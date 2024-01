Fuera de broma en este nuevo año, las transferencias bancarias serán rigurosamente supervisadas, ya que el Servicio de Administración Tributaria reclamó evitar ciertas palabras en el área de concepto.

De su reelección habló ayer el alcalde Leo Montañez. Aunque destacó que este paso es un trámite que debe esperar la determinación de la comisión permanente.

POR SEGUNDO AÑO consecutivo, la Diócesis de Aguascalientes, a través de su equipo de Cultura Pastoral, organizó un concurso de nacimientos, registrando un incremento del 100% en inscripciones, con 24 participantes, respecto al anterior. Los nacimientos, situados en diversas parroquias incluyendo Jalisco, El Llano, Jesús María y Aguascalientes, fueron evaluados en montaje, armonía y creatividad. El padre Jaime Silva visitó todos los sitios, destacando el fervor y la tradición familiar en cada uno. Después de la misa por la Epifanía del Señor o Día de Reyes, la cual se celebró litúrgicamente el 7 de enero, el Obispo Juan Espinoza Jiménez presidió en el altar de la Catedral Basílica de Aguascalientes la ceremonia de premiación. Los ganadores recibieron una aportación económica y el primer lugar lo obtuvo Ricardo Gómez Araujo; el segundo lugar, Diego Carrillo Ávila; y el tercer lugar, María de los Ángeles Muñoz González, aunque todos los participantes recibieron un reconocimiento… SU CALENDARIO de celebraciones litúrgicas fue anunciado también por la Diócesis, para el año 2024, destacando el Triduo Pascual que culmina el 31 de marzo. Este período es central en el año litúrgico, recordando los misterios de la salvación. Las celebraciones incluyen el Miércoles de Ceniza el 14 de febrero, marcando el inicio de la Cuaresma; la Ascensión del Señor el 12 de mayo; y el Domingo de Pentecostés el 19 de mayo. Además, el primer domingo de Adviento se observará el 1 de diciembre. La Diócesis también conmemorará fiestas dedicadas a la Virgen María, los apóstoles y los santos, así como la memoria de los fieles difuntos. En un año jubilar especial, celebrando 125 años de su fundación el 27 de agosto, la Diócesis participa en la elaboración del V Plan Diocesano de Pastoral. La VII Asamblea Diocesana de Pastoral se dividirá en dos etapas conclusivas: del 17 al 21 de junio, del 8 al 12 de de julio. Estas celebraciones enfatizan el compromiso continuo de la Diócesis con su misión espiritual y comunitaria… PROYECTOS PARA 2024 detalló Ramiro Pedroza Márquez, de la Secretaría de Innovación y Gobierno Digital de Aguascalientes, enfocándose en digitalizar trámites y facilitar procesos para ciudadanos e inversionistas. Colaboraciones con otras dependencias, incluyendo Finanzas y Turismo, permitirán digitalizar información y ventas de boletaje de la Feria Nacional de San Marcos. Se enfatiza la seguridad en transacciones online, garantizada por certificados de seguridad bancaria, para prevenir fraudes como la clonación de boletos… FUERA DE BROMA en este nuevo año, las transferencias bancarias serán rigurosamente supervisadas, ya que el Servicio de Administración Tributaria reclamó evitar ciertas palabras en el área de concepto. Y es que tradicionalmente, este campo ha sido un espacio para bromas entre amigos, pero ahora, se advierte que el SAT prestará atención a estos detalles y con la implementación de una Inteligencia Artificial, buscará palabras relacionadas con actividades delictivas, por lo que se aconseja no utilizar frases humorísticas, nombres extraños o falsos, ni palabras como «armas», «drogas» o referencias a productos o servicios ilegales. En cambio, se alienta a utilizar frases simples y claras, como «pago de colegiatura» o «pago de renta». En transferencias entre amigos, expresiones como «comida» o «quiniela» son sugeridas para evitar malentendidos con el SAT. Será importante no dejar en blanco el apartado de «concepto de pago», ya que dificulta la identificación de la naturaleza de la transacción, afectando los registros financieros de ambas partes… DE SU REELECCIÓN habló ayer el alcalde Leo Montañez. Aunque destacó que este paso es un trámite que debe esperar la determinación de la comisión permanente, enfatizó la importancia de ver el año 2024 desde la perspectiva ciudadana. Dejó en claro que más allá de los partidos políticos, el enfoque debe centrarse en lo que cada ciudadano está dispuesto a aportar. Consideró que el verdadero cambio surge cuando la comunidad trabaja en conjunto, participando activamente y no delegando todo a los partidos políticos. En cuanto a posibles campañas de desprestigio a cargo de MORENA, se dijo despreocupado y añadió que todos los partidos presentarán sus propuestas, y al final, la decisión recae en los ciudadanos. Resaltó que los actores políticos comparten la intención de trabajar por el bien de Aguascalientes, sin deseos de perjudicar al estado… COMO CERROJAZO de fiestas, el alcalde de Pabellón de Arteaga, Humberto Ambriz Delgadillo, compartió con miles de familias “pabellonenses” la tradicional rosca de reyes durante la celebración del evento “Una rosca en familia. 360 grados de tradición”. Agradeció a los asistentes por participar y seguir fomentando las tradiciones, asimismo aprovechó para desearles que durante el año 2024 que recién inicia, prevalezca la salud y la unión familiar. El pan tuvo una extensión de 320 metros y en su distribución participaron Melchor, Gaspar y Baltazar para saludar y tomarse fotografías con los niños y niñas.