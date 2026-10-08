En el Senado, la panista Lilly Téllez exigió que la Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy, investigue la amenaza en redes contra el obispo.

SIN DISTRACCIONES, pidió el obispo de Aguascalientes, Juan Espinoza Jiménez, dar continuidad a la vida cotidiana y atender los asuntos de mayor gravedad que enfrenta el país, antes que las controversias en torno a su persona. Aseguró encontrarse bien y llamó a la fortaleza y la unidad mediante la oración. Pero el fiscal del Estado, Manuel Alonso García, ya anunció una investigación de oficio por la presunta amenaza atribuida a la cuenta de X José Lápiz, desde la cual supuestamente se ofrecieron 40 mil pesos por atentar contra el prelado, aunque el señalado sostiene que la publicación fue fabricada mediante inteligencia artificial. Y no se diga en el Senado, donde la panista Lilly Téllez exigió que la Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy, investigue el caso y que la Secretaría de Gobernación, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, intervenga para proteger a los integrantes de la jerarquía católica en riesgo, incluido el obispo Francisco Javier Acero. Por su parte, el dirigente del Frente Nacional por la Familia, Rodrigo Iván Cortés, reclamó una investigación exhaustiva y garantías para la libertad religiosa y de expresión… Y TRATÁNDOSE DE INVESTIGACIONES, al fiscal Alonso García también le preguntaron por las acusaciones de persecución y fabricación de delitos formuladas por la defensa del empresario Eugenio Maiz Domene, recluido por el caso Next Energy, así como por señalamientos relacionados con extorsión y venta de drogas en el penal. Ahí la respuesta fue mucho más escueta: «Se está investigando»… COMENZÓ LA PASARELA de aspirantes al Concejo Municipal Provisional de Villa Juárez, el municipio 12. La Comisión de Fortalecimiento Municipal del Congreso del Estado inició las entrevistas a los 33 candidatos acreditados y, en la primera jornada, diez comparecieron en el salón Aquiles Elorduy García para exponer sus planes de trabajo. Solamente 7 llegarán al Concejo, incluida la persona que ocupe la presidencia, previa aprobación del Pleno. El órgano tendrá funciones del 1 de enero al 14 de octubre de 2027. Así que aspirantes sobran, pero los lugares son pocos y el trabajo que les espera no será precisamente de trámite… DE FUERA VIENEN alrededor de 2 mil 864 estudiantes de licenciatura de la UAA, equivalentes al 14% de una matrícula de 20 mil 400 alumnos, informó el rector Juan Carlos Arredondo Hernández. La mayoría procede de Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y los Altos de Jalisco, y aunque no todos tienen dificultades económicas, quienes llegan de comunidades rurales suelen enfrentar mayores complicaciones para pagar transporte, alimentación y vivienda… DE FIESTA Y DE DESTAPES anduvieron los morenistas de Aguascalientes este miércoles. Una delegación encabezada por Nora Ruvalcaba, coordinadora estatal de la Defensa de la 4.ª Transformación y la Soberanía de México, acudió al Auditorio Nacional para celebrar los 15 años de Morena, acompañada por regidores, representantes de distintas carteras partidistas y el dirigente estatal, Gilberto Gutiérrez. Mientras unos estaban de celebración, Gorki Bañuelos, hijo del profesor Manuel de Jesús Bañuelos, convocó a los medios de comunicación para presentar perfiles interesados en participar en el proceso interno por las coordinaciones distritales y municipales… PACIENCIA, porque los vecinos de la colonia Gremial tendrán que esperar hasta el próximo año para intentar incluir sus calles deterioradas en el Presupuesto Participativo, ante la falta de recursos para continuar con el bacheo tradicional. Vaya salida para una obligación elemental del mantenimiento urbano… A RÍO REVUELTO, las casas de empeño privadas salieron a buscar clientes entre las filas del Nacional Monte de Piedad, cuyas sucursales reabrieron en Aguascalientes después de permanecer cerradas. Mientras los usuarios acudían a conocer las condiciones para recuperar sus prendas, en las inmediaciones comenzaron a circular volantes de establecimientos que ofrecen revisar boletas y presentar alternativas de financiamiento… A MOVER EL ESQUELETO, porque el Colegio de Médicos Cirujanos de Aguascalientes realizará el próximo 18 de octubre la segunda Carrera del Día del Médico, abierta no solamente a quienes portan bata blanca, sino a toda la población. Habrá caminata recreativa, con inscripción de $150, y carreras de 5 y 10 kilómetros, con costo de $350… CON EL PIE DERECHO arrancó actividades en Aguascalientes la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE), que busca ampliar la participación femenina en el sector empresarial y fortalecer los negocios mediante capacitación y redes de vinculación… MUCHO EMPLEO, PERO SIN SEGURO SOCIAL es el panorama que enfrenta casi la mitad de los trabajadores de Aguascalientes, donde 339 mil de las 696 mil personas ocupadas carecen de esta prestación, equivalentes al 49%, según el Panorama Laboral de los Estados, presentado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza con motivo del Día Mundial por el Trabajo Decente. Y aunque en 20 años la población ocupada aumentó en 298 mil personas, la proporción de trabajadores sin seguridad social apenas bajó del 51% en 2006 al 49% en 2026. En números absolutos, los desprotegidos pasaron de 203 mil a 339 mil. Tampoco la informalidad muestra grandes cambios: del 45% al 44% en el mismo periodo. Así que los empleos se multiplicaron, pero el acceso a las prestaciones laborales sigue sin alcanzar a todos…