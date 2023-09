De corridito se irán hoy en el Congreso del Estado para honrar al gremio militar. La agenda iniciará a las 9:00 horas y antes del mediodía ya habrán cumplido lo aprobado a las 10:00.

Sin impugnaciones y con ternas de último momento, se cumplirá mañana el periodo fatal de 30 días, a partir de su publicación, de la Reforma Constitucional en materia judicial.

UN CONVENIO con World Vision México suscribieron la Seggob y el Sipinna del Estado para colaborar en la protección de los derechos de niños y adolescentes. Destacan la importancia de políticas públicas y la participación de la sociedad civil. Se avanzará en la creación del Programa Estatal de Protección Integral de Niños y Adolescentes, con un foro de participación. World Vision México, una organización global, se compromete a mejorar las condiciones de los niños y adolescentes en todo el mundo y a trabajar en alianza con el Gobierno… A las 10:00 hrs. se realizará la sesión correspondiente para aprobar el dictamen de inscripción con Letras Doradas que enaltecerá la institución castrense y ya encarrerados, en punto de las 11 realizarán la sesión solemne de develación de las letras doradas recién aprobadas y que conmemoran el «2023, Año del Bicentenario del Heroico Colegio Militar» en el Recinto Oficial Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes… Y es que la fecha límite para recibir las propuestas del Ejecutivo para la elección de los magistrados es mañana 8 de septiembre y la Diputación Permanente del Congreso está que se come las uñas para avanzar de una vez por todas en este proceso que reviste trascendencia para el estado… RECIBIDAS, LAS TERNAS serán remitidas a la Comisión de Justicia para su evaluación y dictamen, explicó la presidenta de la Permanente, Alma Hilda Medina Macías, quien con suspiro de por medio expresó su esperanza de que el proceso se desarrolle de manera favorable y que las propuestas se aprueben en el Pleno del Congreso. En relación con el Ejecutivo, la diputada mencionó que han mantenido un diálogo constante con el consejero jurídico con quien han compartido recomendaciones, eso sí, de manera respetuosa. Destacó la importancia de que las propuestas incluyan perfiles con trayectoria intachable y destacable en el ámbito judicial… ojalá… recordó también que el periodo ordinario de sesiones iniciará el viernes 15 de septiembre, para lo cual se ha convocado a la sesión solemne correspondiente, antes de ir a la fiesta del grito… SOPLAN VIENTOS DE CAMBIO al interior de la Asociación de Mujeres Empresarias Mexicanas. La sesión mensual de este primer jueves de septiembre será a puerta cerrada para la presentación de los proyectos de las tres candidatas a la presidencia de MEMAC, lo que consumirá la reunión. Ellas son: Rosy Meza, empresaria de Cheese Pizza, Carmen Dena Escalera, de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada en Aguascalientes y Nora Cardona, de Banquetes D’Paupa Gourmet. De acuerdo con la presidenta actual, Erika Muñoz, con la sesión de esta mañana arrancan de manera oficial las campañas de las tres contendientes y en octubre será la votación de las socias… CAPACITARON expertos en prevención y respuesta a la crueldad animal de Humane Society International, a funcionarios de la Profepa, Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado y la Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana Roo; así como a las fiscalías generales de Justicia Federal y locales de los tres estados. Las capacitaciones incluyeron diversos temas desde los principios de la ciencia forense hasta la búsqueda, identificación, recolección y preservación de evidencia. Y es que en los últimos meses, los casos extremos de crueldad animal en México han tenido una tendencia al alza, con animales asesinados, torturados y abusados sexualmente no sólo por adultos, sino también por niños y adolescentes. Casos como éstos deben ser tratados con el mayor rigor científico para ser investigados y así poder lograr sentencias adecuadas para los abusadores. «Eliminar la violencia contra los animales es fundamental para crear comunidades más seguras. Esperamos que estas capacitaciones alienten a más personas a denunciar casos de crueldad animal”, dijo Felipe Márquez Muñoz, director del programa de crueldad animal de Humane Society International/México… PRONTA RESPUESTA dio el Gobierno de la ciudad a los señalamientos de los ingenieros civiles colegiados sobre el puente de José María Chávez sobre la avenida Ayuntamiento. El titular de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, Miguel Ángel Huízar Botello, anunció que el próximo martes se analizarán los resultados de un estudio minucioso y que en caso de necesitarse alguna modificación en la edificación se podrá disponer de presupuesto extraordinario para su corrección. En cuanto a los proyectos futuros, mencionó que el puente de la salida a Calvillo está siendo reparado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y se espera que concluya en un mes. Después de esta tarea, se continuará con el mantenimiento del puente de José María Chávez… DESAZOLVE. Las cuadrillas de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Jesús María, continúan con el trabajo constante de limpieza de caimanes, particularmente donde se generan estancamientos de agua por la acumulación de basura. Ante la presencia de lluvias, que, si bien no han sido constantes, se mantienen presentes en el territorio municipal, con el fin de que el agua pluvial no se acumule ni genere inundaciones, se realizan desazolves en los caimanes de avenida Independencia junto al fraccionamiento Paso de Argenta, así como la carretera 45 en circulación de norte a sur, a la altura de Margaritas, donde existe el registro de mayor riesgo de acumulación…