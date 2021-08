Lo que se espera es que las diferencias entre grupos de panistas no se dirimirán en lo local, sino que lo harán ante su dirigente nacional…

MIENTRAS QUE PARA la mayoría de los aguascalentenses el fin de semana pasó sin pena ni gloria, para los panistas de hueso colorado -mejor dicho, azul- había mucho que comentar sobre lo sucedido el viernes pasado, una vez que terminó la Sesión Extraordinaria de la Comisión Permanente Estatal del PAN… Y ES QUE GRAN REVUELO se desató que la mayoría determinara que Gustavo Báez, diputado y presidente del partido, continúe al frente de la dirigencia por un tiempo no determinado… DE CÓMO SE COCINÓ solamente tienen certeza los asistentes, y es que de inmediato de uno y otro bando comenzaron a hacer llamadas para comunicar a los representantes de medios sus propias versiones… UNOS, ENFATIZARON que Báez permanecerá por un año más. Algunas voces aseguraron que la dirigencia nacional decidirá si emite una convocatoria antes del inicio del proceso electoral estatal que comienza en enero, pues una vez iniciado éste, será difícil que se hagan los cambios directivos… OTROS PANISTAS habrían impugnado esa decisión y decían tener la razón para que sólo siga unas semanas más, en tanto se ponen de acuerdo sobre quién podría ser el relevo… EN SU DEFENSA, Báez aseguró: “no es una reelección mía, ni ponerle tiempo indefinido a la dirigencia, sino simplemente la solicitud para poder administrar el proceso electoral local porque ya estamos prácticamente inmersos en ello”… TAMBIÉN ACLARÓ que esta acción tiene como objetivo el no desestabilizar al partido en lo interno… MIENTRAS TANTO, los suspirantes al cargo siguen cabildeando, y quien se siente seguro en ese espacio, ahora o más tarde, es el todavía diputado federal, Javier Luévano… PERO EL CALVILLENSE no es el único con la mirada puesta en el cetro de los azules de la entidad, pues hay otros que estarían dando la sorpresa, claro, si las condiciones del Comité Nacional lo determinan… LO QUE SE ESPERA es que las diferencias entre grupos de panistas no se dirimirán en lo local, sino que lo harán ante su dirigente nacional, a ver hasta dónde les alcanza… ES IMPORTANTE considerar en esta comedia de enredos y de intrigas, que para nadie es oculto que quien está mejor parada en el CEN del PAN es la alcaldesa Tere Jiménez… POR ALGO FUE que para ella no fue complicado lograr la primera posición en las diputaciones plurinominales, cargo al que llegará en un par de meses más… DONDE TAMBIÉN hace falta repartir infusiones relajantes de azahar es en el cuartel del PRI, donde se le cuecen las habas a algunos que están ansiosos de que se emita alguna convocatoria para el cambio de dirigencia, que a decir de muchos ya hace falta… COMO BIEN SE SABE, en los últimos tiempos lo que se acostumbra en el tricolor son meros nombramientos, sin considerar la decisión de los consejeros políticos, delegados y mucho menos de la poca militancia que conservan, a pesar de los pesares… Y DE ENTRE ÉSTOS, sus cartas “fuertes” han sido reprochadas y señaladas por ser críticos de la actual dirigencia que no ha generado buenos dividendos al resultado electoral o de competencia política en la entidad… COMO SUCEDE en toda casa dividida y en crisis, lejos de sumarlos atendiendo sus opiniones y sugerencias, están en espera del resultado de la solicitud de expulsión que fue presentada ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia… AQUÍ TODAVÍA HAY TELA de dónde cortar, pues se debe dejar ver que en las condiciones que se encuentra el tricolor en estos tiempos, con deudas económicas por gastos y multas, e incluso salarios, pocos son los “zopilotes” que lo estarían rondando… SIGUEN RONDANDO nubarrones por el cielo de la entidad y Tláloc nuevamente hizo sentir su presencia, por lo que en Jesús María, a la altura de la presa El Chichimeco, las autoridades se han mantenido atentas a que no se tengan problemas al estar vertiendo agua… LO MISMO SUCEDE ahora en Calvillo, donde el río de La Labor también recibió suficiente agua, a grado tal que en la comunidad que lleva ese nombre, se ha comenzado a aplicar el Plan DN-III que es de emergencia por lluvias…