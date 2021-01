Unidad para la foto manifestaron ayer los morenistas locales y pocos se la creen, pero la expresaron en una conferencia de prensa en la que anunciaron, sin hacer muecas, que de Ciudad de México han designado a Federico Ávila como el interlocutor, aunque no lo quieran.

A Citlalli Rodríguez, con años haciendo trabajo político, nada más no se le ha dado la oportunidad, y aunque en la actualidad está calificada como la más conocida y con mayor aceptación entre militantes y simpatizantes del PRI, todo parece indicar que de nueva cuenta se caerá del pedestal, o más bien, la sacarán del carril de las candidaturas.

RESPECTO DEL CONFLICTO legal que se vive en el Consejo Coordinador Empresarial, los integrantes de la mesa directiva encabezada por Raúl González Alonso han decidido guardar silencio y valorar la posibilidad de responder a lo que ellos llaman infundios. Sólo que la impugnación que se lleva en el Poder Judicial local, justo en el Juzgado Primero de lo Civil no es ningún infundio, pues sí existe y en algún momento será resuelta, aunque tal vez lo que se pretenda sea mejor dejar todo en manos de la autoridad judicial y en su momento actuar, según el resultado del juicio… SE LLEVÓ LAS PALMAS, por cierto, el diputado Heder quien refirió que "la mala noticia es para el PRIAN, porque vamos a extirpar ese tumor que tanto daño le ha hecho a Aguascalientes y a México", las sonrisas que sacó en algunos presentes no fueron de gusto, sino por recordarle que han transcurrido los meses en que se le ha identificado como el morenista más panista, de ahí que su mal querer hacia el PRI podría ser entendible, pero hacia el PAN no tanto, sobre todo porque se le pueden contar más de tres acercamientos de acuerdos, negociación e inclusive de campañas. Pero bien reza el dicho, que la juventud e inexperiencia es una enfermedad que se cura con el tiempo… Pero bien reza el dicho, que la juventud e inexperiencia es una enfermedad que se cura con el tiempo… LA UNIDAD TAMPOCO se les da bien en el PRI, pues al determinarse que en esta capital será una mujer quien abandere al partido rumbo a las elecciones de junio próximo, se apagaron las esperanzas de algunos varones, sobre todo, dicen en Palacio Menor, del regidor Tagosam Salazar, quien estaba haciendo amarres inclusive en la Presidencia Municipal en busca de su impulso; pero también a Citlalli Rodríguez, que tiene años haciendo trabajo político en tierra, pero nada más no se le ha dado la oportunidad, y aunque en la actualidad está calificada como la más conocida y con mayor aceptación entre militantes y simpatizantes del PRI, todo parece indicar, cuentan en radiopasillo que de nueva cuenta se caerá del pedestal, o más bien, la sacarán del carril, para a imponer, desde Cdmx a quienes de último momento se manifiestan con interés de ser candidatas, que aseguran hacer trabajo discreto, pero no dicen de qué tipo, en espera de ser ungidas. Allí parece que todo está escrito, pero habrá que esperar la definición de Alito… EN TANTO, continúan los preparativos en el PRI de cara a la elección de este año y además de un coordinador para el Distrito Federal 3, fueron nombrados delegados, ellos son: en el distrito VI a Francisco Guel Saldívar; en el distrito XI a Marisol Santana Ortega; en el distrito XVII a Leticia Ávila Moreno; en el distrito XVIII a Yazmin Álvarez Santillán; en el distrito IX a Marco Antonio Rico Quintana y en el distrito X a José Dueñas Delgado. Mientras que Francisco Guel Sosa, secretario de Operación Política del CDE del PRI, coordina la capacitación de los delegados y subdelegados que están ya trabajando en los distritos electorales de Aguascalientes y con la nueva normalidad por la contingencia sanitaria… VA DE NUEVO. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje entregó en días pasados la nueva toma de nota al actual secretario general del SUTEMA, Jesús Torres Luévano que lo acredita como dirigente de dicho sindicato hasta el 31 de diciembre de 2025. Tras recibir dicho documento, Torres Luévano reiteró que de ninguna manera tiene la intención de eternizarse en el cargo y previo a la conclusión de su periodo, él mismo promoverá elecciones y democráticas al interior de dicho Sindicato. “Las instituciones siempre prevalecen, las personas nos vamos y no es mi intención eternizarme en el cargo y simplemente cumplir el periodo establecido y promover que haya un relevo terso, ya sea que llegue un hombre o incluso hasta una mujer, por qué no, promoviendo la igualdad de género pues ellas también han demostrado tener también capacidad”… APROBARON AYER, en sesión de la Comisión de Justicia que preside el diputado Guillermo Alaníz de León, el dictamen que acumula diversas iniciativas para reformar y derogar artículos del Código Civil del Estado de Aguascalientes, y que atienden materias de pensión alimentaria, protección de menores ante maltrato por parte de tutores o padres biológicos, paternidad responsable, entre otros tópicos. En el apartado de pensión alimentaria, se especifica que los alimentos han de proporcionarse a la posibilidad del que debe darlos el padre y a la necesidad que deben recibirlos los hijos. Para calificar circunstancias, el Juez tomará en cuenta los ingresos del deudor alimentario y la capacidad de gasto y estilo de vida que lleve este último… EN CUANTO a la protección de menores antes actos de maltrato por parte de sus tutores o padres biológicos o cualquier otro miembro de la familia, se planteó la prohibición a utilizarse como método correctivo o disciplinario, el castigo corporal entendido como el uso de la fuerza física que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, sobre niñas, niños y adolescentes. Se legisló para que la demanda de paternidad pueda presentarse desde el inicio del embarazo, debiendo demostrarse la filiación a través de cualquier medio probatorio ordinario, así como de aquellos provenientes del avance de los conocimientos científicos, siempre que no afecte la integridad física de la madre ni del hijo. El dictamen se turnó a la Comisión de la Familia y Derechos de la Niñez para su aval, antes de enviarlo a la Junta de Coordinación Política para que delibere su inserción en el inventario de asuntos por resolverse ante el Pleno…