Mostró apertura el secretario de Seguridad Pública del Estado, Manuel Alonso García, y dijo que el operativo de seguridad de 8M será de auxilio, logística, de vialidad, de apoyo a todas; ojalá no le den su novatada al jefe poblano.

“Oruga” se denomina el autobús articulado que llegó a la entidad, y sobre el tema la gobernadora refirió que operará en su momento con un espacio para mujeres y otro para varones.

PLENA LIBERTAD tendrá la comunidad de la Universidad Autónoma de Aguascalientes para participar en las actividades programadas este miércoles 8 de marzo en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, aseguró la rectora, Sandra Pinzón Castro, quien consideró que cualquier mujer de la máxima casa de estudios tendría la oportunidad de acudir a marchar en su libre expresión, además de señalar que la UAA tiene programa propio como la colocación de pendones para que artistas jóvenes pudieran plasmar a través del arte de la pintura su expresión de esta fecha… TAMBIÉN MOSTRÓ APERTURA el secretario de Seguridad Pública del Estado, Manuel Alonso García, pues dijo que si alguna policía o trabajadora perteneciente al personal administrativo de la corporación expresaba su interés por participar en la marcha, no habría problema alguno para que se le diera autorización. Sobre el operativo de seguridad de 8M, informó que se trabaja de modo interinstitucional con todos los órdenes de gobierno y el plan que se aplicará será de auxilio, logística, de vialidad, de apoyo a todas las personas que este miércoles participarán en la marcha. Habrá puntos de respondientes en emergencias medicas, pero el protocolo será de respeto por parte del personal de seguridad, que será auxiliar para que el recorrido sea en un esquema de seguridad para los participantes… el personal policíaco femenino es que participará en el mismo… ojalá no le den su novatada al jefe poblano… VAYA QUE ANDAN ESPLÉNDIDOS en la Fiscalía General del Estado, pues están dando facilidades a los propietarios de automóviles, cuyas unidades estén bajo resguardo de la instancia investigadora en alguna de sus pensiones y que ya no tienen ningún pendiente vinculado a una investigación judicial, para tramitar sin costo alguno de almacenamiento el retiro de las unidades, e incluso podría cubrírseles hasta el traslado en grúa; y es que eso de guardar vehículos hasta que ya no sirvan, además de estorboso, genera suspicacias por posibles sustracciones de piezas entre quienes están encargados de resguardar la integridad de las unidades… CON UN BOTON SEGURO cuentan alrededor de 33 mujeres víctimas de violencia en el municipio capital, informó el secretario de Seguridad Pública Municipal, Antonio Martínez Romo. El dispositivo fue anunciado desde noviembre del año pasado por el alcalde Leo Montañez y tiene por objetivo atender de manera inmediata los llamados de auxilio de las usuarias. El funcionario explicó que para que las mujeres puedan acceder a uno de los 200 botones que existen, se debe cotejar la información de cada aspirante con la Fiscalía General del Estado, para asegurarse que tenga vigente una orden de protección y que realmente esté viviendo en un entorno violento. El botón tipo llavero cuenta con una alarma similar a la que tienen los vehículos, la cual emite una alerta a la Sala de Control del C4 Municipal y se convierte en una pequeña bocina que permite a los uniformados tener interacción con la víctima antes de concretar la intervención. De manera mensual la SSPM recibe cerca de 1400 reportes por violencia intrafamiliar, además lleva el registro de 440 órdenes de protección, las cuales son violadas por los agresores hasta 15 veces por semana; la zona oriente y sur de la capital son los puntos más rojos en materia de violencia contra la mujer. El jefe policial señaló que de un mes a otro la incidencia en los reportes creció en un 18%. Sin embargo, en la mayoría de las intervenciones las víctimas no presentan denuncia; Martínez Romo dijo que las frases más recurrentes que las mujeres esbozan es “¿Quién me va a mantener?, y ¿dónde voy a vivir?”… lamentable situación… PATRULLAS PARA FORTALECER A LA POLICÍA ROSA entregó como parte del programa “Mujeres de 10” Tere Jiménez. También, vales a mujeres para que accedan a chequeos médicos, así como reconocimientos a niñas de primaria y secundaria por su participación en tutorías que les permiten fortalecer su autoestima, conocerse, amarse y respetarse. Durante la presentación del programa, la mandataria estatal destaco que hace 4 años había sólo 4 ministerios públicos a favor de la mujer, y ahora ya suman 19, motivo por el cual le agradeció al Fiscal General del Estado, pero es crucial que la gente sepa que en el Centro de Justicia para las Mujeres se les atenderá con mayor prontitud y desahogar los delitos de violencia de género, intrafamiliar y cualquier otro tema… ORUGA se denomina el autobús articulado que llegó a la entidad y sobre el tema la gobernadora refirió que operará en su momento con un espacio para mujeres y otro para varones, y también se desarrollarán programas para que ellas se sientan más seguras y habrá botones de alerta dentro del transporte público y para ello se equipan a los camiones para que funcionen pronto y que cualquiera que se sienta acosada o no segura, oprima ese botón de alerta que estará conectado al C5i… “RED MUNICIPAL DE BRIGADISTAS Comunitarios y Voluntarios” es el programa municipal que tiene como objetivo dar charlas en materia de prevención de accidentes a los habitantes de colonias y comunidades rurales de la capital. José Gabino Vázquez Vega, titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil, detalló que los elementos de su dependencia capacitarán durante 4 horas a quienes se interesen de participar. Informó que actualmente el programa ya ha llegado a nueve fraccionamientos entre los que destacan: Villa Sur, Bonaterra, San Telmo, entre otros, y se ha llegado a las comunidades rurales de Peñuelas, Jaltomate y Cañada Honda. Los interesados en recibir estas capacitaciones pueden comunicarse al teléfono 449 139 02 67 o al 449 970 40 53… AL BORDE DE UN ATAQUE de nervios mantiene al sector ganadero la situación de calor atípico que se registra en las últimas dos semanas en territorio estatal, porque se encuentran ante la encrucijada de estirar la liga hasta mediados de junio, donde se puedan presentar algunas lluvias o empezar a implementar medidas más agresivas para la depuración de las reses. No se diga en el caso de las abejas, que dependen de la floración para tener nuevo alimento, o de lo contrario recurrir a la alimentación asistida con azúcar, que tampoco anda muy barata que digamos…