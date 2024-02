En vez de presentar cortinas de humo, el presidente de México debe atender el alarmante índice de homicidios.

Para finales de febrero el PRD determinará qué perfiles irán para la contienda electoral de este año en cuanto a las diputaciones.

MEDIANTE LA GENEROSIDAD y empatía de 28 familias, el IMSS en Aguascalientes procuró con éxito 80 órganos y tejidos al cierre del 2023 en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 2. Fueron 55 córneas, 12 riñones, 6 hígados, un corazón, 3 de piel y 3 de tejido musculoesquelético, que beneficiaron a igual número de pacientes, cuya expectativa y calidad de vida dependía de la donación de un órgano. Actualmente hay más de 22 mil personas en espera de un órgano… BUENA NOTICIA es la que tendrán amas de casa, estudiantes y trabajadores del nororiente y sur de la ciudad, pues la Coordinación General de Movilidad informó que a partir del domingo 11 de febrero, las rutas 9 y 37 ampliarán su recorrido. La 37 ampliará su recorrido en beneficio de los vecinos de Paseos del Sur; mientras que la ruta 9 hará lo propio para quienes habitan en Lomas de Bellavista, Mirador de las Culturas, Villas de las Fuentes y Vistas del Valle… CORTINA DE HUMO. En un tono crítico hacia la administración actual federal, la diputada Alma Hilda Medina cuestionó la reciente propuesta de reformas constitucionales presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, considerándolas una distracción frente a serias acusaciones de financiamiento ilegal y los desafíos de seguridad y salud que enfrenta el país. La legisladora consideró que en vez de presentar cortinas de humo, el presidente de México debe atender el alarmante índice de homicidios, pues según cifras oficiales son 84 personas las que pierden la vida a diario por este delito; o bien avocarse a resolver el persistente problema de desabasto de medicamentos, por lo que lamentó la indolencia, omisión y falta de sensibilidad por parte del mandatario… SE REALIZÓ LA OCTAVA sesión ordinaria de la Diputación Permanente, con la dirección de el diputado presidente de la Mesa Directiva, Juan Carlos Regalado Ugarte, en conjunto con los congresistas Alma Hilda Medina, Laura Ponce, Emanuelle Sánchez Nájera y José de Jesús Altamira, quienes recibieron diversas iniciativas y oficios como los informes anuales del 2023 tanto de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción como de la Fiscalía Especializado en Delitos Electorales… Aparte, entre las iniciativas que fueron presentadas, se encuentra la relacionada a buscar reformar la Ley Municipal y la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, además de otra que tiene como finalidad expedir la Ley de Amnistía del Estado de Aguascalientes… RECORRIDOS Y PATRULLAJE. El secretario de Seguridad Pública Estatal, Manuel Alonso García reveló que la gobernadora Tere Jiménez realizó recorridos por las carreteras en zonas limítrofes del Estado, de los cuales derivaron una serie de observaciones para que se realizara el reforzamiento del patrullaje, lo cual fue atendido de manera inmediata. Además, señaló que acompañó a la gobernadora en visitas a los puntos de acceso, con el fin de verificar el funcionamiento óptimo de estos puntos estratégicos de seguridad… APOYO CONSULAR. El Fiscal General del Estado, Jesús Figueroa Ortega tuvo en su despacho la visita de la Cónsul General de Estados Unidos en Guadalajara, Amy Scanlon, quien le ofreció el apoyo de la oficina consular, incluso en el caso de áreas especificas de interés de la Fiscalía. Figueroa Ortega le tomó la palabra de inmediato en el caso de capacitación para los ministerios públicos a través de algunas de las agencias estadounidenses, tomando en consideración que el sistema de oralidad penal apenas lleva ocho años de implementación en México, mientras que, en los Estados Unidos, este modelo se aplica de manera histórica. No es la primera vez que la Fiscalía recibiría apoyo, pues parte del equipo de análisis de genética molecular que se utiliza por los peritos fue donado por el FBI, y si algo se obtiene de la funcionaria del servicio exterior, seguro sería bien recibido. Por cierto, que en eso de las donaciones, la Fiscalía General del Estado ya puede presumir la ampliación de sus bienes inmuebles, luego de que se formalizó la posesión legal del Centro de Justicia para Mujeres, cuyo inmueble se encontraba bajo la posesión del gobierno estatal desde hace más de diez años, cuando se inició la construcción de este edificio, ubicado en el Segundo Anillo, al oriente de la ciudad capital… ABOGADOS ESTÁN a la expectativa de que el presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Rojas García, establezca las visitas a juzgados como parte de su agenda de revisión al funcionamiento de las áreas, debido a que con este esquema, se podía señalar de forma casi inmediata a aquellos servidores públicos que entorpecen la labor de los litigantes… NUEVO LIDERAZGO VERDE. Ha sido nombrado Francisco Javier Serna Vela presidente del Comité Municipal del Partido Verde Ecologista de México en Jesús María, marcando el comienzo de un liderazgo enfocado en la unidad y el progreso sostenible. Durante su discurso inaugural, hizo énfasis en la importancia de la colaboración entre diferentes sectores para superar obstáculos que impidan la participación activa de la ciudadanía en la mejora de Jesús María. Su objetivo es liderar un comité que represente genuinamente los intereses y aspiraciones de la comunidad, buscando convertirse en una opción confiable que fomente el desarrollo y la equidad social… FINANZAS PARA NIÑOS. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) lanza «Escuadrón Billete», plataforma educativa gratuita para niños, abordando la falta de acceso financiero. Con recursos interactivos, enseña habilidades de manejo de dinero y prevención de fraudes. Esto responde a la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, donde el 22% de la población no ha accedido a servicios financieros… CRECEN PROBREZA Y MIGRACIÓN. Si bien ésta ha sido la administración federal que más presupuesto se le ha destinado a programas sociales, los indicadores nacionales de pobreza extrema y migración se han elevado, debido a fallas graves en la operatividad y la discrecionalidad con la que los ejecutan, apuntó Iván Sánchez Nájera, presidente estatal del PRD en Aguascalientes. En rueda de prensa el líder perredista recordó que al inicio de la gestión de Andrés Manuel López Obrador prometió cortinas de desarrollo para disminuir la migración y la pobreza, sin embargo, la realidad contrasta con las buenas intenciones. Sánchez Nájera hizo énfasis en que Aguascalientes ocupa el lugar número 23 a nivel nacional de entidades expulsora de migrantes. Según el Censo de Población y Vivienda 2020, entre 2015 y 2020 poco más de 12 mil personas de Aguascalientes emigraron. Desde el PRD se destaca que esta necesidad de emigrar es debido a una política fallida, pues “no solo se entrega un subsidio a la pobreza sino que además este subsidio no llega a las personas que realmente lo requieren, por eso la única opción de cientos de miles de familias en México, es arriesgar la vida para cruzar el país en busca de una oportunidad de desarrollo”. EN EL TEMA POLÍTICO, el líder perredista dijo que para finales de febrero deberá realizarse el Consejo Estatal del PRD, el cual habrá de determinar qué perfiles irán para la contienda electoral de este año en cuanto a las diputaciones por la vía plurinominal. APRENDER A CONDUCIR. Un total de 50 personas integran la Escuela de Choferes en Aguascalientes, afirmó el dirigente del Sindicato de Transportistas de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes, Hugo Acosta García. “Pues ha llegado gente nueva, nueva, que vienen de trabajar en el Uber o de empresas particulares y ahora traen la camioneta, ingresan a la escuela y pues ahí van y también se dan bajas porque pues hay gente que no se adapta”.