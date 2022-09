Agudo, como suele ser y como lo es también el tema central, el Observatorio de Violencia Social y de Género fijó un posicionamiento para señalar la ausencia e irresponsabilidad en el gobierno saliente de MOS respecto a la violencia de niños, adolescentes, mujeres y desaparecidos.

A pan y agua seguirán, dicen en el PRI. Y es que en relación a la información de que el Instituto Estatal Electoral deberá retener las prerrogativas asignadas al tricolor, éste señaló que efectivamente el IEE así lo determinó, pero no se dejarán.

SOBRE LA MEJORA Regulatoria en el Estado, representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos presentarán este miércoles 7 de septiembre al gobernador Martín Orozco Sandoval los resultados de un estudio sobre el análisis actual respecto a trámites y servicios para la apertura y la construcción de empresas. Este documento se traduce en 204 acciones que, derivadas del diagnóstico, se mostrarán al gobernador y especialmente se esperará que la gobernadora electa Tere Jiménez las tome en consideración en pos del desarrollo e impulso de la iniciativa privada, en términos de largo plazo… AGUDO, COMO SUELE SER y como lo es también el tema central, el Observatorio de Violencia Social y de Género fijó un posicionamiento para señalar la ausencia e irresponsabilidad en el gobierno saliente de Martín Orozco Sandoval, y, en un comunicado, aseguró que termina una nueva administración y los mecanismos o estrategias contra la violencia de niños, adolescentes, mujeres y personas desaparecidas tuvieron un nulo avance y fueron invisibilizadas por el Ejecutivo. Y es que según la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, publicadas por el INEGI hace unos días, Aguascalientes continúa entre las primeras diez entidades con los más altos niveles de violencia de pareja, en la familia, en el ámbito laboral, escolar y en las diversas dimensiones en que se clasifican estas conductas. Las organizaciones civiles y, de manera particular, el OVSG señaló en diversas ocasiones, a lo largo de estos seis años, las omisiones de la autoridad estatal para garantizar una vida libre de violencia, así como para ofrecer verdad y justicia a quienes ya han sido víctimas; muchas veces, se le solicitó públicamente al Gobernador del Estado que se posicionara en el tema de la prevención, erradicación y sanción de la violencia feminicida y también de la desaparición en el Estado, pero sus respuestas fueron siempre evasivas y delegaba esa responsabilidad a la Fiscalía General del Estado, como si no representara la voz que marca el rumbo de la política de prevención y seguridad en la entidad, señala el documento. Aguascalientes, de acuerdo con la ENDIREH 2021, ocupó el tercer lugar en prevalencia de la violencia contra las mujeres, de octubre de 2020 a octubre de 2021. Esto evidencia el efecto que tuvo el confinamiento por motivos de la pandemia. Los procesos de justicia para las mujeres víctimas de violencia física, psicológica y patrimonial siguen siendo ineficientes y revictimizantes. Y la investigación como feminicidios de las muertes violentas de mujeres, como lo marca el protocolo, sigue sin ser una realidad en el Estado. El Observatorio también ha dado cuenta de los efectos de la violencia en el incremento de los reportes de adolescentes desaparecidas, que en muchas ocasiones han sido estigmatizadas por la sociedad y las propias autoridades, poniendo énfasis en la ausencia de acciones o políticas públicas concretas en materia de prevención que incidan en la disminución de esta problemática. Las familias de personas desaparecidas, año con año, cada 30 de agosto, Día Internacional contra la Desaparición Forzada, se han plantado frente a las puertas del Palacio de Gobierno, cerradas para ellas. En el tema de la desaparición, fue nula la determinación del titular del Ejecutivo para conformar el Consejo Ciudadano en la Comisión Estatal de Búsqueda y propiciar el trabajo conjunto entre las dependencias involucradas en los procesos de búsqueda e investigación. Las familias señalaron en repetidas ocasiones las