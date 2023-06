Una marcha de las normalistas en la ciudad se espera para este viernes 9 de junio. Está programada para iniciar a las 16:00 horas y recorrerá la ruta desde la salida a Zacatecas hasta el centro de la ciudad. Tómelo en cuenta.

UN MENSAJE con motivo del Día de la Libertad de Expresión emitió el vocero de la Diócesis, Rogelio Pedroza y refirió que es un derecho que todos los seres humanos tienen y donde los periodistas y comunicadores tienen la particular tarea de trasmitir siempre la verdad, palpar la realidad, no inventarla ni distorsionarla, sino trasmitir la verdad que nos hace libres. Otra reflexión se relaciona con la verdad en la caridad, que se construya con amor, que no se destruya en perjuicio de la comunidad, es decir, el servicio de la caridad y la verdad. Agregó que lamentablemente la libertad de expresión es amenazada por tantas ideologías, porque no se profundiza en las cosas o se tienen prejuicios, los cuales deben ser liberados para decir la verdad… UNA MARCHA de las normalistas se espera para este viernes 9 de junio, según informó Arturo Martínez Morales, director de Tránsito y Vialidad. Está programada para iniciar a las 16:00 horas y recorrerá la ruta desde la salida a Zacatecas hasta el centro de la ciudad. Se estima que la actividad tendrá una duración de cinco horas y se cerrarán varias vialidades, incluyendo avenida Aguascalientes, el bulevar a Zacatecas, Petróleos Mexicanos entre Independencia y Convención, así como el sentido contrario de 5 de Mayo entre Hornedo y José María Chávez. Además, se verán afectadas las calles Paseo de la Cruz, López Mateos, Nacozari y Galeana. Tome sus precauciones… AVANZA A PASOS AGIGANTADOS el desarrollo urbano en Jesús María como resultado de la metropolización con Aguascalientes y San Francisco de los Romo, señaló el presidente municipal, José Antonio Arámbula López. “Tratamos de darle facilidad a los empresarios y a los desarrolladores que se quieran venir a invertir, a construir acá, tratamos de que haya un apoyo y cero corrupción. Entonces, esto atrae a los inversionistas porque saben que aquí se va a trabajar de manera derecha, rápida y sencilla”. Prueba de ello, es que próximamente asistirán a la colocación de la primera piedra de la tienda Walmart en Jesús María, la cual traerá desarrollo a toda la zona. En cuanto a nuevos fraccionamientos, dio que este año se tienen previstos entre 6 y 8 nuevos asentamientos humanos… CABALLADA FLACA advierte Juan Manuel Ávila Hernández, dirigente de Coparmex Aguascalientes, quien sostuvo que no hay prospectos a candidatos surgidos de las filas empresariales y específicamente de la veta de transformación de empresarios a políticos que caracteriza a la confederación patronal, con ejemplos claros como el Maquío, Vicente Fox a nivel nacional, así como Felipe González y Alfredo Reyes en la entidad. Entre líneas, el dirigente empresarial advirtió que con los momentos en los que se desenvuelve la actual política no se ve claro ni da confianza, para que haya un animoso a meterse entre las patas de los caballos… CON CALMA SE TOMAN en la Universidad Autónoma de Aguascalientes el proyecto de un nuevo campus, que pareciera ser mucho más anhelado de gestarse desde la avenida Tecnológico, donde se asegura que esta idea nació años atrás, y que tuvo todo el interés del rector Javier Avelar. Cosa curiosa pues el ex rector ni pio dijo y a nivel institucional hubo un trabajo serio y objetivo, basado en cuentas claras, y no en la ansiedad de montarse en presupuestos y logros ajenos para perfilar candidaturas… A LA SECRETARÍA GENERAL de Gobierno llevó la diputada Nancy Gutiérrez una iniciativa que para reformar el Código Penal de la entidad a fin de endurecer las penas por hostigamiento sexual a quienes atenten contra la integridad física y emocional de grupos vulnerables, como los adultos mayores, las personas con capacidades distintas o en situación de vulnerabilidad. Explicó la legisladora que se contempla adicionar en esta iniciativa, el castigo para aquellos hostigadores sexuales que cometan conductas inapropiadas en el ejercicio de sus labores, por lo que se consideraría la suspensión de sus derechos para ejercer cualquier profesión, empleo, cargo u omisión… A LA “MADRE PATRIA” viajó Manuel Alejandro González Martínez, titular de la Sedecyt, encabezando una misión industrial con el propósito de impulsar la competitividad e innovación en Aguascalientes y va con funcionarios de Gobierno, empresarios y académicos en una gira de trabajo por diversas regiones de la comunidad de Madrid, Navarra y el país Vasco en España que busca conocer las mejores prácticas en materia de tecnologías de la información, industria 4.0 y telecomunicaciones. El propósito principal es fortalecer la industria de tecnologías de la información, industria 4.0 y telecomunicaciones en Aguascalientes a través del conocimiento y la experiencia adquirida en España. La delegación de Aguascalientes cuenta con la participación del subsecretario para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Sedecyt, Luis Arturo Cabrera Jiménez. También, representantes de la Universidad Panamericana y de las empresas Nueva Red, Índigo Bridge, Venture Studio, 02X, Startup México, Trazendia, Greenlife Systems, Innovatia, Abmkt, Urbitec, Libélula y Arte y Tecnología… EN APOYO a los estudiantes de la Universidad Tecnológica El Retoño, la gobernadora Tere Jiménez dispuso a través de la CMOV una ruta de transporte especial que brinda servicio gratuito a los alumnos. La CMOV ha ido adecuando los horarios con la intención de que el servicio de transporte especial beneficie a más estudiantes, con extensión de horarios que se adapten a sus necesidades; los horarios que funcionan actualmente de ida son: 6:50, 7:10 y 8:00 horas; en tanto que de regreso son 15:50, 16:40 y 16:50 horas. Un aproximado de 120 estudiantes actualmente usa este servicio diariamente… SE EMITIÓ LA CONVOCATORIA para la Entrega de Fertilizantes para el Bienestar del Estado de Aguascalientes 2023, en donde se invita a las productoras y a los productores dedicados a los cultivos frijol, maíz y milpa, ubicados en esta entidad, informó la titular de la Delegación de Bienestar en el estado, Silvia Licón Dávila. Los conceptos de apoyo del Programa son: Paquete de Fertilizantes por una cantidad máxima de 600 kilos por productor. Para el cultivo de frijol son 100 kilos de urea por hectárea; y 100 kilos por hectárea de DAP; en el caso del cultivo de maíz, son 250 kilos de urea por hectárea, y 50 kilos de DAP por hectárea. Para el cultivo de milpa, son 150 kilos de urea por hectárea, y 150 kilos de DAP por hectárea.