En la medida en que las instituciones sigan paralizadas y no se planten dando muestra de compromiso con la transparencia, habrá quienes aprovechen el silencio para darse un festín…

Hay buenas noticias para los que se dedican a la venta de automóviles nuevos, pues en septiembre de 2023 se vendieron 118 mil 38 vehículos ligeros en el mercado nacional…

EL ESCÁNDALO que se desató a causa de la adquisición de bonos “basura” por un monto conjunto de más de 440 millones de pesos crece como bola de nieve, y la lenta actuación de los actores involucrados en la Fiscalía del Estado, la Universidad Autónoma de Aguascalientes y el ISSSSPEA, genera más dudas e incertidumbre que respuestas… EN LA MEDIDA EN QUE las instituciones sigan paralizadas y no se planten dando muestra de compromiso con la transparencia, habrá quienes aprovechen el silencio para darse un festín. Tampoco faltarán las voces que insisten en la necesidad de que se llegue hasta las últimas consecuencias en este daño al erario… LO MÁS CUESTIONABLE es que quienes en su momento estuvieron al tanto del asunto, permanecen en funciones, como ocurre con Javier Quezada Mora, quien se mantiene en la Oficialía Mayor de la Fiscalía, al igual que Jorge Humberto López Reynoso como director de Finanzas de la UAA… ¿CÓMO PUEDE FACILITARSE una investigación objetiva si quienes firmaron estos contratos siguen ocupando las mismas sillas? Es claro que en ambos casos, los funcionarios tienen la posibilidad de acceder a información privilegiada. Más allá del sigilo de lo que pasa localmente ante las reservas de las tres instancias públicas, la investigación fundamental avanza en la Fiscalía General de la República, y esto viene a trastocar toda la esfera política del ecosistema de cara al 2024… QUIEN NO DUDÓ en poner los puntos sobre las íes, es el abogado constitucionalista y catedrático universitario Jesús Eduardo Martín Jáuregui, quien afirmó que la operación de inversión de alto riesgo que cometieron los servidores públicos involucrados prácticamente se asemeja, en términos de comprensión general, a meterle dinero a una “tanda”, confiando en que la comadre o el amigo va regresarnos el dinero que previamente dejamos en sus manos… AL IGUAL QUE QUIEN participa en esas maromas, la actuación de los servidores públicos fue, según algunos, un acto de fe. Sin embargo, no puede dejarse de lado que muchos están frotándose las manos para quemar en leña verde a presuntos responsables y sacar raja política de cara al arranque del proceso electoral del 2024… EN APUNTES de otros vuelos, el asesor financiero Gerardo Sánchez Herrera consideró que el bajar la Tarifa Única Aeroportuaria o TUA de un 8 a un 5 por ciento, sería de mucha utilidad para bajar el costo del boleto de un avión, beneficiando con ello a pasajeros y líneas aéreas por igual, ya que este importe infla significativamente el precio final por cada servicio… CONSIDERÓ TAMBIÉN que en este ajuste pudiera haber una medida negociada en la que el TUA fuera variable dependiendo de la temporada: más baja cuando se presente menor demanda, y más alta en las fechas en las que los aeropuertos se saturan… DEL MISMO MODO, apuntó que “México tenía de las TUAS más altas de toda América Latina (…) creo que es bueno que se regularicen y se toman medidas a favor del usuario, de pasajero y también muy benéfico para las líneas aéreas que verán reducido el costo de su boleto de avión”… MIENTRAS TANTO, a ras de tierra y para seguir con los apuntes económicos, hay buenas noticias para los que se dedican a la venta de automóviles nuevos, pues en septiembre de 2023 se vendieron 118 mil 38 vehículos ligeros en el mercado nacional… ESTO REPRESENTA un aumento del 35.6% en comparación con el mismo mes del año anterior. Por otro lado, durante los primeros nueve meses de 2023, se produjeron un total de 2 millones 851 mil 560 vehículos ligeros en México, de los cuales el 76.3% fueron camiones ligeros y el resto automóviles… TAMBIÉN LOS FABRICANTES están de plácemes, pues se exportaron 301 mil 341 vehículos ligeros en septiembre y 2 millones 425 mil 157 unidades en total durante enero-septiembre de 2023, lo que representó un aumento del 14.2% con respecto al mismo periodo de 2022… EN TEMA APARTE, la subdelegada de la Secretaría de Bienestar en Aguascalientes, Bere Romo, en representación de la titular de la Delegación de Programas para el Bienestar en Aguascalientes, Silvia Licón Dávila, asistió a la Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, donde se hizo la presentación por parte de las diversas Unidades Administrativas de los avances y resultados del proceso de entrega–recepción de CCAPAMA a MIAA… LA FUNCIONARIA FEDERAL consideró que para que el organismo público descentralizado CCAPAMA inicie el proceso de entrega-recepción, es de vital importancia que el Organismo Operador MIAA esclarezca las dudas que los miembros del comité tienen todavía sobre este proceso… ROMO ASEGURÓ que este cuerpo tiene como premisa y eje central “el bienestar de la ciudadanía buscando que todas y todos tengan acceso a servicios de agua potable y saneamiento seguros, asequibles y fiables”, por lo que seguirán esperando a que se despejen todas las interrogantes que aún prevalecen en el ambiente respecto al relevo y sus implicaciones administrativas y legales…