evidentes omisiones del Gobierno del Estado y la ausencia en el acompañamiento, en la búsqueda de verdad y de justicia. Es por esto que, para el Observatorio, el balance en la gestión de Martín Orozco Sandoval queda en números rojos, teñida por la sangre de las víctimas que no han obtenido justicia y que, día tras día, viven con este peso también del abandono de las instituciones que se niegan a cumplir con las obligaciones que les establece la ley y los tratados internacionales con base en los derechos humanos, concluye el comunicado… CONCLUYÓ Ayer martes el diplomado en Gestión Ambiental Gubernamental, en su quinta generación, impartido por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua en colaboración con la Universidad Politécnica de Aguascalientes, para el fortalecimiento de las estrategias de calidad para el cuidado del medio ambiente, el incremento de impactos positivos y la implementación de acciones sustentables de diferentes organismos públicos. El objetivo principal del diplomado fue mejorar el desempeño ambiental de las instituciones gubernamentales, reducir los costos que implica un aprovechamiento ineficaz de los recursos naturales e impulsar una cultura de responsabilidad. En esta quinta generación del diplomado en Sistema de Gestión Ambiental Gubernamental, egresaron 42 estudiantes, de tal manera que en lo que va de la presente administración se han capacitado un total de 157 personas entre servidores públicos de las tres órdenes de gobierno, integrantes de organizaciones de sociedad civil, instituciones de educación superior y representantes del sector empresarial… LA SECRETARÍA DE FINANZAS ofrece a los contribuyentes de Aguascalientes la opción digital del pago en línea de la revisión físico-mecánica de vehículos con placas de otro estado, misma que realiza personal de la Fiscalía General del estado. Anteriormente el pago sólo se realizaba en las cajas de la Secretaría de Finanzas, lo que obligaba al contribuyente a trasladarse personalmente y obtener su comprobante, cuyo folio se exige para realizar la cita ante la FGE. Con esta opción, el interesado debe ingresar a la página de SEFI https://www.aguascalientes.gob.mx/SEFI/, seleccionar la pestaña de Trámites y Servicios, elegir la opción Pago de Impuestos hasta llegar al botón de Revisión de Vehículos Fiscalía; allí, tendrá que llenar todos los campos de información, seleccionar el método de pago y autorizar el pago… A PAN Y AGUA seguirán, dicen en el PRI. Y es que en relación a la información de que el Instituto Estatal Electoral deberá retener las prerrogativas asignadas al tricolor, éste señaló que efectivamente el IEE determinó retener los recursos financieros debido a un laudo laboral notificado por la Junta de Conciliación y Arbitraje respectiva. Este proceso se está atendiendo jurídicamente, puesto que, si bien es una determinación de la instancia electoral seguida de una laboral, existe litispendencia, por lo cual se están agotando todos los recursos, mismos que deberán tener resolución conforme a derecho. Respetamos el derecho de quienes han sido trabajadores de nuestro instituto político y nosotros también estamos haciendo valer el nuestro, para defendernos utilizando todas las instancias legales que nos son aplicables. El Comité Directivo Estatal (CDE) reconoce los derechos de los trabajadores y siempre se apegará a la legalidad, como siempre lo ha hecho y ha asumido sus responsabilidades como lo marca la Constitución y la Ley Federal del Trabajo; no obstante, nos concede el derecho a defender la verdad y la justicia social… EL INEGI REPORTA que en junio de 2022 y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior incrementó en términos reales 0.1% a tasa mensual. Por componente y con datos ajustados por estacionalidad, en junio de 2022, el consumo de bienes y servicios de origen nacional cayó 0.2% y el de bienes de origen importado aumentó 4.1%. En junio de 2022, con cifras desestacionalizadas y a tasa anual, el IMCPMI avanzó 6.8%. A su interior, el gasto en bienes de origen importado ascendió 20.6% y el gasto en bienes y servicios nacionales, 5.3% (el de los servicios creció 7.5% y el de los bienes, 3.1%)…