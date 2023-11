¿Y el Tribunal de Justicia Administrativa? Es pregunta seria y empieza a causar inquietud conforme se aproxima el cierre del 2023 y se va llenando el cajón de los pendientes.

QUE PAGUEN LOS PADRES los delitos de sus hijos menores, quiere el diputado Maximiliano Ramírez, y para ello presentó una iniciativa de ley que establezca responsabilidad penal para padres o tutores y, en caso de que no haya adultos que respondan, entonces se busque que los menores sean acogidos en instituciones de protección, garantizando un entorno seguro para ellos. Ojalá sí sea seguro y no como los sitios de los que últimamente huyen menores bajo custodia institucional y nadie sale a explicar qué pasa… En fin, es uno de los deseos del legislador que además propuso mejoras en la técnica legislativa de la Ley de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado, con el propósito de impulsar la innovación y el avance tecnológico en la región… ¿Y EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA? Es pregunta seria y empieza a causar inquietud conforme se aproxima el cierre del 2023 y se va llenando el cajón de los pendientes. Y es que su instalación no se ha logrado y sus integrantes están ansiosos por incorporarse a la función pública como magistrados, e iniciar de lleno esa curva de aprendizaje a la que tanto se acude últimamente como argumento frente a tareas para las que no hubo preparación. Lo cierto es que todavía no hay certeza de cuándo se concretará su instalación y, mientras tanto, la Sala Administrativa sigue sumando expedientes a los cerca de 6 mil asuntos por resolver… A PROPÓSITO DE NO estar preparados para las tareas encomendadas, ahora resulta que en la Fiscalía requieren nuevos binomios caninos entrenados para la detección de fentanilo, porque los vigentes no fueron preparados para ello. Sólo el binomio canino de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional cuenta con tal entrenamiento y realiza actividades de rastreo en accesos a la entidad y paqueterías. El binomio canino de la Guardia Nacional realizó rastreos para el aseguramiento de esta droga química en una cantidad de 0.60 kilogramos en el último año. El caso es que los binomios han sido ejemplares coadyuvantes en la búsqueda de sustancias ilegales pero si hay necesidad de nuevos equipos, también habrá que decir que falta preparación para su manejo, pues no se olvida que hace menos de dos meses murió la binomio canino llamada “Noche Buena” como consecuencia de haber sido dejada encerrada en un vehículo oficial… LE DIRÁN ADIÓS, igual que a Veolia, al ex rector de la UAA, Francisco Javier Avelar González. Ayer el regidor Gustavo Granados Corzo solicitó su destitución del Consejo Ciudadano del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes. Argumentó que la presencia de Avelar González en el consejo está afectando negativamente la imagen del MIAA debido a su presunta participación en «la estafa Ponzi». Expresó su preocupación por la falta de acción por parte de Avelar González para presentar al menos una licencia de separación del cargo, a pesar de que, según él, ha tenido tiempo suficiente para hacerlo. Enfatizó que el consejo enfrenta numerosos desafíos en este momento y no es justo que también tenga que lidiar con el desprestigio derivado de la presencia de Avelar. Dijo que el ex rector no ha asistido a ninguna de las sesiones del consejo, lo que ha generado preocupación y cuestionamientos sobre su papel en la organización. El regidor planea llevar este tema a la sesión mensual del consejo, que se celebrará hoy, donde espera exponer sus argumentos y solicitar formalmente su despedida. Dijo que varios consejeros, incluidos miembros de la Comisión de Agua, apoyan esta solicitud… IRRUMPIERON EN LA DEFENSA de los libros de texto gratuitos los de MORENA, luego de que este martes se desahogara una etapa de revisión dentro del juicio de amparo que presentó el Consejo de Laicos de Aguascalientes contra la distribución de los materiales educativos. Aunque se manejaba que habría un proceso fast track, los tiempos de la justicia federal no avanzan tan rápido y por lo pronto un grupo de manifestantes se apersonaron al exterior de las instalaciones del Juzgado Quinto de Distrito, donde despacha el juez Guillermo Baltazar, con el fin de presionar a la resolución a favor de la distribución. Al paso del tiempo, las presiones comienzan a ser más fuertes para el juzgador, y es que los simpatizantes a la 4T previamente enumeraron diversos casos en los que ha intervenido, como es el caso de Ayotzinapa y la liberación del alcalde de Cocula, César Miguel Peñaloza… CONSULTA DOMICILIARIA para enfermos crónicos ha implementado el IMSS para dar seguimiento médico integral a pacientes postrados. El programa se dirige a personas afectadas por enfermedades crónicas degenerativas como el Evento Vascular Cerebral, insuficiencia cardíaca, Alzheimer, Insuficiencia Renal Crónica, cáncer en etapa terminal y aquellos con lesiones osteomusculares que tienen dificultades para movilizarse a recibir atención en unidades médicas… NO SE QUEDEN CON LAS PLACAS, pidió el secretario de Finanzas del Estado, Alfredo Martín Cervantes García, e invitó a dar de baja las placas de vehículos siniestrados para evitar su uso indebido y recargos. El trámite se puede hacer llevando identificación, acta de pérdida total de la aseguradora y acta de la autoridad, junto con el juego de placas; se realiza en módulos de SeFi sin necesidad de cita, excepto para vehículos foráneos. Información adicional en www.aguascalientes.gob.mx/SEFI, o llamando al 070…