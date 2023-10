Los estatutos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes son muy claros en el sentido de que no pueden invertir en empresas “patito”, sino en instituciones reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores…

MÁS CLARO, NI EL AGUA. Son contundentes las aseveraciones vertidas por el catedrático de la UAA, Jesús Eduardo Martín Jáuregui, y por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, Raúl González Alonso, en relación al desfalco de casi 440 millones de pesos a la UAA, la Fiscalía y el ISSSSPEA, a través de un esquema de bonos de deuda «basura»… EL PRIMERO MANIFESTÓ que la trama del caso es bastante sencilla porque se trata de un esquema piramidal, de esos que prácticamente los niños ya conocen, por lo cual se antoja difícil que los funcionarios involucrados sean tan inocentes como para caer en un engaño que ni los niños se creen… POR SU PARTE, el líder empresarial manifestó que un esquema de inversión bursátil con la promesa de obtener altos rendimientos y dinero fácil es algo en que difícilmente los empresarios caen porque saben lo que cuesta generar dinero, con esfuerzo y dedicación… NO OBSTANTE, lanzó una oportuna advertencia para evitar que algunos empresarios caigan en la tentación, porque este tipo de estafadores están trabajando día a día en convencer a algún incauto… PARA ENTENDER mejor estas maromas, consultamos al asesor financiero Gerardo Sánchez Herrera,quien nos explicó que el sistema “Ponzi” es un sistema piramidal donde los organizadores ganan con base en los recursos que la sostienen y en los fraudes que implican los recursos que las personas “atrapadas” en la pirámide inviertan, así como aquellos recursos de los que sean invitados por estos últimos… SUBRAYÓ QUE LOS ESTATUTOS de la Universidad Autónoma de Aguascalientes son muy claros en el sentido de que no pueden invertir en empresas “patito”, sino en instituciones reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores… “TIENEN QUE INVERTIRen instrumentos de deuda, lo que a veces se conoce como renta fija, como en CETES y pagarés, de instituciones regularizadas por la CNBV y no se pueden salir de la normatividad porque les ofrezca una empresa patito una tasa más alta, ahí están violando los estatutos de la UAA”… SEÑALÓ QUE ES UNA IRRESPONSABILIDADdel Comité de Finanzas de la UAAhaber aceptado invertir en otro tipo de instrumentos, dado que no pueden invertir en aquellos de renta variable ni en acciones de empresas o en fondos de inversión, porque en ellos muestran resultados históricos, no lo que pueda pasar en un futuro… “DESGRACIADAMENTEcreo que hubo una negligencia y en el Comité hay personas con nombre y apellido que deben dar una aclaración muy puntual sobre a dónde llevaron los recursos de la Máxima Casa de Estudios y en qué invirtieron. Considero que sí hay responsables y deben dar hoy la cara ante este fraude latente en la UAA”… EL RECONOCIMIENTO al trabajo técnico que realizan los trabajadores de la Sala Administrativa, por parte del presidente de la Abogacía, Eric Monroy, tiene la intención de que los nuevos magistrados vayan a la segura y ocupen a este personal en el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa para aprovechar su “knowhow”, también conocido como “expertise”… SIN EMBARGO hay que considerar que existen condicionantes para que esto suceda, pues este nuevo organismo tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio, sin vinculación al Poder Judicial del Estado de Aguascalientes… SI TOMAMOScomo punto de partida que los trabajadores de la Sala Administrativa tienen una relación laboral vigente y antigüedad con el Poder Judicial, en caso de transitar al Tribunal de Justicia Administrativa tendrán que contratarse con un nuevo patrón y una nueva relación laboral de cero… EN TODO CASO tendría que otorgárseles una licencia para que acudan en auxilio de los nuevos magistrados, o en su defecto, deberán ser reubicados en alguna función dentro de los juzgados de Palacio de Justicia. Ya veremos cómo deciden destrabar este nudo…