SE PUSO A MANO el Gobierno Municipal de Pabellón de Arteaga con el ISSSSPEA, con ello, ambas instancias hicieron la entrega formal del monto compensatorio del Fondo Asistencial al Pensionado, mejorando pensiones de 50 ex servidores con salarios menores a 4 mil 500 pesos. ISSSSPEA destinará 1.5 millones de pesos anuales y planea más proyectos para jubilados. Retroactivo desde febrero; su director, Mario Álvarez Michaus, informó que desde hace tres meses se liquidó el adeudo que tenía con este instituto… TRASCENDIÓ… que a casi 5 meses de haber concluido el periodo de Ramón García Alvizo como líder magisterial en la sección 1 del SNTE, el Comité Ejecutivo Nacional del sindicato no ha emitido la convocatoria para el relevo derivado de que hay cuentas que rendir y, en su caso, ajustar; dicen que la cantidad es nada despreciable y también dicen que los números que van y vienen en esa rendición de cuentas involucran al IEA, donde, siguen diciendo, el relevo tampoco tarda mucho en darse… MIENTRAS TANTO el representante de los docentes del Estado no ha dicho esta boca es mía en el debate de los libros de texto, en tanto que en otras entidades las autoridades y el gremio de maestros van pronunciándose por un sí o un no a su uso en el próximo ciclo escolar. Aquí, ni siquiera el “tal vez” se ha expresado pero definitivamente no hay rechazo ni en la sede sindical, ni en el Palacio de Gobierno… GANGA EN PAQUETERÍA consiguió Manuel González, el gurú del desarrollo económico desde el Gobierno de Martín Orozco a la fecha, para los empresarios que quieran llevar sus productos con el sello “Hecho en Aguascalientes” al otro lado del mundo. Y es que el funcionario logró un paquetazo con FedEx que dará descuento de hasta el 40% para enviar cacahuates, textiles, cosméticos, productos agroindustriales, vinos, cervezas, quesos o embutidos, entre otros, a más de 220 destinos del planeta… PRESUME IMSS BUEN SERVICIO… y también elevadores que funcionan, por lo menos en la Clínica 1, porque en la número 8 siguen fuera de servicio. La institución difundió ayer que en un esfuerzo constante por elevar la calidad y accesibilidad de la atención médica, se han implementado diversas medidas destinadas a optimizar la experiencia de los pacientes, habilitando espacios de atención en los servicios de Urgencias y Ginecología. Enfatizó que el 100% de los pacientes hospitalizados cuentan con un médico asignado, diagnósticos médicos precisos, tratamientos adecuados y planes de manejo médico individualizados. Las consultas médicas de seguimiento y control se llevan a cabo cada 24 horas, cumpliendo con los estándares establecidos en las normativas médicas. Además que los servicios de Enfermería, Camillería y otros, están disponibles las 24 horas del día. El personal ha sido reasignado según las disposiciones del Contrato Colectivo de Trabajo. Los servicios de Imagenología, Laboratorio, Nutrición y Dietética se mantienen en funcionamiento ininterrumpido, asegurando una cobertura total de las necesidades de los pacientes. Se garantiza el correcto mantenimiento de los elevadores a través de una comunicación continua con las autoridades de Nivel Central, de acuerdo con los términos del contrato nacional vigente. Es lo que dice la institución… EN TEPEZALÁ, la secretaria Ejecutiva del Sipinna estatal, Blanca Rivera Río, participó en la primera sesión ordinaria 2023 del sistema municipal que encabeza la alcaldesa Leticia Olivares. Ahí, ofreció apoyo del Secretariado Ejecutivo para proteger los derechos de niños y adolescentes… “MÉDICO EN TU CASA” ha mejorado la vida de los adultos mayores, asegura el Gobierno estatal al destacar que el programa se cumple en colaboración con el Instituto Aguascalentense de las Personas Adultas Mayores, el Instituto de Servicios de Salud y la Beneficencia Pública del Estado. Los servicios incluyen consultas médicas, chequeos dentales, exámenes visuales, medicamentos, asesoramiento nutricional y distribución de alimentos. Este programa, que opera cada 15 días en diversas colonias y municipios, garantiza la salud gratuita y completa de los adultos mayores más vulnerables… TERMINARON LAS VACACIONES en el Poder Judicial y su titular, Juan Rojas García, inició gira de visita a los juzgados para su revisión y atender a las quejas y sugerencias de las personas usuarias de los servicios de justicia, así como de abogados litigantes. Ayer, mientras se publicaba en el POE la reforma que a partir de hoy mueve el tapete en Palacio de Justicia, le tocó escrutinio a los juzgados I, II III y IV de lo mercantil, a cargo de Juan Sergio Villalobos Cárdenas, Ana Luisa Padilla Gómez, Juana Patricia Escalante Jiménez y Sandra Luz Velasco Marín, respectivamente… YA HAY TERNA para ocupar la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y la integran Claude Julien Pariset Castorena, con 325 puntos, Netzahualcóyotl López Flores, con 305 puntos y Brenda Ileana Macías de la Cruz, con 285 puntos. Ahora será la decisión de los integrantes de la Coordinación del Sistema Estatal Anticorrupción, que se conforma por diversos órganos de fiscalización a nivel local, elegir al nuevo titular que en esencia tendría que ser el mejor evaluado, aunque su decisión no sea necesariamente cuantitativa…