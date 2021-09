Trascendió que el caballo negro que presentarán mañana los empresarios “disidentes” del Consejo Coordinador Empresarial para jugarle las contras a la reelección de Raúl González Alonso, no es tan negro, sino más bien multicolor.

CASI AL 85% de ocupación llegaron algunos hoteles el fin de semana en ocasión de la realización de la Ruta del Vino 2021 y otros eventos como La Soberana, comentó el secretario de Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes, Manuel Alejandro González Martínez, lo cual, dijo, es un impulso importante al sector turismo que ha sido uno de los más golpeados por la pandemia… TRASCENDIÓ que el caballo negro que presentarán mañana los empresarios “disidentes” del Consejo Coordinador Empresarial para jugarle las contras a la reelección de Raúl González Alonso, no es tan negro, sino más bien multicolor, pues ya es secreto a voces que además de encabezar clubes de servicios aquí y en Ciudad de México, a los abogados colegiados del Estado por segunda ocasión, hacerle al activismo social con el tema del agua, así como a la asesoría política, jurídica y fiscal, además de la academia, ha sido invitado para encabezar el organismo cúpula de la iniciativa privada a través de una estrategia que deje intocados a quienes pelearon todo el año en una impugnación que no se concretó, pero que sobre todo evite la ratificación de González y sí, en esos términos es que aceptó ir por la presidencia empresarial el abogado Salvador Farías Higareda… UNA MÁS DE LOS LEGISLADORES. Resulta que en la entrega de las preseas, realizada ayer en sesión solemne, para ciudadanos destacados por diversos méritos de alto impacto, se contemplaba un reconocimiento a manera de homenaje póstumo para el periodista Miguel Díaz, por su labor y ética en los medios de comunicación. Sin embargo, el detalle fue que a pesar de estar programado dicho acto, no tuvieron la gentileza de avisarles a sus familiares para que acudieran a recoger la presea… BLINDARÁN LAS ESCUELAS. En esta segunda semana del ciclo escolar 2021-2022, el Instituto de Educación de Aguascalientes reportó que 10 de las 60 escuelas que no habían iniciado clases ya lo hicieron este lunes, luego de un intenso programa de rehabilitación de instalaciones, sin embargo, los cincuenta planteles que faltan enfrentan los mayores daños estructurales y su intervención será por el IIFEA y la SOP. Asimismo, el director Ulises Reyes Esparza adelantó que el IEA en coordinación con la Federación emprenderá un proceso gradual de contratación de hasta mil veladores para que puedan atender dos o tres planteles de modo intermitente y evitar actos vandálicos y robos en las instalaciones educativas. “De igual modo se instalaran 400 alarmas de vigilancia en los planteles educativos más afectados por la delincuencia”, adelantó… TUNDIERON EN REDES a la Coordinación de Movilidad del Estado luego de que en su página de Facebook se posteó el precio de la tarifa preferencial para estudiantes, por ley equivalente al 50% de la tarifa autorizada, es decir 4.75 pesos, pero lo que llamó la atención fue la leyenda de “paga tu pasaje exacto”, lo que fue calificado en redes sociales como una burla, pues actualmente ya es difícil encontrar en circulación monedas de 10 y 20 centavos, por lo que será más difícil encontrar alguna de 5 centavos. Este debate sobre la tarifa preferencial en moneda fraccionaria podría evitarse si de una vez por todas aplicaran el pago electrónico, pues de esa manera las personas recargarían saldo en su tarjeta y el pago sería exacto como lo está exigiendo la CMOV, no obstante, parece ser que esta modalidad sigue congelada a pesar de que se dijo que ya se tenía un programa piloto para el pago electrónico y que comenzarían a probar este sistema en la ruta 41 y posteriormente en la ruta 50 en el mes de abril, por lo que han pasado 5 meses desde la fecha indicada y no hay algún avance. De paso, también se levantó polémica por los días de vigencia de la tarifa, pues señalaron que sólo era válida de lunes a viernes, discriminando a quienes acuden a clases sabatinas, de regularización, extracurriculares o a realizar algún trabajo el fin de semana, eso sin contar que hay muchos alumnos que estudian cuatrimestre que muchas veces quedan fuera de este descuento porque la tarjeta sólo es válida de acuerdo con el calendario escolar de la SEP, cuando el descuento para adultos mayores y personas con discapacidad es vigente todo el año y la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes contempla este beneficio para estos 3 grupos vulnerables todo el año y no sólo en las fechas establecidas por la CMOV… NO TAN DEPRISA, respondió la superdelegada Nora Ruvalcaba Gámez a la pregunta de si se ve como candidata a gobernadora por MORENA el próximo año, pero nunca dijo no. Resulta que todavía no termina de recibir la delegación de la Secretaría de Bienestar, pues parece que Aldo Ruiz Sánchez tiene mucho que formalizar aun en el proceso de entrega-recepción, así que ahí van, al pasito. De cómo le dejaron el changarro, dijo que con fortalezas que va a utilizar para apalancarse y avanzar, pero también con debilidades que deberán remontar y convertir en áreas de oportunidad para mejorar el rumbo y consolidar el cambio en Aguascalientes. Entre estas últimas refirió que no les alcanza el personal para la atención de los ciudadanos en las jornadas de vacunación, ya que necesitan prácticamente desatender algunas otras áreas para atender éstas. “Agradecemos la voluntad de la UAA, la Sedena, de voluntarios y de Jóvenes Construyendo el Futuro, pero a veces son insuficientes, entonces hay que distraer ese tipo de actividades y tenemos que tener un control administrativo para no descuidar ninguna de las áreas y poder cumplir con nuestras metas”. También fue cuestionada sobre si ha tenido algún encuentro con el Gobierno del Estado, a lo que dijo que aún no pero que sí habrá de hacerlo. “Habré de aprovechar para platicar con el gobernador, creo que está arisco, no me quiere tomar la llamada, no vaya a ser… No es cierto, es broma, si así que no hablo, nos sacan ahí unas falacias, imaginen si hablamos. No, no lo he buscado”, concluyó… CONMEMORACIÓN. El Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Miguel Hidalgo cumplirá este viernes 10 de septiembre su 29 aniversario de fundación, para lo cual tendrán un evento a las 5 de la tarde en el Centro de Convenciones de la Isla San Marcos y para ello incluso recibirán a integrantes de la Federación Nacional de Sindicatos, del cual forman parte y donde además tomarán protesta a los integrantes de la Comisión Nacional de Juventudes, informó el dirigente del Sindicato, Francisco Javier Araiza Méndez…