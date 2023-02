Es la sensación del momento; el cachorro de León, nacido hace unos meses en Aguascalientes, conocido como Saturnino, Nino o El Gigante, llevó más de 9 mil visitantes al parque Rodolfo Landeros el pasado fin de semana.

Caro les salió el desorden, a los sufridos beneficiarios de las dádivas presidenciales congregados ahora en Ciudad Industrial, donde se generó tremendo caos en el marco de la entrega de las nuevas tarjetas en las instalaciones de la súper delegación de Bienestar.

EXHIBIDA quedó en el Tribunal Electoral del Estado la conducta infractora atribuida a Omar Alejandro Valdés Reyes, consistente en violencia política contra las mujeres en razón de género, pues en diversas ocasiones se refirió a la denunciante –que omitió su nombre– con comentarios que la denostaban, menospreciaban y minimizaban como mujer, y en el ejercicio de sus funciones como integrante del Congreso Local. Por eso es que ayer el pleno de magistrados impuso una multa consistente en 50 unidades de medida y actualización –poco mas de 5 mil pesos–, la inscripción en el Catálogo de Sujetos Sancionados del TEEA y, una vez que adquiera firmeza la sentencia dictada, se procederá a inscribirse en el Registro Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, así como la medida integral de reparación… IMPUGNADO EN TRIBUNALES por parte de la asociación civil Conserva Sur, por presunta inconstitucionalidad y violación de derechos, el nuevo Código Urbano; según este organismo tuvo desde el Congreso del Estado favorecer los negocios inmobiliarios, lo cual hoy se refleja en el hecho de que para un nuevo fraccionamiento podrán donar menos superficie para áreas verdes y espacios públicos que antes, al bajar la dimensión de 15 a 12% de la superficie. Además, en la elaboración y discusión de este Código no se invitaron a asociaciones civiles que defienden áreas naturales protegidas como La Pona y Cobos ante la urbanización. En cambio, sí invitaron a actores con intereses privados como los colegios de arquitectos y urbanistas, e incluso a empresas inmobiliarias. De acuerdo con Conversa Sur, esta exclusión a la participación social se refuerza en el nuevo Código, ya que en los Consejos donde se decidirá el futuro de la ciudad no se consideran a asociaciones civiles o se limita su participación. Esto quedó evidenciado el pasado viernes 3 de febrero cuando en la instalación del Consejo Estatal y el Consejo Metropolitano no se consideró a este tipo de organizaciones, aun cuando asociaciones como Conversa Sur solicitaron su inclusión en el debate. Un dato revelador de ello fue que los vehículos estacionados abarcaban la mayoría de la lateral del boulevard José María Chávez, a la altura del parque… LUEGO DEL ESTANCAMIENTO de la producción automotriz en Aguascalientes por la desaceleración económica a causa de la pandemia, podrían darse buenas noticias para la entidad, si tras la reanudación de la alianza entre las fabricantes de automóviles Nissan, Renault y Mitsubishi, anunciada el pasado 6 de febrero para producir unidades de estas marcas en diferentes plantas instaladas a lo largo del mundo, se considera que Nissan produzca un modelo de automóvil de la Renault en una de sus plantas en México. Ya sabe usted cómo se las gastan esos negocios. Eso sí, cuando Silvia Licón fue enterada de ello, se lavó las manos y dijo desconocer lo acontecido. “Creí que era un accidente, no se había presentado esta situación, nos hubieran llamado para que alguno de los directivos acudieran a atender y apoyar. Siempre se ha trabajado con normalidad”. Por lo anterior, dijo que para evitar este tipo de problemáticas, programarán una reunión con el titular de Tránsito y con el secretario de Seguridad Pública Municipal para que les apoyen al respecto. “Cada martes tenemos una mesa de seguridad y nunca se había presentado una situación así”… el caso es que no dan una en esa llamada “superdelegación”… OTROS QUE SUFREN con la 4T en el estado son los “beneficiarios” que tienen más de un año de no recibir la tarjeta para hacer efectiva la dádiva presidencial. Y es que con la entrega de 8 mil tarjetas del Banco del Bienestar de los programas de Adultos Mayores, personas con Discapacidad y niños y niñas en situación de orfandad, esperan abatir el rezago que tienen de gente que se inscribió a dichos programas desde hace un año o más, y que no han recibido su apoyo o que siguen cobrando por medio de orden de pago en mesas receptoras, reconoció el director regional de Zona 2 para los municipios, José Luis Luna Jiménez. Comentó que, de los beneficiarios pendientes por bancarizar, tan sólo en los municipios de Rincón de Romos tienen 1,900 tarjetas por entregar, de los que actualmente se les paga por orden de pago, y en Cosío son 1,200 personas. “Quiere decir que el resto son de nuevas incorporaciones de gente que se adhirió el año pasado y que quedaron fuera, prácticamente son 5 mil 700 tarjetas que estamos entregando de ese rezago que traíamos y esperamos ponernos al corriente, dado que los procesos se han ido eficientando sobre la marcha”…