DE MERO TRAMITE resultó el proceso de consulta a los catedráticos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, sobre el convenio de revisión de Contrato Colectivo de Trabajo, así como la reforma al estatuto de la ACIUAA, encabezada por Jorge Rangel Magdaleno. Tras el proceso realizado del 2 al 5 de abril, los números arrojaron una participación por encima del 65% del total de los trabajadores afiliados al sindicato. En el caso de la consulta de revisión contractual se emitieron 1,120 votos a favor, y 27 votos en contra. En el caso del estatuto hubo un ligero incremento en la oposición pues se obtuvieron 1,100 votos a favor, contra 47 votos en contra… PROFUNDA PREOCUPACIÓN expresó Josafat Martínez de Luna, conocido como el “Alcalde de la Bicicleta” para Aguascalientes por la falta de normativas y la escasa aplicación de la ley en cuanto a las velocidades de los vehículos automotores en la ciudad. El activista y defensor de la movilidad sustentable, compartió sus inquietudes sobre el creciente número de accidentes que involucran a motociclistas, los cuales han ido en aumento de manera alarmante. «Nos sigue preocupando las velocidades de vehículos automotores que no se han normado. Los accidentes de motociclistas han ido subiendo impresionantemente, a veces los tenemos hasta diario, lo cual es lo que habíamos predicho con el tipo de avenida y el tipo de aplicación de la ley que no se está haciendo. Ya está la ley, nada más que no se está haciendo, y sigue creciendo el número de vehículos automotores». El Alcalde de la Bicicleta destacó la urgencia de tomar medidas concretas para abordar esta problemática, enfatizando en la necesidad de una aplicación efectiva de las leyes de tránsito. «Sigue creciendo la falta de aplicación, la nula aplicación de la ley. Se juntan todas estas circunstancias y pues se hace una bomba». El incremento en el número de vehículos automotores en Aguascalientes, combinado con la falta de normativas claras y una aplicación deficiente de la ley, ha creado un entorno peligroso en las calles de la ciudad. Martínez de Luna hizo un llamado a las autoridades pertinentes para que tomen medidas inmediatas para abordar esta situación antes de que se produzcan más tragedias en las vías. «Es fundamental que se tomen acciones concretas para garantizar la seguridad de todos los usuarios de las vías públicas», afirmó Martínez de Luna. «Es responsabilidad de todos, tanto de las autoridades como de la comunidad, trabajar juntos para promover una cultura vial segura y respetuosa»… TUVIERON QUE TRABAJAR DOBLE en el Instituto Estatal Electoral y anoche el Consejo General sesionó de manera extraordinaria para validar las candidaturas en ayuntamientos de los partidos MORENA, y el partido Verde, acatando las resoluciones de la Sala Regional Monterrey para que se aceptaran los registros de ambos partidos, tomando en consideración aquellos casos en los que hubo un registro electrónico mediante la página oficial en tiempo y forma, aunque en el proceso físico los partidos hayan quedado a medias al vencimiento del tiempo legal. No es la primera vez, ni la última, en que al consejo general se le enmiende la plana. Por otro lado, el INE informó que a partir de este martes iniciará la capacitación de funcionarios de casilla, previo al proceso de insaculación de actividades a desarrollar por parte de más de 16 mil 600 ciudadanos, quienes tendrán la responsabilidad de ser presidentes, secretarios, o escrutadores de casilla… CON LA TEMPORADA DE DECLARACIONES anuales en apogeo, el SAT está recordando a las personas físicas que obtienen ingresos por honorarios, sueldos y salarios, arrendamiento, así como actividad empresarial y/o profesional, que pueden aprovechar una oportunidad para reducir su carga fiscal: los gastos médicos deducibles. Las deducciones personales son una herramienta invaluable para los contribuyentes, ya que les permiten disminuir sus ingresos acumulables del ejercicio fiscal en curso, lo que en algunos casos puede resultar en una devolución significativa. Entre los gastos que se pueden deducir en la declaración anual se encuentran una gama de servicios y productos relacionados con la salud, como honorarios médicos, dentales, psicológicos o nutricionales, hospitalarios, medicamentos, honorarios a enfermeras, análisis clínicos, prótesis, entre otros. Es importante destacar que estos gastos son deducibles no solo para el contribuyente, sino también para familiares directos que no hayan percibido ingresos superiores al salario mínimo anual, incluyendo cónyuges, padres, abuelos, hijos y nietos. Tómelo en cuenta…