CON EL FIN DE AÑO llegó un regalo de sabor amargo para las familias que habitan la zona de Canteras, en el poniente de la ciudad capital, pues el caos vial generado por las obras de rehabilitación del asfalto en Boulevard a Juan Pablo II ha cobrado dimensiones, digamos, navideñas… EN CIERTAS HORAS, el tráfico se paraliza por minutos en los tramos de Boulevard San Marcos y la circulación a vuelta de rueda se extiende en la propia Salida a Calvillo, hasta las inmediaciones de la conocida tienda Cantia, dado que en este punto también se están haciendo trabajos de rehabilitación… PARA ALGUNOS, la molestia radica en que no se enteraron oportunamente de los cierres parciales que vienen de la mano de estas obras y la falta de vialidades alternas en la zona… POR LO PRONTO, la temporada llegó con un diplomado en paciencia para quienes trabajan o residen en Jardines del Lago, Loma Bonita, Residencial del Lago, Coto San Nicolás, Villas de la Cantera, Porta Canteras y otros fraccionamientos y colonias aledaños, cuya alternativa es llegar a su zona habitual por tercer anillo, luego de dar un señor rodeo por avenida de Los Maestros, arteria que por cierto ya sufre su propia carga vehicular… COMO CARTITA DE PETICIONES para los santos reyes, los ahora afectados esperan que algún día las autoridades capitalinas pongan en marcha el proyecto de accesos directos adicionales a la zona de canteras vía Boulevard San Marcos, del que se ha hablado en más de una ocasión… LAS CALABAZAS COMIENZAN a acomodarse en el morenismo, luego de que se definiera la primera posición de senaduría para el género femenino, lo que pone prácticamente en la bolsa de Nora Rulvacaba el escaño para el Senado, tomando en consideración que aún cuando no se obtenga el triunfo por mayoría relativa, el porcentaje de votación en segundo lugar le garantice acceder a esta posición… OTRO CANTAR es el que le espera a Aldo Ruiz y Arturo Ávila, aspirantes a la fórmula del Senado por la cuarta transformación y quienes deberán luchar palmo a palmo por la posición del género masculino, con la salvedad de que deben obtener su posición por obtener la mayoría de las simpatías ciudadanas mediante voto democrático… EN MÁS DEL CLUB de los seguidores del redentor tabasqueño, la titular de la delegación de la Secretaría de Bienestar, Silvia Licón Dávila, informó que llevan un avance considerable en el programa de apoyo a la Vivienda. Afirmó que sobre los 1,700 apoyos programados para Cosío, Tepezalá y Asientos, a la fecha ya van más de 800 familias visitadas… EN CUANTO AL REPARTO de los recursos, comentó que eso tendrá que suceder en las primeras semanas del año y recordó que el apoyo consiste en un pago único de 35 mil pesos para las familias que resulten beneficiadas, pesos y centavos que podrán aplicar solamente para infraestructura en su vivienda… NO SON TRES PESOS los que hasta ahora el Municipio de Aguascalientes ha destinado en infraestructura hidráulica. La factura por la adquisición de 43 bombas de última generación para ampliar la capacidad de los pozos representó un desembolso de 10 millones de pesos. Con ello, el Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes o MIAA está tratando de arreglar las irregularidades en el abastecimiento que se presentan en distintos puntos de la capital… SOBRE LAS COMPRAS, Jesús Vallín, director general de MIAA, destacó que nueve de estos aparatos están listos para su instalación inmediata en pozos ubicados en el centro y oriente de la capital. Las 34 bombas restantes, programadas para llegar en lo que resta del año, se adquirieron como reserva estratégica para ser instaladas en caso de alguna falla en la infraestructura existente… DEL MISMO MODO, subrayó que el enfoque primordial y el compromiso principal con los usuarios es garantizar la continuidad del servicio de agua potable. En este sentido, la sustitución de estos equipos representa un paso inicial para asegurar que se optimice el rendimiento de las fuentes de abastecimiento… EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN de Aguascalientes se comprometió a entregar la totalidad de los libros de texto a más tardar para el viernes 15 de diciembre. Así lo informó Juan José González González, presidente del Comité en Defensa de los Nuevos Libros de Texto Gratuitos y la Nueva Escuela Mexicana… TAMBIÉN EXPLICÓ que la promesa de entrega surgió después de que él y los suyos presentaran una petición formal para conocer el avance en la distribución de los libros y los instrumentos pedagógicos que se aplicarán para adoptar la nueva metodología… LA AUDIENCIA programada para el 20 de diciembre será crucial para conocer la postura oficial de las autoridades respecto a la demanda del Comité… POR AHORA, María de los Ángeles Aguilera Ramírez, secretaria ejecutiva del Instituto de Educación de Aguascalientes, dio santo y seña del avance en las entregas, nivel por nivel, municipio por municipio. González González no coincidió del todo con el reporte, asegurando que aún hay escuelas en Calvillo que no han recibido todos los libros. El caso es que la entrega de los materiales, según las estimaciones del IEA, estará concluida al 100% el 15 del mes en curso…