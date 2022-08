Trascendió que esta mañana el presidente López Obrador hará oficial el nombramiento de Elena Álvarez Buylla, actual directora de CONACYT, en lugar de Delfina. Ella es bióloga e investigadora con licencia de la UNAM.

¿Cuántos magistrados deben faltar para que el Consejo de la Judicatura reaccione y haga algo por cubrir las vacantes del Supremo Tribunal de Justicia? o ¿será que está esperando instrucciones del nuevo gobierno?

SILENCIOSO Y GRIS, así fue el paso de Delfina Gómez Álvarez como titular de la Secretaría de Educación Pública, a decir de los padres de familia en Aguascalientes, quienes, ante el anuncio del presidente López Obrador sobre su salida para postularse como candidata a la gubernatura del Estado de México por el partido de Morena, aseguran no tener nada que agradecerle, ya que demostró no tener capacidad de gestión ni de solución a las demandas educativas planteadas por las Asociaciones Estatales de Padres de Familia. El representante de la ANPF en Aguascalientes, Miguel Ángel Herrera Cruz, mencionó que Gómez deja su cargo por conveniencia política, sin interesarle el compromiso educativo que asumió el pasado 15 de febrero del 2021 cuando destacó: “el honor que representa asumir este encargo, no como un cargo político, burocrático, sino como el encargo más hermoso que puede existir, que es el de coadyuvar en el proceso de educar a millones de personas. Es por ello que los tutores denuncian el incumplimiento de sus palabras, ya que la aún secretaria de Educación deja el sistema educativo nacional con rezago educativo y deserción escolar, pues, en este último ciclo escolar 2021-2022, un millón 423 mil 154 estudiantes de preescolar, educación básica y bachillerato dejaron la escuela… TRASCENDIÓ, por cierto, que esta mañana el presidente López Obrador hará oficial el nombramiento de Elena Álvarez Buylla, actual directora de CONACYT, en lugar de Delfina. Ella es bióloga e investigadora con licencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2017 obtuvo el Premio Nacional de Ciencias por sus trabajos sobre genética molecular, evolución de las plantas y el impacto del maíz transgénico. Desde que se asumió como directora del Conacyt en 2018, la académica ha sido señalada por tomar decisiones polémicas en cuanto a la política científica del país… TRES VACANTES en un órgano colegiado integrado por 7 es, innegablemente, una situación crítica, sobre todo cuando de impartir justicia se trata. Es la situación en la que quedó el Supremo Tribunal de Justicia ayer tras el lamentable deceso de la magistrada Edna Lladó Lárraga por complicaciones de salud. El escenario ya de por sí era grave, pues una de las vacantes data de hace 2 años, tras la jubilación de Fernando González de Luna, cuyo relevo quedó en suspenso por un litigio que nadie ha tenido la capacidad y parece que ni siquiera la voluntad política de desatorar, sin importar el impacto que ello causa en el STJ. La segunda vacante es de principios de año, por lo menos seis meses, desde la salida de Gabriela Espinosa Castorena y es hora que el Consejo de la Judicatura no ha convocado para su relevo, igualmente sin el menor reparo de que la justicia no sea expedita. ¿Cuántos magistrados deben faltar para que la Judicatura reaccione y haga algo? o ¿será que está esperando instrucciones del nuevo gobierno para hacer procedimientos a modo y que lleguen los que tengan que llegar a modo de la nueva administración estatal?… MUY DESPISTADOS están en el área de comunicación social del municipio capital, pues “adelantaron” la Romería. En una imagen compartida en redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal anunciaba ayer cierres parciales en la zona centro con motivo de “La Romería a cargo de distintas asociaciones católicas encabezadas por el Pbro. Abel Cardona de Lara”. Al parecer, lo que quisieron decir era que se iba a desarrollar una peregrinación por el Quincenario, cosa muy distinta a la Romería que se llevará a cabo el próximo lunes 15 del mes en curso en punto de las 20:00 horas… ORDENADOS Y RESPETUOSOS, así el Comité Organizador de la Romería les pide estar a los transportistas que habrán de participar en la peregrinación del próximo 14 de agosto como parte de las festividades de la Virgen de la Asunción; comportarse y colaborar a que dicha festividad mantenga el sentido original, al indicar que han existido ocasiones en las cuales los operadores de las unidades peregrinan incluso consumiendo bebidas embriagantes. De la misma manera, los organizadores de la Romería les pidieron a los transportistas que en ese día se limiten a no arrojar caramelos y cumplir con los protocolos de las autoridades sanitarias… CALÓ HONDO la declaración vertida en días pasados por el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Antonio Martínez Romo, por parte de las asociaciones protectoras de animales, tras afirmar que tiene cosas más importantes que pensar en los perros. En opinión del gerente de Programas contra la Crueldad Animal de Humane Society International, Felipe Márquez Muñoz, la actitud de dicho funcionario no abona en nada al trabajo de colaboración que dicha organización tiene con el Ayuntamiento de Aguascalientes. “Nosotros tenemos un convenio de colaboración que se firmó con el alcalde Leonardo Montañez a principios de este año, y parte de ese convenio es brindar las herramientas, la asesoría y las capacitaciones al Municipio en todas las dependencias, no nada más a Servicios Públicos, pero este tipo de declaraciones yo creo que no suma a nada al movimiento, porque hoy en día es mucha más la gente que protege a los animales y no recibe bien este tipo de declaraciones”. Apuntó que, si bien hay otros temas más importantes, el Secretario de Seguridad Pública Municipal no debe minimizar ningún tema y mucho menos cuando se habla de la pérdida de una vida como la de un animal y la manera de reaccionar por parte de los oficiales. “No debería de admitirse ese tipo de declaraciones y más cuando hay tanto exigencia social de que se aclare y se haga algo; no debe ser así”… QUE DEN VISOS de quién va a ser la persona o quiénes van a conformar el equipo económico pidió en conferencia de prensa el presidente del Colegio de Economistas de Aguascalientes, José Gil Gordillo Mendoza, a fin de que no se genere un hueco o se deje en pausa dicho tema, dado que el tema económico en el Estado pende prácticamente de un hilo. “Es urgente que se vea ya una continuidad entre quién va a tomar las riendas del tema económico, no podemos dejar este hueco porque hay mucho por hacer, dado que en la estadística dada a conocer este lunes por el INEGI somos por segundo mes consecutivo de los estados con mayor caída en la parte industrial”…