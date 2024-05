Con menosprecio han respondido los partidos coaligados PAN-PRI-PRD, así como Movimiento Ciudadano a la convocatoria y despliegue del IEE para que haya debates en cada uno de los cargos en juego en el proceso electoral en turno.

PIAN PIANITO avanza la construcción del tercer plantel de Bachuaa, que estará ubicado en el municipio de Rincón de Romos, luego de que la Universidad Autónoma de Aguascalientes emitió la convocatoria para el primer proyecto constructivo, que comprende la barda perimetral y un primer módulo de edificios, aunque los constructores deberán darse prisa para que esta obra esté concluida en los primeros días de agosto… CON MENOSPRECIO han respondido los partidos coaligados PAN-PRI-PRD, así como Movimiento Ciudadano a la convocatoria y despliegue del Instituto Estatal Electoral para que haya debates en cada uno de los cargos en juego en el proceso electoral en turno. Y el desaire no sólo es a la institución electoral, sino a la ciudadanía que se supone votará por ellos y a la que están dirigidos estos ejercicios de intercambio público de ideas. No es secreto que los debates no son producto que cause entusiasmo y emoción pero si se llevan a cabo, lo mínimo que podrían hacer es dedicarle el par de horas que duran y luego seguir sus actividades. Con honrosas excepciones, los candidatos de la coalición se sordearon a la invitación y le hicieron el fuchi al IEE, dependencia encargada de canalizar los millones de pesos del erario público que los mantiene con vida cada año y si es electoral, con más recursos… AYER POR EJEMPLO en el debate correspondiente al Distrito 3 local, conformado por Pabellón de Arteaga, San José de Gracia y Tepezalá, participaron: Juan Felipe de Jesús Macías Acosta, del PT; Katia Nayeli Villalobos Collazo, del Verde; Fermín Franco Herrera, de Morena y el que no tuvo interés en acudir fue el de Fuerza y Corazón por Aguascalientes, integrada por el PAN-PRI- PRD, Heriberto Gallegos Serna… EN EL CORRESPONDIENTE a la Presidencia Municipal de San Francisco de los Romo, participaron: Gustavo Martínez Bocanegra del PT y Rocío Reyes Gaytán de MORENA; Ma. del Refugio Martínez Beltrán del PVEM está puesta pero por cuestiones de registro no pudo entrar. El desdén correspondió a Margarita Gallegos Soto, por PAN, PRI y PRD y a Octavio Ramírez Gallegos de Movimiento Ciudadano… UN BONO por arduo trabajo anunció el alcalde José Juan Sánchez para los trabajadores que se la rifaron en la prestación de servicios en la zona ferial, está bien, seguramente muchos lo merecen, pero a ver cómo les cae la noticia a los usuarios de la Dirección de Reglamentos que tienen tres semanas esperando que su área jurídica los atienda por asuntos extraferiales pero igualmente importantes para sus giros y que esta semana, ya sin feria, se encontraron con la noticia de que están muy cansados por las jornadas desempeñadas y además cerrando reportes de San Marcos, así que no los van a atender hasta que estén más relajados. El mensaje no es muy alentador, pues bien podría pensarse que los giros controlados, por ejemplo, pueden hacer de las suyas al fin y al cabo no hay quien les eche el ojo… EN SU INFORME DE CIERRE ferial, se destacó el esfuerzo de dependencias y coordinaciones para garantizar el evento. Desde la recolección de basura hasta la protección civil, pasando por la seguridad pública y los servicios médicos. La Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Limpia y Aseo, recolectó 2 mil 748 toneladas de residuos sólidos urbanos. Con la participación de 300 trabajadores en tres turnos, se atendieron 35 rutas de barrido manual, para la limpieza del evento. Por otro lado, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal veló por el orden y la tranquilidad de los asistentes, registrando 927 detenidos, principalmente por faltas administrativas y delitos del orden común. Además, la Coordinación Municipal de Protección Civil y el Departamento de Bomberos brindaron 231 servicios de atención ante emergencias, asegurando la seguridad de los visitantes. La Coordinación General de Salud desplegó un operativo de revisión en puestos de comida y establecimientos comerciales, asegurando el cumplimiento de las normas sanitarias y sancionando a quienes no las respetaron. En el ámbito cultural, el Corredor Cultural Carranza albergó 280 actividades, incluyendo presentaciones artísticas y apoyo a proyectos artesanales, resaltando el rico patrimonio cultural de Aguascalientes… YA SE LES VA A ACABAR el cargo a los suplentes de legisladores que pidieron licencia pues éstos planean regresar tras las elecciones del 2 de junio, comentó el diputado Raúl Silva Perezchica. Afirmó que, independientemente de los resultados, la mayoría ha expresado su intención de volver. No obstante, si algún diputado gana un cargo federal, deberán solicitar nuevamente licencia para asumir su nuevo rol. Silva Perezchica destacó que, en el ámbito local, no hay problemas de continuidad ya que la nueva legislatura inicia inmediatamente después de terminar la actual… EL ISSEA implementó un operativo durante la Feria Nacional de San Marcos 2024 para fomentar la salud pública. A lo largo de tres semanas, se llevaron a cabo fumigaciones preventivas para controlar el mosquito del dengue, se distribuyeron preservativos y se proporcionó información sobre VIH/sida e ITS. Además, se ofrecieron servicios de atención médica y prehospitalaria, verificaciones sanitarias en establecimientos públicos y supervisión en áreas clave como la Plaza de Toros y la guardería del DIF. El ISSEA reafirmó su compromiso con el acceso a servicios de salud de calidad en el estado…