EN CALIDAD DE INCOBRABLES están 12 mil cuentas en la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes; algunas tienen hasta 70 meses de adeudo, con cantidades imposibles de que sean pagadas por los usuarios deudores… LUEGO que Federico Ávila, Heder Guzmán y Jesús Rangel, mostraron abiertamente su interés de participar en la encuesta que realizará MORENA para definir la candidatura a la Alcaldía del Municipio de Aguascalientes, quien no quiso quedarse atrás fue el siempre izquierdista en su pensar y actuar, profesor Manuel de Jesús Bañuelos, a quien en 2019 le limitaron su intención de buscar la Presidencia Municipal para cederle la candidatura a Ávila, a quien acompañó como suplente, con no buenos resultados ni en la campaña, ni en las alecciones, ni en su relación de compañeros de partido, pues la forma de pensar de cada uno es distinta. Total, que el viejo militante de la izquierda tradicional y de partidos que siempre han sido de esa ideología, aunque ya desaparecidos, decidió el fin de semana registrarse para participar también de la encuesta, y lo hizo de último momento, porque lo consultó con militantes y sus amigos simpatizantes, y la intención es buscar la dignificación del quehacer político, que en MORENA Aguascalientes está, desde su punto de vista, mal encausado… TODO INDICA que en la próxima sesión de la Diputación Permanente, del miércoles, se convocará a Periodo Extraordinario de sesiones, para el viernes 12, virtud a que hay asuntos que urge avalar como la revisión de las cuentas públicas, la designación del comisionado de transparencia para complementar el Consejo del ITEA, entre otros puntos. Se esperaría que los diputados no fueran pichicatos e incluyeran suficientes iniciativas ya dictaminadas que siguen en la congeladora, aunque parecen no tener prisa para reducir la abultada Agenda de Pendientes. Si bien es cierto que la mayor parte del rezago, fue heredado de legislaturas anteriores, también es verdad que los diputados en turno están más preocupados por buscar la reelección, que por trabajar de lleno en su responsabilidad legislativa. Pese a que por ley, no debería haber excesivo rezago legislativo, cientos de asuntos están en lista de espera. Sería conveniente que los diputados recordaran el contenido del Artículo 125 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que establece que “ninguna iniciativa podrá dejar de dictaminarse en el período ordinario de sesiones en que se turne a Comisión o en el inmediato siguiente”. El 126, dice que “entregado un Dictamen a la Mesa Directiva en turno, será programado para su discusión en la sesión inmediata siguiente”; ello para dictaminar y estar en condiciones de subirlo al Pleno para su aprobación o rechazo. En consecuencia, el rezago puede darse en 6 meses como máximo, y no de años; hay propuestas de reformas a la Constitución local, así como en temas de educación, salud, asistencia social, y en otros rubros, que pasan desapercibidas y en consecuencia el rezago crece. Hay iniciativas que ni siquiera se han dictaminado, otras que a pesar de tener consenso, no se suben al Pleno. Afortunadamente el nuevo período ordinario de sesiones, comienza el primero de marzo, pero se requiere de voluntad y deseos de trabajar, para avanzar en la resolución de asuntos y adelgazar la obesa Agenda de Pendientes… CRUCIAL SERA LA SEMANA para el Frente Nacional por la Familia que promovió su iniciativa ciudadana buscando proteger la vida desde su concepción hasta la muerte natural, y que ello quede plasmado desde la Constitución en la entidad. A decir del coordinador del FNF, Carlos García Villanueva están entusiasmados y a la vez expectantes de lo que habrá de pasar en la sesión extraordinaria del próximo viernes 12 de febrero en que será subida al pleno dicha iniciativa, según dijo, la cual ya pasó los diferentes filtros tras haber sido aprobada por mayoría en el caso de las Comisiones de la Familia y en la de Puntos Constitucionales. Asimismo, anunció que, en esta semana, decidirán si llevan a cabo un movimiento de agradecimiento a los congresistas y, una manifestación de alegría por Aguascalientes, si es que se da la votación de dicha iniciativa que lleva el sello de preferente, es decir, no deben pasar más de 60 días para ser votada, aunque aún le quedan alrededor de 20 días, “pero ya se tomó la decisión de que será en la siguiente sesión extraordinaria”, aseguró… AUMENTARON LOS CONTAGIOS por COVID-19 entre los trabajadores de las empresas del ramo automotriz en Aguascalientes, reconoció el secretario general del Sindicato de la Industria Automotriz y Metalmecánica en Aguascalientes, Rogelio Padilla de León, quien dijo que se mantiene la expectación en cuanto al tema de la pandemia, toda vez que debido a ella no pueden trabajar de manera normal y lamentablemente no se ve cercano su fin. Afirmó que al estar Aguascalientes en semáforo naranja y con riesgo de pasar a rojo, preocupa que en la plantilla de trabajadores que se tiene en el ramo automotriz ha habido varios contagiados, “por lo que los exhortamos a que se cuiden, a que apliquen las medidas de seguridad, de higiene, en sus hogares, en su entorno social, en virtud de que también hemos tenido muchos decesos de los padres de nuestros trabajadores”. En tal sentido, dijo que ha habido un incremento muy importante en lo que son los pagos o las ayudas por defunción de los padres y abuelos de los trabajadores donde ha habido un índice elevado de mortalidad… HAY NERVIOSISMO entre los suspirantes a las candidaturas del PRI a diputados locales, porque aunque cubrieron los requisitos, la decisión puede cambiar si así lo dictamina el Comité Ejecutivo Nacional, ya que de acuerdo a los recientes ajustes de sus estatutos, habrá que esperar a la fecha en que entreguen las constancias para ver cómo quedan las listas o si de última hora meten a los parientes o amigos del influyentismo priista. Esa situación que es un secreto a voces podría estarse viendo en el Distrito 14, pues en lugar de Diana Díaz pusieron a Sofía Ventura, por los jóvenes. También hay rumores con David Hernández Vallín en el Distrito 15, así que la expectación por los listados finales…