ALTAMENTE JUDICIALIZADO se advierte que será el proceso electoral en curso, y es que de inicio han sido 64 recursos de impugnación los que finalmente recibió el Instituto Estatal Electoral, de los cuales 33 fueron en contra de candidaturas de representación proporcional y 31 de mayoría relativa, todas diseminadas en los 29 organismos del IEE, tanto consejos distritales como municipales, y en las mismas oficinas centrales. Contra el PRI se tiene una del PAN en contra del nombramiento de Norma Guel, cuestionando que ocupe la candidatura por la Presidencia Municipal de la capital y a la vez, la primera posición plurinominal por la diputación local. Además, son 7 impugnaciones contra el Consejo General del IEE también sobre negativas del registro que buscan revertir los propios ciudadanos. Con relación al tricolor, son otras 2 impugnaciones que obedecen a la vida interna, presumiendo que no se respetó el procedimiento interno para la elección de candidatos. En el caso de MORENA, son 9 objeciones por candidaturas de representación proporcional y 19 de mayoría relativa, estas últimas fueron presentadas por otros candidatos que también se duelen de que no se respetó el proceso interno de selección de candidaturas y que deberían ser ellos los postulados, por lo tanto, quieren que se reponga el procedimiento. De Fuerza Por México son 14 medios de impugnación, alegando que se registraron en el sistema del IEE y aunque no presentaron documentación, quieren que se tome como la solicitud de registro… A DOS SEMANAS de que se ha dado a conocer la situación por la que atraviesa la industria automotriz en la región y de la que no ha escapado Aguascalientes, el gobernador Martín Orozco Sandoval comentó que ahora se tiene un bache en ese tema, provocado por restricciones que enfrenta la cadena de materia prima, y que no está en manos de la autoridad local solucionarlo, sobre todo porque se trata de material chino. Sin embargo, es un asunto que está siendo atendido para que no se vuelva a tener otra afectación en medio de la pandemia, y es que dijo, hay sectores productivos que no han podido reactivarse, que desde hace más de un año no tienen un peso de ganancia al tener cerrada su actividad, y es en ellos en los que se está pensando al exhortar a la población a seguir cuidándose, a aplicarse la vacuna y no agravar más las circunstancias actuales… MÁS DE UN MILLÓN de pesos de inversión extraordinaria ha ejercido el Gobierno del Estado en la atención que se brinda a las personas que acuden a vacunarse contra el COVID-19, pues además del espacio digno se han entregado refrigerios, y ha habido personal de logística trabajando en el acomodo de sillas, mamparas, toldos, y todo se hace de la mano de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal. Esto que se ha tomado como una obligación del Gobierno, ha sido posible gracias a la disciplina financiera, insistió el gobernador Martín Orozco, que ha permitido enfrentar la pandemia con esos gastos imprevistos… DESMINTIÓ, por cierto, el delegado estatal de Programas para el Desarrollo en Aguascalientes, Aldo Ruiz Sánchez, la información que circula en redes sociales, a través de la cual se invita a la población en general de 50 a 59 años a registrarse en el sitio www.mivacuna.salud.gob.mx para aquellos que deseen recibir la vacuna anti-COVID. “Nos ha llegado mucha gente preguntado si es real esta información por lo que desmentimos esto de manera tajante”… SEAN SERIOS, se pide a los legisladores federales, para que las modificaciones a las reformas en materia laboral que en breve realizarán diputados y senadores, que buscan la eliminación de la figura del outsourcing, no sean aprobadas al vapor; la petición se hizo a nombre de la iniciativa privada, bajo la voz del presidente de la Comisión Laboral de la Coparmex, Juventino Romero. Precisó que aún cuando la idea es que en un plazo de tres meses se lleven a cabo, es necesario realizar un análisis detallado de las mismas causas. La preocupación es, porque en su momento tanto la Cámara Alta y Baja, aprobaron planchadita la Ley de la Industria Eléctrica y de Hidrocarburos, respectivamente… CON LA LLAVE CERRADA continúan los bancos en Aguascalientes y no dan créditos para la adquisición de vivienda usada, reconoció el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Mario Álvarez Michaus. El representante de la AMPI lamentó que sigue la situación empantanada, a pesar de que el Gobierno del Estado ya respondió al pliego petitorio de la Asociación de Bancos de México. “Se contestó en tiempo y forma y parece que para los bancos no es suficiente, y ahí estamos esperando que haya colaboración”. Afirmó que como agentes inmobiliarios, le tienen confianza al Registro Público de la Propiedad, al tener estándares superiores que pueden ofrecerse en otras entidades. Señaló que si bien hay instituciones bancarias que ofrecen créditos hipotecarios de casas usadas en Aguascalientes, desafortunadamente son las menos. “Nosotros como AMPI podemos orientar a la gente para darles las alternativas. Sí las hay, con pocos bancos, pero sí las hay. Existe un hartazgo entre los inmobiliarios ante esta cerrazón, pues muchos asesores inmobiliarios nos dedicamos a la venta de casas usadas y vemos mermados nuestros ingresos”… ENCUESTA. El delegado del Infonavit, Sergio Armando González Serna, dio a conocer que a nivel nacional se llevó a cabo la primera Encuesta de Necesidades de Crédito y Vivienda del primer trimestre 2021 a fin de identificar el tipo de producto crediticio que le interesa a los derechohabientes del Instituto. En este sentido, dijo que el 58% declaró tener interés en adquirir un crédito para la adquisición de vivienda; el 56.6% para construcción en terreno propio; el 55.3% para compra de terreno y 52.7% para remodelar su vivienda. Dijo que esta primera medición correspondió a los periodos del cuarto trimestre de 2020 y el primero de 2021, donde el promedio de los encuestados señaló que probablemente no solicitará un crédito en los siguientes 12 meses. Los derechohabientes con ingresos de entre 3 y 5 salarios mínimos son quienes manifiestan las mayores expectativas de solicitar un financiamiento para adquirir vivienda o terreno en el corto plazo. Para la encuesta, se realizaron 3 mil 635 entrevistas durante dos periodos de levantamiento: 2 mil 453 fueron entre el 26 de octubre y el 19 de noviembre de 2020 y 1,182 entre el 11 de febrero y el 3 de marzo de este año…