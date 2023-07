El repique de campanas en la parroquia del patrono de la feria se mantuvo por dos minutos consecutivos, opacando el discurso que en ese momento pronunciaba la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México…

Manuel Alonso García mantiene marcaje sobre el municipio de Rincón de Romos, que se ha convertido en el foco rojo de seguridad en el estado, ante la incesante actividad de los grupos delincuenciales…

“PARA MÍ QUE FUE BOICOT”, sostuvo la “corcholata” Claudia Sheinbaum a su arribo al hotel Wyndham Garden, de la avenida Independencia, donde atendería algunos medios de comunicación locales en entrevistas por separado… PROCEDENTE de la explanada del jardín de San Marcos, la morenista no permitió que su asistente de comunicación le dorara la píldora comentando frente a El Heraldo de Aguascalientes que el masivo fue tan bueno que hasta hubo “campanazos” desde el templo a manera de celebración… Y ES QUE FUE por demás notorio que siendo las 11:26 horas, el repique de campanas en la parroquia del patrono de la feria se mantuvo por dos minutos consecutivos, opacando el discurso que en ese momento pronunciaba la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México… CUANDO LA PLÁTICA se orientó a que el aparatoso tañido obedecía a la alegría de los asistentes, con serenidad pero firmeza exclamó mientras tomaba asiento: “no, para mí que fue boicot”… YA EN LA CHARLA, le dio vuelta al tema de la “Xochitlmanía” y prefirió señalar que el grupo al que representa es lo destacable… “ELLOS SE PONEN DISFRACES; ahora simulan que son ciudadanos. José Ángel Gurría les coordina el proyecto de nación, con vuelta al neoliberalismo, al Fobaproa, a las privatizaciones. Es el pasado, que ya demostró su fracaso en nuestro país”… LA MORENISTA continuó con su embate asegurando que: “lo que representa ese grupo es una vuelta al pasado, Claudio X. González y todos los que están alrededor del proceso. Ellos dicen que de este lado también hay personas que hicieron cosas en el pasado. Pues sí, pero nosotros miramos al futuro y ellos miran al pasado. Esa es la gran diferencia”, señaló una menuda, esbelta y evidentemente agotada aspirante… VOLVIENDO A LO SUCEDIDO en la explanada de San Marcos, fieles al estilo popular del morenismo, la plaza recibió a un buen número de mujeres y personas adultas mayores que fueron ocupando las sillas, con un corredor al centro, donde la Sheinbaum Pardo se dejó querer por los asistentes, al tiempo que se daba un par de minutos para dar entrevista colectiva a la prensa… TRAS LA ENTRADA triunfalista, que no triunfal, Claudio subió al templete donde dirigió su mensaje, solamente interrumpido por el tañer de las campanas que ya comentamos… AL TÉRMINO DEL EVENTO, una parte de asistentes fueron enfilados por el andador J. Pani hacia la calle Claveles, donde ya les esperaban autobuses que fueron utilizados para el ya famoso y tradicional acarreo… ENTRE LOS ASISTENTES en el presídium se mencionó al diputado Fernando Marmolejo Montoya “El melón”, quien desde hace bastante tiempo ha marcado distancia del movimiento de la cuarta transformación, por el que en su momento arribó como diputado por la alianza PT-MORENA-PANAL… TAMBIÉN HIZO ACTO de presencia la diputada del PVEM, Genny Janet López Valenzuela… EN ASUNTO DE OTRO ORDEN, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Manuel Alonso García, mantiene marcaje sobre el municipio de Rincón de Romos, que se ha convertido en el foco rojo de seguridad en el estado, ante la incesante actividad de los grupos delincuenciales… ESTA SEMANA SOSTUVO un encuentro con ganaderos del municipio rinconense con la finalidad de capacitarles sobre las principales medidas de prevención contra la extorsión, dentro de la tónica establecida de mantener comunicación directa con diversos sectores productivos en el estado… POR CIERTO QUE los criminales dedicados a la extorsión telefónica han enfocado sus baterías en tratar de engañar a negocios y empresas, a donde se comunican vía telefónica, previa investigación de datos personales de los propietarios o encargados, para salir con el cuento de que hablan de cámaras empresariales para convocarlos a citas y reuniones con algún motivo de trabajo… COMO SE HA DE IMAGINAR, más tarde sale el peine de que se requiere hacer un depósito bajo diversos y extraordinarios fines. En la mayoría de los casos estas estrategias no les funcionan a los extorsionadores, pero tanto va el cántaro al agua, hasta que se rompe… LA REPRESENTANTE de la Asociación Cultivando Género, Angélica Contreras Ruvalcaba, respondió a los señalamientos hechos por la diputada Nancy Macías en el sentido de que no harán caso a la Suprema Corte de Justicia respecto a lo que dictamine en torno al aborto en el Estado… “MEJOR QUE HAGAN su trabajo y que alguien le explique a los diputados locales lo que significa que la Corte invalide, o como nos gusta decirles, que les corrijan lo que no hacen bien. Ésta no es la primera vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dice al Congreso de Aguascalientes, así no”…