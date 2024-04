Debatitis… no es sorpresa, ya se había anunciado que serán 30 los debates que organizará la autoridad electoral en el estado entre aspirantes a diputaciones locales y ayuntamientos.

El Frente Nacional por la Familia busca que los partidos participantes en el proceso electoral firmen una plataforma que refleje los valores y principios que esta organización defiende: vida, familia y libertad fundamental.

DESDE MAÑANA y hasta el viernes, se llevará a cabo la Asamblea Plenaria número 116, congregando a todos los obispos de México, informó el Obispo Juan Espinoza Jiménez. Este encuentro, que se realiza dos veces al año, -una en la segunda semana de Pascua y otra a finales de noviembre-, tiene como objetivo reflexionar, meditar y seguir las indicaciones del Santo Padre, además de revisar el contexto actual en preparación para las elecciones. La reunión será un espacio para analizar la situación que atraviesa el país y buscar direcciones a seguir. Al final de su misa dominical en la Catedral, el prelado convocó a la comunidad a unirse en oración, promovida por la Conferencia Episcopal de los Obispos, para pedir por unas elecciones pacíficas y libres de violencia. La oración invoca la guía y bendición divina sobre la nación en un momento crucial, buscando que el Espíritu Santo inspire a los ciudadanos a participar de manera activa y consciente en el proceso democrático. Se pide que los votos reflejen un compromiso con la verdad y el amor, y que los futuros gobernantes promuevan una sociedad fundada en el bien común, la dignidad, la educación y la familia, caminando hacia la paz, la verdad y la justicia… DEBATITIS… no es sorpresa, ya se había anunciado que serán 30 los debates que organizará la autoridad electoral en el estado para la exposición de ideas y propuestas entre aspirantes a diputaciones locales y ayuntamientos. Un ejercicio que este año cumple tres décadas de realizarse en México, a partir de aquel 12 de mayo de 1994 entre Ernesto Zedillo, Cuauhtémoc Cárdenas y Diego Fernández, quienes dejaron huella en esta práctica que ha ido evolucionando con el paso de los años, si bien el de anoche entre las candidatas y el candidato presidenciales, arrojó como siempre los sinsabores propios del tema político que al final de cuentas no mide si es para bien o no de la participación ciudadana. El caso es que se han convertido en obligatorios y sólo aquí, en Aguascalientes, la ciudadanía tendrá la oportunidad de elegir entre 30 entre el 6 y el 24 de mayo. Sobre ello versó la sesión extraordinaria de la Comisión Temporal de Debates del IEE, que definió pautas y refresco reglas. Los encuentros constarán de un segmento de apertura, 3 bloques temáticos específicos a las competencias de los cargos en disputa y 1 segmento de cierre. Se promoverá una moderación activa, la interacción directa entre los candidatos y la participación ciudadana a través de preguntas formuladas previamente, con el fin de generar un debate dinámico y enriquecedor… Y EN MÁS DE POLÍTICA… que es lo del momento, Jaime Castro Chávez, coordinador del Frente Nacional por la Familia en Aguascalientes, indicó que en el tema político electoral, su organización ha establecido acercamientos con varios candidatos con el objetivo de invitarlos a firmar una plataforma o carta compromiso que refleje los valores y principios que el FNF defiende: vida, familia y libertades fundamentales. «De dos partidos, por no mencionarlos ahora, nos han dado una respuesta positiva y han mostrado interés en firmar nuestra plataforma. Sin embargo, aún nos falta visitar a otros candidatos para presentárselas”. Subrayó la importancia de que los candidatos compartan y respalden los valores que la sociedad considera fundamentales. Adelantó que durante esta semana tienen previsto realizar las firmas con otros candidatos que ya han mostrado interés y que estarán buscando activamente a otros más, especialmente a diputados y senadores, para presentarles la plataforma y la carta compromiso… MIENTRAS LA TASA de desempleo en la región es relativamente alta, la brecha laboral muestra una tendencia más baja en comparación con el promedio nacional desde 2008, lo que sugiere una situación compleja en el mercado del trabajo, señaló Diego Rojas, integrante del Colegio de Economistas. Dijo que la brecha laboral, entendida ésta como la necesidad más amplia de empleo en el mercado al considerar disponible no sólo a las personas desocupadas sino a las subocupadas o con jornadas reducidas, aquí se sitúa en un 13.1%, mientras que, para el grupo de jóvenes, la tasa de empleo es ligeramente más alta que el promedio nacional, pero aun así se enfrenta a desafíos considerables. En contraste, estados como Guanajuato muestran una brecha laboral significativamente más alta, alcanzando el 28.6% en el mismo grupo demográfico. Al explorar las disparidades de género, Rojas señaló que, si bien la tasa de desempleo entre hombres y mujeres no difiere considerablemente, la brecha laboral es más alta para las mujeres, lo que puede atribuirse a diversas razones, como responsabilidades de cuidado y discriminación en el mercado laboral. “En Aguascalientes, la brecha laboral para mujeres es del 17.2%, superando la cifra para hombres, lo que podría atribuirse a diversos factores, incluidas las responsabilidades de cuidado y la discriminación en el mercado laboral”. Una de las razones detrás de esta brecha laboral, según Rojas, es la presencia de personas económicamente inactivas pero disponibles para trabajar, muchas de las cuales enfrentan impedimentos para acceder al mercado laboral… LA ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS Oficiales Mexicanas (NOM) repercute en el proceso de importación y exportación de insumos necesarios para la manufactura automotriz, señaló Mel Wilhelm, consejero del Clúster Automotriz. Reconoció que, en el contexto de la regulación arancelaria y la verificación de las NOM para la importación de artículos, ciertos componentes enfrentan complicaciones debido a modificaciones recientes. Destacó que, aunque los industriales se esfuerzan constantemente por asegurar que sus mercancías cumplan con las normativas oficiales como parte del proceso de manufactura, no siempre existen procedimientos eficientes para agilizar este cumplimiento. Además, señaló que, si bien las aduanas funcionan adecuadamente y disponen de personal, la verificación del cumplimiento de las normas en los embarques no siempre cuenta con el apoyo especializado necesario…