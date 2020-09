Por sus pistolas. Pues nada, que la titular de la CMOV, Griselda González Morales, ya pintó su raya, con los reporteros de la fuente; que no pierdan el tiempo solicitando información porque no se las va a dar, y que ni se les ocurra solicitar una entrevista, porque tampoco tiene ánimos para ello.

PRÁCTICAMENTE “EN BOLA” llegaron ayer al Palacio de Justicia diecinueve profesionales del derecho, hombres y mujeres de 35 años y más, decididos a hacer suya la silla que hace poco dejó vacante el hoy casi notario público Fernando González de Luna, en el Supremo Tribunal de Justicia. Y es que este lunes se abrió el periodo de registro para los aspirantes al cargo de magistrado; hoy, se cierra por ahí de las tres de la tarde, por lo que aquellos a los que ayer les faltó sacar copias, o no encontraban la constancia del diplomado, que no salieron bien en la foto y quisieron repetirla o bien les falló el internet, acudirán hoy a engrosar la lista de suspirantes a tan importante cargo. Según la convocatoria emitida por el Consejo de la Judicatura Estatal, apenas sean validados los registros se publicará la lista de quienes están dispuestos a dar el todo por lograr el nombramiento. Sí, sólo uno llegará al cargo, los demás recibirán solamente un “gracias por participar, suerte para la próxima”… POR SUS PISTOLAS. Pues nada, que la titular de la CMOV, Griselda González Morales, ya pintó su raya, con los reporteros de la fuente; que no pierdan el tiempo solicitando información, porque no se las va a dar, y que ni se les ocurra solicitar una entrevista, porque tampoco tiene ánimos para ello. Que la dependencia sólo emitirá boletines con información, que convengan a la misma, pero que no responderá a las preguntas que le hagan sobre Movilidad. Y como no piensa bajarse de su macho, al que no le guste que solicite los datos por transparencia, a sabiendas que es un proceso burocrático que tomará tiempo; que llegado el momento se rehusará para darle largas al asunto, y obligar al interesado a recurrir al ITEA. A la funcionaria se le olvida que como servidora pública, está obligada a atender a la población que lo solicite y en este caso a los reporteros, a los que ve como apestados. Antes de aceptar el puesto, debió valorar las implicaciones del mismo y si el gobernador promueve la transparencia y no le saca a las preguntas que le hacen los medios de comunicación, debía seguir su ejemplo, pues ante todo es su jefe… ECOCIDIO. A pesar de las constantes quejas de los vecinos y las denuncias públicas, sigue siendo un muladar el Arroyo del Molino, ubicado en avenida Montenegro, del fraccionamiento Trojes de Oriente, entre Prolongación Independencia y Prolongación Zaragoza. Las autoridades ambientales se hacen de la vista gorda; quien debería limpiar, no lo hace, y quien debería multar, tampoco. Es una lástima que el cauce de esa zona arbolada reciba todo tipo de desechos… SOBRE LOS AVALÚOS de los terrenos del Fiade que se pondrán a la venta, el gobernador Martín Orozco dijo que están en proceso, se tiene contemplado que el Colegio de Valuadores entregue el documento el día 17 de septiembre, algunos días después Catastro hará lo propio y con ello se publicarán los valores de referencia para cada predio…. COMENTÓ QUE SU AUSENCIA a la reunión de la Alianza Federalista, obedeció a que tenía que hacer el importante anuncio de la inversión canadiense; sin embargo, su postura era sumarse a los acuerdos que se tomaran en la misma y bueno, pues éstos se redujeron a salirse de la Conago, así, con todo y portazo… TRAS EL AMPARO indirecto que otorgó un juez federal solicitado por organizaciones civiles para que el Pin Parental no se aplique en Aguascalientes, pretendiendo con ello proteger los derechos a la educación y no discriminación de niñas, niños y adolescentes, el equipo jurídico del Frente Nacional por la Familia se encuentra haciendo el análisis de dicha resolución, luego de que la suspensión obliga a las autoridades educativas a abstenerse de informar a madres, padres y tutores, las fechas en las que se impartirán contenidos y actividades que versen sobre moralidad, sexualidad y valores, así como de obtener su consentimiento. Al respecto, su coordinador, Carlos García Villanueva, manifestó aún sus dudas en torno a dicha resolución, la cual dijo que tiene una gran debilidad, pero que la posición del Frente Nacional por la Familia que asumirán es de que continuarán defendiendo su postura para que se respeten a toda costa, los cambios realizados en Aguascalientes por parte de los diputados locales en lo que fue esta gran Reforma a la Ley de Educación del Estado… SE LAVÓ LAS MANOS por adelantado la regidora Berenice Romo Tapia, presidenta de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Aguascalientes y se deslindó del juicio político contra la alcaldesa que se propuso ayer lunes por integrantes de su partido MORENA y el ex diputado petista Jesús Rangel de Lira, y lo hizo como única regidora de oposición por MORENA en el Cabildo. En cuanto al plebiscito por la salida de la concesionaria Veolia, ratificó su apoyo por ser una de las demandas más sentidas de los aguascalentenses y dijo que seguirá siendo portavoz de la ciudadanía en los temas de los servicios públicos donde sufran afectaciones… A LEVANTARSE DE LAS DERROTAS, llamó ayer Herminio Ventura Rodríguez, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Aguascalientes, al reunirse con mujeres y hombres del municipio de San José de Gracia; expuso que para salir adelante el PRI en Aguascalientes realiza un trabajo intenso para conformar las estructuras desde el Comité Directivo Estatal, con los Comités Municipales, Sectores y Organizaciones, fortaleciendo los seccionales con un gran ejército… ANTE EL REPUNTE DE CASOS positivos y de muertes en el estado por COVID-19, el presidente del Colegio de Economistas de Aguascalientes, Jael Pérez Sánchez, advirtió que la forma en cómo está actuando la sociedad no le está ayudando a la gente que se encuentra en estado de vulnerabilidad, ni tampoco al personal médico y de enfermería que se encuentran en el primer frente de batalla en los hospitales. Afirmó que si bien se busca la reactivación económica con eventos como el de la Ruta del Vino, la forma en cómo se llevó a cabo dio muestra de que no se cuidaron los aforos en varias de sus actividades. “Vemos que el mismo gobernador ha promovido la Ruta del Vino y sabemos que es imperante la reactivación turística y económica del estado, sin embargo la prioridad número uno debe de estar centrada en la preservación de la mayor cantidad de vidas posibles”. En ese sentido, hizo un atento llamado a las autoridades de salud y al Ejecutivo Estatal para evitar a toda costa esta clase de eventos y el llamado a la gente y a la sociedad.