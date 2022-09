Se consumó el divorcio entre los empresarios de Aguascalientes y cada quien jalará para su lado, ya que el próximo 27 de septiembre será anunciada con bombo y platillo la constitución de un nuevo consejo aglutinante de los intereses de los hombres y mujeres de negocios del estado.

Mejor solos; la diputada presidenta de la Diputación Permanente, Nancy Gutiérrez, manifestó su convicción y respaldo para que la alianza del PAN con el PRI se acabe y de paso, se analicen los beneficios que deja el PRD al PAN.

LLEGARÁN 10 NUEVOS CAMIONES recolectores de basura a la ciudad, anunció el secretario de Servicios Públicos del Municipio de Aguascalientes, Carlos España Martínez, los cuales se añadirán a los 12 ya existentes; el anuncio oficial será realizado por el alcalde, Leonardo Montañez Castro, la próxima semana… La guía la lleva, obvio, Antonio Robledo, quien fuera su contrincante en la elección del 2020 y tras él van Roberto Díaz Ruiz, de la Canacar, también la UGRA y la UGRH que representan al sector agropecuario y por lo menos otros quince gremios. La escisión no es novedad, ha sucedido ya entre las mujeres empresarias congregadas hace algunos años en MEMAC y dispersadas, hace poco, en organismos alternos como el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias; también entre las asociaciones civiles, unidas algunas en el COSCAV, otras en colectivos temáticos y algunas más trabajan de plano de manera independiente; ni hablar de los profesionistas, pues tan sólo el gremio de abogados tiene registradas ante el Poder Judicial del Estado 26 asociaciones y colegios. Así que la división en el CCEA no cae de sorpresa pues si en dos años no hubo voluntad para escuchar inconformidades, aclarar presuntas irregularidades y buscar los acuerdos, pues lo que sigue es tomar nuevos rumbos… HAY, NO OBSTANTE, aspirantes a suceder en el cargo a Raúl González y un poco esperanzados en que su desidia equivale a desinterés de seguir como presidente del CCEA ya hacen campaña para su causa, a fin de participar en el proceso electoral, si es que lo hay. En esas tareas andan Emilio Hernández Guzmán, quien ya fue presidente del Colegio de Ingenieros Civiles y en años recientes de la Asociación de Hidráulica, lo mismo que Ignacio Jiménez, del Colegio de Arquitectos y miembro activo de la CMIC, trascendió… A CANCÚN VIAJÓ, ayer por la tarde, don Roberto Díaz Ruiz, para participar en la Convención Anual de la Canacar que se llevará a cabo este fin de semana. SU PRESIDENTE, también opinó y ante la iniciativa de reforma constitucional presentada por el PRI en torno a la militarización del país, PAN y PRD emitieron un pronunciamiento conjunto. Javier Luévano Núñez, puntualizó que pese a las diferencias que como partidos puedan existir, la congruencia debe prevalecer, y ante el escenario actual, en relación a que las dirigencias nacionales del PAN y PRD han decidido suspender temporalmente la coalición “Va Por México”, en tanto no se retire la iniciativa y/o se conozcan los resultados de la votación, Aguascalientes se adhiere y respalda las acciones tomadas. Señaló que Aguascalientes, bastión panista, obtuvo resultados positivos en la más reciente elección con la coalición formada por el PAN, PRI y PRD, sin embargo, subrayó que también debe prevalecer la unidad en los acuerdos para construir y dar resultados positivos, por ello, en la entidad, se mantendrá en suspensión conforme a la postura nacional. Asimismo, manifestó que la militarización no es la respuesta, sin embargo, sí es el reconocimiento de una fallida política de seguridad que el Ejecutivo ha llevado a cabo, dando paso a un creciente clima de violencia en el país, ante su política de “abrazos, no balazos»… POR SU PARTE, el dirigente estatal del PRD, Iván Sánchez Nájera, llamó a un análisis puntual de los estudios de organizaciones civiles y académicas expertas en seguridad y ciudadanía a fin de reconsiderar la militarización de la Guardia Nacional. En tal sentido, reiteró que si bien las Fuerzas Armadas han apoyado a lo largo de la historia del país en distintos momentos de complejidad, la seguridad pública tiene que mantenerse sin la fuerza militar por propio mandato de ley. “Mantener a los militares trabajando acciones de la Policía Estatal y municipales en nada abona al mejoramiento de la seguridad del país”. El líder perredista recordó que al inicio del sexenio se apoyó la creación de la Guardia Nacional con un mando civil y acompañamiento militar hasta por 5 años… HIZO MUTIS, por su parte, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Carlos Peña Badillo, ante la suspensión “temporal” de la Alianza “Va Por México” integrada por PAN, PRI y PRD; la reportera de la fuente intentó comunicarse con el dirigente para conocer su postura, sin embargo, la llamada nunca fue atendida. El partido simplemente replicó la información nacional emitida por Alejando Moreno Cárdenas en la que se asegura que la alianza “no está en riesgo”… ALREDEDOR DE LA CANCHA, más bien afuera del Estadio Victoria, el director de Mercados, Israel Díaz, se reunió con comerciantes con la finalidad de mejorar la operatividad afuera del recinto deportivo; “se consensuó con vialidad para fijar un horario establecido, con el compromiso de los comerciantes, porque se instalaban a deshoras”, explicó. Con este acuerdo, los cerca de 100 vendedores de la zona podrán montar sus puestos en un horario y día establecido por la autoridad, el cual tendrá variaciones de acuerdo con la agenda deportiva que tenga el equipo del Necaxa; “el montaje podría ser a partir de las 10 de la noche de un día antes, para que pongan en condiciones su stand”, concluyó… LA DIPUTACIÓN PERMANENTE CITÓ a sesión previa en la que se elegirá la nueva mesa directiva que coordinará los trabajos legislativos del primer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, para el jueves 15 de septiembre del año en curso, a las 9:00 horas en el salón de sesiones Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes, luego, a las 10:00 horas, se realizará la sesión solemne de apertura… MÉXICO ES AUTOSUFICIENTE en un 110% en producción de carne y luego de atender el consumo interno se exporta todavía el 15% en alimento inocuo y de excelente calidad nutrimental, lo que permite generar un millón de empleos directos y tres millones indirectos en México, comentó el presidente nacional de la Asociación Mexicana de Productores de Carne, Héctor Garza Garza, detallando que agrupan 360 corrales de producción distribuidas en 13 estados del país, quienes producen 2.1 millones de toneladas de carne, cuando México consume 1.9 millones de toneladas…