Por sus pistolas, los diputados resolvieron sustituir la “cabeza” en la Coordinación de Comunicación Social del Congreso, al margen de las disposiciones normativas, pos´ que caray, es una de las canonjías que les da su curul.

Con casi 5 millones se “premió” a Francisco Casillas Ibarra, primo de Hugo Casillas, encargado de despacho de la delegación del ISSSTE, por la “calidad” de su Centro de Desarrollo Infantil CASIB. Tras la manifestación que realizaron padres de familia denunciando que se quedarían sin el servicio de Estancia Infantil para sus hijos por falta de recursos económicos, el dato salió a relucir y bueno, a más de uno indignó.

EL ITEA ESTÁ DE ADORNO para la mayoría de los partidos políticos; ni caso le hacen, no cumplen con las obligaciones de transparentar su información, y hay más renuencia todavía a rendir cuentas de la partida que les da el Instituto Electoral, y de lo que captan a través de las cuotas de los afiliados. Es una vergüenza que por ejemplo, el PT haya sacado un cero, el PRI, Partido Libre, y de Unidos Podemos Más, ni siquiera alcanzaron el uno. En la medida en que no se apliquen multas ejemplares, los sujetos obligados a transparentarse, considerarán los señalamientos del ITEA, como llamadas a misa… EN EFECTO, POR SUS PISTOLAS, los diputados resolvieron sustituir la “cabeza” en la Coordinación de Comunicación Social del Congreso, al margen de las disposiciones normativas, pos´ que caray, es una de las canonjías que les da su curul. Por lo pronto, hicieron oficial la salida de Mauricio Cobián y se espera, que el lunes, anuncien la llegada del suplente, que hasta el momento se sigue manejando el nombre de Rafael Araiza, quien desde el lunes pasado se apersonó en la dependencia con la venia del Heder y Natzielly. Y claro que para brincarse la ley, tuvieron que presionar la salida del comunicólogo, pero las cosas se complicarán porque no podrán darle el nombramiento al nuevo, hasta que agoten el procedimiento respectivo y ello pueden tomar varias semanas, así que pobre Christian, se quedará solo con el “paquete”, tendrá que trabajar el doble, con el mismo sueldo… NO SE CONSECUENTA el maltrato animal, dejó en claro la titular de la PROESPA, Ofelia Castillo Díaz; tan solo en lo que va del año, se han recibido y atendido 674 reportes ciudadanos de bienestar animal y realizado más de 23 rescates de mascotas en situación de riesgo, mismos que han sido dados en adopción responsable a través de las cinco asociaciones civiles con quienes se tiene convenio de colaboración. Los municipios con mayor número de denuncias son Aguascalientes, Jesús María, San Francisco de los Romo y Rincón de Romos. Las quejas son principalmente por falta de atención médica, de alimentación, suciedad y abandono, por lo que médicos veterinarios han procedido con más de 600 boletas de apercibimiento en los domicilios visitados con los debidos protocolos sanitarios. Desde el 2017 a la fecha han sido sancionadas 22 personas por irregularidades a la normativa. Se exhorta a la población a reportar situaciones irregulares vía WhatsApp al teléfono 449 182 33 17. Se debe enviar la ubicación, videos e imágenes para su atención; o bien por escrito en las instalaciones de la Procuraduría, ubicadas en Avenida Aguascalientes Sur 2623 segundo piso, en fraccionamiento Jardines de las Fuentes… DEFENSOR A CAPA Y ESPADA del nombramiento del titular del OSFAGS, el diputado Enrique García López, respondió respecto de la demanda de amparo presentada para exigir se repita el procedimiento, que es prácticamente imposible que se repita la selección. Esta situación provocó la risa del presidente del Colegio de Abogados, Fernando Amador, quien con sarcasmo refirió que si ni como diputados han hecho bien su trabajo, cómo pretende ahora hacerla de jueces y anticipar un fallo judicial; será, dijo, que piensan que en tribunales también se resuelve “fast track” como fue el caso de la designación del Auditor Superior… INFALIBLES, INTOCABLES Y PUROS, así se sienten algunos diputados, lamentó por su parte, el presidente de la Coparmex, Raúl González Alonso quien sugirió “recordarles las ocasiones en que la Suprema Corte de Justicia les ha enmendado la plana”. Igualmente criticó el anticipo legislativo al fallo del Poder Judicial de la Federación, cuestionando que si el diputado cree saber la definición del amparo, “entonces ¿para qué cree que tenemos al Poder Judicial?”… TODAVÍA NO EMPIEZA EL CICLO ESCOLAR Y EL ESTRÉS de padres de familia comenzó y todo indica que así será al menos durante el primer semestre del año escolar. Y es que estuvieron sufriendo ayer para recibir la capacitación a través de una conferencia vía Zoom con los lineamientos sobre cómo trabajarían sus hijos y el apoyo que desde casa podrían brindar, el problema es que para muchos fue imposible entrar a la plataforma porque aunque el IEA se comprometió a generar un “usuario y contraseña” para que pudieran hacerlo, nunca se les hizo llegar a todos, de ahí que el reclamo a través de los grupos de chat a los maestros fue interminable. Algunos papás con un poco más de conocimiento, se dieron cuenta que hay tutoriales en Youtube para esa capacitación, pero resulta que no todos tienen la preparación y esa es la dificultad ahora… PROYECTA EL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA ampliar su oferta para la instalación de más empresas en dicha zona, por lo que ya están en pláticas y trámites con el Estado y la Federación para la cristalizar el Parque Industrial Chichimeco 2, el cual tendría 90 hectáreas y que estaría pegado al actual, que tiene solamente 40 hectáreas, como parte de la visión de desarrollo que tiene el alcalde José Antonio Arámbula López. El proyecto contempla la construcción de naves industriales de 500 metros donde se puedan instalar diferentes tipos de empresas, sobre todo micro empresarios y emprendedores…

