TODO PARECE INDICAR que el proyecto del libramiento “va derecho y no se quita” y no se vislumbran en el camino piedras que obstaculicen la construcción urgente, y más que urgente, de esta vía… TAN ES ASÍ que el Poder Judicial negó el amparo solicitado por la empresa PROFEZAC de José Aguirre, quien se había inconformado por el fallo dado por el Gobierno del Estado en favor de la empresa PINFRA, de David Peñaloza para hacer realidad esa obra… ASÍ LAS COSAS, nada nuevo bajo el sol, la obra sigue su rumbo y PINFRA, el consorcio de la construcción que actualmente opera más del 50% de las autopistas del país deberá seguir con la encomienda… ESTA OBRA será un respiro para cientos de transportistas que a regañadientes tienen que atravesar la ciudad frenando cada tres minutos… TAMBIÉN LE CAMBIARÁ la vida a los vecinos de diversos tramos de la Avenida Siglo XXI que noche a noche sienten vibrar sus viviendas con el paso de las pesadas unidades, a las que ven pasar a unos cuantos metros… VISTO A LO LEJOS, hay quienes consideran que lo acontecido en la semana que terminó en la Cámara de Diputados –donde la presidencia de la mesa directiva quedó en manos de la priista Dulce María Sauri– representa una derrota para el polémico diputado federal, Gerardo Fernández Noroña del PT, ese, quien en las elecciones presidenciales brindó el apoyo irrestricto al ahora titular del Ejecutivo, Andrés López Obrador y pasó un trago más que amargo cuando aún con todo y rabieta no pudo entrar a Palacio Nacional el día que el tabasqueño tomó posesión… PERO ESOS POLÍTICOS no dan paso sin huarache, y el protagonismo debe mantenerse a toda costa, aún cuando se trate de batallas perdidas. El chiste es no dejar de aparecer en las fotografías y seguir iluminado por los reflectores, aunque noqueado… SI BIEN EN AGUASCALIENTES los integrantes de ese partido brillan por su ausencia y poco hacen en la escena política local, seguramente esto cambiará conforme se acerque el día de los comicios… POR LO PRONTO, podrían echar mano del más visible de los personajes del partido de los colores del chapulín colorado para ser identificados por el pueblo. Los del PT tienen en Noroña a su más emblemático y conocido espécimen político, como si se tratara de una popular mascota de un equipo de beisbol o un comediante involuntario que cobra fama por una u otra causa… DE MOMENTO, quienes quedaron a la deriva, son aquellos suspirantes ciudadanos que estaban siendo invitados tanto por las “Redes Sociales Progresistas” de la maestra Elba Esther Gordillo como por “México Libre” de Margarita Zavala y Felipe Calderón, de manera que los que ya deshojaban la margarita por lograr ser candidatos a diputados locales o federales e incluso alcaldes por esas organizaciones, que a punto estuvieron de lograr el registro como partidos, han dejado las flores a un lado… TODAVÍA SORPRENDIDOS por el revés del fin de semana, estos suspirantes y aspirantes ahora cruzan los dedos para que la advertencia de que impugnarán la resolución del INE prospere y luego volverán a deshojar para que se sostenga su invitación…. LAS COSAS CAMBIAN de la noche a la mañana y del plato a la boca, casi siempre se cae la sopa… EN OTRA CLASE de elecciones, en el Consejo Coordinador Empresarial se espera que ya estén preparando la convocatoria para el registro de aspirantes a suceder a Pedro Gutiérrez Romo como presidente y luego integrar un nuevo Consejo Directivo… SE SABE -desde hace más de un año asambleas se realizan de manera ultra secreta-, que la semana pasada tuvieron la reunión mensual de socios, en donde se trató el asunto, pero no ha sido emitida la convocatoria… EL ASUNTO DEBERÁ publicarse para próximos días, toda vez que en octubre podría ser la elección, si es que las cosas no han cambiado como hace 4 años, cuando Pedro de la Serna siendo el líder de la cúpula empresarial, pugnó por cambiar todo y quedarse un año más. Aquí Pedro Gutiérrez no ha mostrado esa intención, pero no se sabe nada, al menos públicamente. Ya veremos sobre los tiempos… SI BIEN PARECIERA que Raúl González de la Coparmex pudiera tener la confianza de muchos afiliados al CCEA, la realidad es que Antonio Robledo, ex presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, está haciendo un trabajo arduo para lograr el consenso de los que tendrán voz y voto en las elecciones internas y lograr ahora sí, ser el líder de los empresarios afiliados al Consejo Coordinador… COMO ALGUNOS RECORDARÁN, hace tiempo que Robledo se quedó con las ganas de llevar la batuta pero cedió por acuerdos internos y en esta ocasión, no querrá dejar pasar la oportunidad…POR LO PRONTO, son dos los tiradores y al no haber reglas claras todavía, se desconoce si pudiera lograrse un candidato de unidad como ha sido tradicional… TRAS LA MOVIDA agenda de la Ruta del Vino, los hoteleros se frotan las manos en espera de que la Secretaría de Turismo del Estado les dé el visto bueno para la realización del Festival de Calaveras en su edición 2020, a pesar de la pandemia… DE ACUERDO A LA PRESIDENTA de la Asociación de Hoteles y Moteles de Aguascalientes, Gloria Romo Cuesta para la hospedería local es muy importante la activación económica, tomando en cuenta que este ha sido uno de los sectores más golpeados por la crisis del COVID-19 en nuestra entidad… LA LÍDER DE LOS HOTELEROS comentó también que las nuevas ediciones del Festival de Calaveras podrían encaminarse a la diversificación de los productos turísticos y a nuevos sectores de mercado… NO FALTAN AQUELLOS a los que se les va el avión o se los deja el tren… o el autobús. Las cosas han cambiado y desafortunadamente, no todos se ponen a las vivas. Quienes piensan que todavía ante notario pueden pasar los derechos de su concesión de transporte público a un familiar, están equivocados y tienen que actualizarse… POR LEY, LOS FEDATARIOS deben abstenerse de protocolizar cualquier actuación que tenga por efecto transmitir o realizar cualquier acto traslativo de dominio sobre una concesión, debiendo dar aviso a la CMOV dentro de los cinco días siguientes al que haya tenido conocimiento….Incluso, los concesionarios tampoco pueden “vender”, las concesiones mediante contrato privado, por lo que los interesados en este tipo de documentos no deben dejarse sorprender. Que no lo agarren en curva…