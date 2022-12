De vacaciones parecen estar los regidores del Ayuntamiento de Aguascalientes. Y es que a pesar de que el miércoles por la mañana es día y horario laboral, nuestros flamantes concejales no asoman ni las orejas a sus oficinas.

EN SESIÓN PERMANENTE trabaja ya la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, para analizar los últimos detalles que conforman el Presupuesto de Egresos y las Leyes de Ingresos de Gobierno del Estado y los once municipios, para el ejercicio fiscal del año 2023. Su presidente, el legislador Jaime González indicó que redoblan esfuerzos para emitir los dictámenes que se pondrán a consideración del Pleno. La ley establece como fecha límite para aprobarlo el 31 de diciembre, pero por supuesto que nadie está dispuesto a llevarlo a esos extremos, por lo que la revisión, y seguramente la negociación, está en su apogeo para darle prisa al tema y luego irse de vacaciones navideñas… Ayer se integraron a los trabajos de la Comisión de Vigilancia, los diputados María de Jesús Díaz, Gladys Ramírez, Yolytzin Rodríguez y Cuauhtémoc Escobedo, quienes hacen funciones de secretaria y vocales, en ese orden… DE VACACIONES parecen estar los regidores del Ayuntamiento de Aguascalientes. Y es que a pesar de que el miércoles por la mañana es día y horario laboral, nuestros flamantes concejales no asoman ni las orejas a sus oficinas. De esto damos testimonio, puesto que acudimos a buscar más detalles a cada uno de sus despachos, sobre la auditoría que el Banco Interamericano de Desarrollo hizo a Veolia y cuyos resultados entregó el martes al presidente municipal Leonardo Montañez Castro y a sus regidores. Lamentablemente ninguno estaba donde debiera. Y ni cómo buscar información con el secretario del Ayuntamiento y director general de Gobierno, Jaime Beltrán Martínez, quien tampoco estaba en su oficina, pero tampoco acudió al anuncio del Tianguis Navideño de La Purísima, a pesar de que por esperarlo el evento se retrasó varios minutos. En fin, no tuvimos suerte de obtener información para que la ciudadanía conozca el estatus de la situación, a 23 días para que se anuncie el nuevo modelo de operación para el servicio de agua potable, tal como lo prometió a lo largo del año el alcalde… YA SIN PRESIÓN, o por lo menos con presión más baja, se espera que la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Aguascalientes avance y haga la designación de quienes encabezarán los diez centros académicos de la institución que acompañarán a Sandra Pinzón en los trabajos de gestión para el periodo 2023-2025, para lo cual se espera una nueva convocatoria a los medios de comunicación con la finalidad de hacer la presentación formal, a más tardar el jueves 15… SURGIERON TEMPESTADES en la Policía Municipal de San Francisco de los Romo, pues como se había advertido en esta columna semanas atrás ante los mensajes anónimos de elementos policiacos inconformes con el director de la corporación, finalmente la situación llegó a su límite. Y es que un grupo de aproximadamente 12 uniformados están inconformes con su mando, que al igual que en la mayoría de los municipios, es enviado desde la Policía Estatal para encabezar la seguridad. Más allá de que el grupo se hubiera plantado ante la alcaldesa Margarita Gallegos para exigir la salida de su jefe, por supuestos abusos y actos intimidatorios de su mando, la realidad de los habitantes de este municipio es mucho más preocupante porque enfrentan el flagelo de la delincuencia en áreas tan representativas como la calle principal, donde los comercios ya son clientes de los rateros. Se sabe que la desesperación ha hecho que la población gestione la contención de la inseguridad con la creación de páginas en redes sociales donde se exponen imágenes de los delincuentes con el fin de alertar a la gente sobre su presencia. Se trata de un problema real que viven los municipios rurales, donde no hay patrullas ni elementos suficientes, y es que imagínese qué puede hacer un policía municipal de San Pancho con patrullas modelo Tsuru para combatir el crimen… LUEGO DE QUE DIPUTADOS de todos los grupos parlamentarios aceptaron realizar modificaciones a la minuta de Vacaciones Dignas, que ampliará de 6 a 12 días de descanso para los trabajadores desde el primer año de labores, para que ese periodo pueda fraccionarse, según convenga a trabajadores y patrones, el líder de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes, Alfredo González González, hizo votos por que no se frene esto y siga la aprobación del incremento del día de vacaciones. “Lo que se hizo fue apegarse un poco a la práctica”. Señaló que es muy común que a efecto de que los trabajadores no pierdan premios de puntualidad y asistencia y tengan por alguna situación personal que faltar, en ocasiones piden que sea a cuenta de vacaciones para no afectarles. “Algo similar es lo que ellos quieren plasmar y creo que al final lo van a hacer, en donde prevalezca lo que hasta el momento está en la ley, que por lo menos tienes que descansar 6 días continuos, más tu día de descanso se completa la semana y los otros días van a negociación, a libre acuerdo entre empresa y trabajador en donde sepan cuándo lo van a disfrutar, si lo quieren en dos periodos, partido, o así como colchón cuando tengan alguna emergencia”. Por lo anterior, dijo que espera que los senadores acuerden lo conducente y sea aprobado también. “Todavía hay esperanzas de que se pueda aprobar”… SUPERARÁ LOS 50 MILLONES de pesos la derrama económica que deje el aguinaldo que se otorgará a maestros activos y jubilados en la entidad, así lo dio a conocer Ramón García Alvizo, secretario general de la Sección 1 del SNTE, quien explicó que se les darán 45 días de salario como parte de esta prestación, la cual ya está siendo entregada en una primera parte durante esta semana y el restante se dispersará en enero… LOS JUEVES de Bolsas de Trabajo, que se realizarán en esta administración serán en cuatro vertientes: eventos masivos para público en general, para cada uno de los municipios del estado, ferias para las colonias populares y para las personas vulnerables como son las mujeres embarazadas, jóvenes estudiantes, personas con discapacidad y personas que quieren entrar a la vida laboral a través de un programa de reinserción, informó Manuel González, de la SEDECYT… EL IMSS en Aguascalientes informa que realizará vasectomías sin bisturí durante todo el año a hombres que optan por este método anticonceptivo definitivo. Este servicio se realiza de manera permanente en las Unidades de Medicina Familiar No. 1, No. 7 y No. 10, a los derechohabientes, quienes también reciben consejería por parte del médico familiar o personal de Trabajo Social. La población masculina puede solicitar el procedimiento a su UMF en un horario de 8:00 a 20:00, de lunes a viernes. Este procedimiento no implica riesgos; además, se realiza en 20 minutos con anestesia local y no requiere hospitalización…