A PARTIR DE HOY y hasta el jueves de esta semana, 400 personas, entre sacerdotes, religiosos y laicos, participarán durante cuatro días, en la segunda etapa de la VII asamblea diocesana de pastoral en rumbo al V Plan Diocesano de Aguascalientes. El Obispo Juan Espinoza Jiménez solicitó a los fieles su oración para garantizar el éxito de esta asamblea trascendente para la Diócesis de Aguascalientes… SERVICIOS GRATUITOS, incluyendo consultas médicas, medicamentos, estudios de laboratorio, ultrasonidos, mastografías, atención optométrica (con dos pares de lentes por persona por año), consejería nutricional y psicológica, así como atención dental se ofrecen en las clínicas del Seguro Aguascalientes, comentó el secretario de salud, Rubén Galaviz Tristán. Las nuevas clínicas estarán atendiendo a unas 20 mil familias que ya tienen la Tarjeta Soluciones, generando la saturación de las cuatro clínicas actuales debido a la alta demanda y aceptación de los servicios… PREOCUPADO POR SU CHAMBA, -sin duda-, Gregorio Ledezma Quirarte, director del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Aguascalientes, lamentó la falta de inversiones en la entidad por parte del Gobierno Federal, destacando que la mayor parte de los recursos se ha destinado al sur y sureste del país. Reconoció que esto ha dejado al estado en desventaja en términos de desarrollo y modernización de su infraestructura. A pesar de este reto, mencionó que se ha solicitado la elaboración de un proyecto específico para Aguascalientes, en respuesta a una indicación del secretario de la SICT, quien por cierto en menos de 90 días estará fuera, por lo menos como titular. Pero bueno, como queriendo demostrar que no está de brazos cruzados, el director del Centro SICT indicó que se están considerando 14 obras fundamentales para el estado, las cuales se espera sean impulsadas en la siguiente administración, enfatizando la necesidad de un mayor apoyo y recursos para el desarrollo de estos proyectos… DE LOS NOMBRAMIENTOS para el gabinete de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum y las perspectivas respecto a las políticas que se esperan implementar en el ámbito de la construcción y la infraestructura por parte del nuevo Gobierno Federal, el presidente del Colegio de Arquitectos, Víctor Manuel Rodríguez Romo, se mostró optimista destacando los perfiles de personas académicamente preparadas y expertas en sus áreas. Mencionó específicamente el nombramiento en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de Jesús Antonio Esteva Medina, el cual considera un indicio positivo del rumbo que podría tomar la administración. Una de las principales esperanzas depositadas en el nuevo gobierno es la descentralización de las obras públicas. Rodríguez Romo enfatizó la necesidad de que las obras no se concentren en una sola región del país, como ocurrió en el gobierno actual, donde el sureste recibió la mayoría de los proyectos. Expresó su deseo de que la nueva presidenta adopte una postura inclusiva y no tome represalias contra estados que no apoyaron su candidatura. También destacó la importancia de abrirse a todos los sectores productivos, no sólo a la construcción y el urbanismo. Señaló que las recientes reuniones de la presidenta electa con varios sectores empresariales son una señal positiva… CON INVERSIÓN DE 1.2 MDP, la directora del Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado, Ana Claudia Morales, anunció el lanzamiento de tres convocatorias dirigidas a programadores, emprendedores y talentos del sector aeroespacial. Estas iniciativas buscan fomentar el desarrollo tecnológico y empresarial en la región. La primera convocatoria, denominada «Game On», está dirigida a programadores de videojuegos. Este proyecto, que continúa con el éxito del año pasado, se enfoca en el emprendimiento y busca que los jóvenes desarrollen y moneticen sus proyectos a nivel nacional e internacional. Se otorgarán 100 apoyos económicos para esta iniciativa. Por otro lado, la convocatoria «Startups» también está centrada en el emprendimiento, pero se orienta al desarrollo de tecnologías de la información. Este programa se alinea con el plan estatal de desarrollo, denominado «Epicentro», y tiene como objetivo ayudar a los emprendedores a monetizar sus proyectos y a internacionalizarlos. En esta convocatoria se ofrecerán 50 becas. La tercera opción para participar es la convocatoria del Hackathon con la NASA, en colaboración con el Aeroclúster del Bajío. Este evento está enfocado en el sector aeroespacial y ha detectado mucho talento en la región. Se dispondrán de 300 espacios con beca, otorgadas a través del programa de la NASA, que busca promover el talento en ciencia y tecnología… FUERON SACRIFICADAS más de 20 mil vacas debido a la sequía, señaló el presidente de la Unión Ganadera Regional Hidrocálida, José de Jesús Guzmán, quien subrayó que llevarlas al rastro significó evitarles la muerte en potreros. Detalló que actualmente el hato ganadero certificado en Aguascalientes, asciende a 290 mil animales según el sector ganadero y los aretes SINIIGA. De éstos, unas 100 mil son vacas lecheras estabuladas, mientras que las otras 190 mil se dividen entre 100 a 120 mil vacas de cría y el resto en potreros…