Iván Sánchez Nájera, dirigente del PRD, mencionó, sobre la participación de perredistas en el gabinete de la próxima gobernadora, que no los pueden sacar de la jugada, pues existe un acuerdo ya firmado, al tratarse de un gobierno de coalición.

EL ABSTENCIONISMO registrado durante las elecciones del pasado domingo en la entidad debería de ser tomado en cuenta por los diferentes partidos políticos, al ser una clara señal de que los ciudadanos, por una parte, no están de acuerdo con la clase política e incluso con sus respectivos candidatos, precisó Raúl González, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Agregó que la apatía observada en las casillas a nivel local habla, además, de la decepción que se ha llevado el pueblo con el paso de malos gobiernos, sin embargo, expresó que, con la finalidad de cambiar los resultados en las administraciones públicas, es necesario que la ciudadanía participe de manera correcta cuando hay elecciones: “La apatía crece, los partidos la han fomentado, al igual que muchos gobernantes que han hecho un trabajo muy desafortunado. Los partidos deberían de hacer un análisis más a detalle. Me parece que lo podemos calificar como un problema: el que seamos tan apáticos y que estemos buscando también cualquier justificación para no acudir las urnas”… EN OPINIÓN del consejero presidente del IEE, Luis Fernando Landeros Ortiz, la jornada electoral del 5 de junio fue válida y legítima, ya que el proceso se realizó con base en la legislación electoral, pero habrá que esperar por los asuntos que se aleguen en el medio de impugnación para observar si existen o no elementos reales de impugnación. Por esa razón, el IEE esperará esa tal escenario, en caso de presentarse, por parte de los partidos que así lo consideren…y sí, más vale que espere porque, por muy satisfecho que haya quedado con el desarrollo de la jornada, no le corresponde prejuzgar. Ya está como Raúl González, que está feliz porque ganó la coalición y hasta se animó a decir que la impugnación anunciada por MORENA no procederá… FRENTE A LA BAJA VOTACIÓN que registraron el PT y el PVEM, preliminarmente en la elección al Gobierno del Estado, su registro está en función de las elecciones federales, al ser partidos nacionales, y del INE, por lo que por ahora aquí no tienen problema, comentó Landeros Ortiz. También habrá que analizar, en su momento, el tema del financiamiento público para el 2023, porque, de acuerdo con su porcentaje de votos, no tendrían derecho a prerrogativas. En el caso del partido local Fuerza por México Aguascalientes, dijo que su permanencia está en juego y se requiere hacer más análisis para determinar su futuro, pues debe hacerse una interpretación en la legislación respecto a que si se toma en cuenta la última elección a diputados o bien la última del Gobierno Estatal. La decisión le corresponderá al Consejo General del IEE, y se tomará más adelante… SIN RECESO ALGUNO se llevarán a cabo los 18 cómputos distritales que arrancan este miércoles 8 de junio, a partir de las 8 de la mañana, en sesión extraordinaria permanente, es decir, sus consejeros estarán contando los votos de las diferentes casillas hasta terminar y enviar el acta de resultados distrital al IEE… A PESAR DE QUE NO LLEGÓ ni al 50% la participación ciudadana en la elección del domingo, para el Partido de la Revolución Democrática el resultado fue bueno. “Nos hubiera gustado alcanzar el 50%, pero creo que es determinante y es un claro indicador de la voluntad de la población, desde el PRD percibimos internamente un crecimiento con respecto a la elección del año pasado”, mencionó Iván Sánchez Nájera, dirigente del CDE. Sobre la participación de perredistas en el gabinete de la próxima gobernadora, Iván explicó que no los pueden sacar de la jugada, pues existe un acuerdo ya firmado, al tratarse de un gobierno de coalición, por lo que los miembros de ese partido tendrán participación en el equipo de trabajo de Tere Jiménez, en proporción al número de votos, la pregunta es ¿qué miembros? Si son como cuatro y tres de ellos son diputados locales y otro el presidente, ¿pedirán licencia? Lo que sí está claro es que aún no se conforma el equipo para la vigilancia en la entrega-recepción del gobierno saliente de Martín Orozco y el de Jiménez Esquivel. Por último, Sánchez Nájera dijo que se buscará ciudadanizar el cargo de Contralor en la próxima administración estatal… EN LA CDMX, el director general del Instituto de Educación de Aguascalientes, Ulises Reyes Esparza, acudió a la Presentación y Análisis del Plan y los Programas de Estudio de la Educación Básica 2022, que se llevó a cabo con la presencia de los secretarios de educación de todo el país. Durante su intervención, el funcionario comentó que “Aguascalientes impulsa una educación libre, democrática y basada en valores, priorizando aprendizajes clave, adecuados al contexto de nuestro país y acordes a los avances científicos y tecnológicos”. El encuentro fue presidido por Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública, y también se trabajó en la revisión del nuevo modelo curricular que se implementará en el ciclo escolar 2023-2024, cuya construcción, procesos de capacitación y formación continua se realizarán durante el 2022 y el primer semestre del próximo año. El titular del IEA destacó que docentes de Aguascalientes participaron en la Asamblea de análisis del plan y los programas de estudio para el diseño de los libros de texto gratuitos para la educación básica que se llevó a cabo en el estado el pasado mes de marzo y que estuvo presidida por Marx Arriaga Navarro, director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y donde las maestras y los maestros aportaron propuestas a favor de la formación integral de niñas, niños y adolescentes… EL INEGI puso a disposición del público los Indicadores Laborales para los Municipios de México (ILMM) 2021: estimación en áreas pequeñas. Su objetivo es ampliar la información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN) con desagregación a nivel municipal. Las estimaciones sobre las características laborales para cada uno de los municipios y demarcaciones territoriales de México incluyen a la población económicamente activa (PEA), a la población ocupada y a la población ocupada informal. Del primer trimestre de 2020 al de 2021, la mayoría de los municipios no presentó cambios en sus tasas de la PEA, de población ocupada y de población ocupada informal. Respecto de los 11 municipios del Estado de Aguascalientes, en 4 disminuyó la PEA y en 11 se mantuvo igual. En dos municipios, disminuyó la población ocupada y en 9 no hubo variación. En la población informal, ninguno reportó cambios…

