50 MIL UNIDADES son las que en promedio integran el flujo vehicular diario en los tres anillos de circunvalación, estimó la Secretaría de Seguridad Pública municipal, recordando que el transporte pesado únicamente puede circular por el tercer anillo aunque algunas unidades bajan al segundo anillo, si es que tramitaron su permiso para llevar insumos o materiales a alguna empresa que se encuentra en esa zona. La autorización suele darse a unas 25 unidades de carga pesada cada día, agregó. Refirió también que en lo que va del año se han acumulado más de tres mil infracciones viales hacia unidades de transporte pesado que circulan por zonas prohibidas para ellos pues hay que recordar que el transporte público urbano y los camiones de tres toneladas tienen prohibido subirse a los puentes del segundo anillo, porque es una vialidad de flujo continuo que requiere ser protegida en su infraestructura, motivo por el cual deben circular por las vías paralelas… Se espera que en la sesión del Pleno de este día, los diputados decidan quién será el próximo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes; por lo pronto, la lista fue depurada y de los 9 aspirantes iniciales quedaron en 6, pues 3 no cumplieron con la totalidad de los requisitos. La presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, Leslie Figueroa Treviño, mencionó que los seis perfiles aprobados cuentan con el aval de haber presentado un examen de conocimientos generales favorable, “pero no creemos que eso sea motivo suficiente para hacer una depuración porque podría prestarse a la opacidad en el procedimiento”. Por ello es que aspirantes al cargo de ombudsperson, tendrán que presentarse ante el Pleno y serán una opción para los integrantes del Legislativo. El voto de los diputados será mediante cédula, es decir, en secreto y será quien logre el voto de al menos 18 de los 27 diputados, el que tendrá la designación… CON OBSERVACIONES de organismos empresariales y razonamientos propios, los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia del Congreso, siguen revisando y analizando las iniciativas de leyes de ingresos tanto del estado como de los 11 municipios, en espera de poder presentar los dictámenes al Pleno, la próxima semana. El diputado Jaime González de León, dio a conocer que se han dado cuenta de algunos detalles que han generado interrogantes, por lo que en estos días se estarán buscando respuestas antes de ser presentadas al resto de los diputados para su votación a favor o en contra. En donde se han advertido algunos detalles que han ameritado la revisión a detalle, es en las leyes de ingresos de algunos municipios, es el caso de Cosío en donde se advirtió un incremento un poco considerable en el predial. En el caso del municipio de Asientos, fueron solicitados 30 millones de adelanto en las aportaciones, pero no se indica a qué rubro se pretenden destinar de manera específica, y así como esos detalles son los que generan dudas y tendrán que ser solventadas, antes de emitir un dictamen… SEGÚN EL ÍNDICE ESTATAL DE DESEMPEÑO de Procuradurías y Fiscalías presentado por la organización Impunidad Cero, Aguascalientes se coloca entre las 3 entidades del país con los más bajos niveles de impunidad en el delito de homicidio. Según los números arrojados de su estudio, Yucatán ocupa el primer lugar con una impunidad en los homicidios de apenas el 24.2%, seguido por Nuevo León que aparece con el 35.9% y Aguascalientes en el tercer puesto nacional en donde no se resuelven el 42.2% de los casos en este delito. Pese a todo, nuestra entidad se encuentra muy por debajo del promedio nacional que apunta que en el país el 89.6% de los homicidios dolosos quedan en la impunidad. Destaca Morelos como el territorio con los mayores niveles de impunidad al alcanzar el 99.6%, seguida por Oaxaca con un 99.4%, mientras que Guerrero les pisa los talones con el 98.8%… EN PALACIO MUNICIPAL hoy jueves a partir de las 10:00 horas y hasta las 16:00 horas, se llevará a cabo la “Expo Navideña 2021”, a fin de impulsar el consumo local y el emprendimiento, por lo que se invita a la ciudadanía a adquirir sus obsequios para las festividades decembrinas, y podrán elegir de una oferta de productos por parte de 50 expositores de artesanías, joyería, ropa, calzado, manualidades y repostería, entre muchos más… Octavio Alberto Ozuna, director del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, anunció el programa cultural “Vive la Navidad en la Ciudad de tu Vida”, con actividades para público de todas las edades que inicia a partir del viernes 10 y hasta el jueves 23 de diciembre en la Exedra y Palacio Municipal… Se invita a la ciudadanía a conocer la programación en la página www.facebook.com/imacags… ESTUDIOS PRELIMINARES DE Pfizer-BioNTech demuestran que tres dosis de dicha marca logran neutralizar la variante Ómicron, de COVID, mientras que dos dosis muestran títulos de neutralización significativamente reducidos. “Los datos indican que una tercera dosis de la vacuna de Pfizer aumenta los títulos de anticuerpos neutralizantes en 25 veces en comparación con dos dosis contra la variante Ómicron”, comentó el infectólogo Francisco Márquez Díaz. Indicó que los títulos después de la dosis de refuerzo son comparables a los títulos observados después de dos dosis contra el virus de tipo salvaje que están asociados con altos niveles de protección. “Los sueros obtenidos de los vacunados un mes después de recibir la tercera vacuna de refuerzo neutralizaron la variante Ómicron a niveles que son comparables a los observados para la proteína de pico del SARS-COV-2 de tipo salvaje después de dos dosis”… EN LA REUNIÓN CUATRIMESTRAL del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, Mildred García, presidenta de la Asociación de Universidades y Facultades Estatales de EEUU, nombró a la institución integrante de este consorcio con el que se fortalecerá el intercambio educativo, así lo informó el rector, Guillermo Hernández Duque. Destacó que a través de esta cooperación académica, se promueve la movilidad de los estudiantes entre las universidades norteamericanas, así como con países miembros, como lo son China, Japón y Francia; de igual manera, se amplían las oportunidades de desarrollo profesional y de investigación para alumnos y docentes…

