Hoy arranca el proceso electoral local para elegir al próximo gobernador o gobernadora de Aguascalientes que, de acuerdo con la reforma constitucional del 2014, habrá de conducir los destinos de la entidad por espacio de 5 años.

No quitará el dedo del renglón la Canaco Aguascalientes para meter en cintura al comercio ambulante, aseguró su presidente Humberto Martínez Guerra, y dio a entender que se traerán cortito al alcalde electo, una vez que tome posesión.

LA REUNIÓN REGIONAL DE CONTRALORES Centro-Occidente, que encabeza el contralor del estado, Arnoldo Hernández Gómez Palomino, se llevará a cabo hoy. A esta actividad se espera la presencia de la coordinadora nacional Liz Bastos, que sustituirá a Hernández Gómez y será la primera mujer que encabece esta coordinación nacional de contralores. Para este evento se espera el arribo además de 10 funcionarios titulares de las contralorías de igual número de estados del país, que se reunirán para hacer un “vaciado” de lo que se está haciendo en este órgano, y los trabajos que también realizan en la lucha contra la corrupción. Los trabajos serán este jueves y mañana viernes… HOY ARRANCA formalmente el proceso electoral local para elegir al próximo gobernador o gobernadora de Aguascalientes que, de acuerdo con la reforma constitucional del 2014, habrá de conducir los destinos de la entidad por espacio de 5 años, es decir, del 1 de octubre de 2022 al 30 de septiembre de 2027, tal y como lo señala el Artículo Segundo Transitorio del Decreto 69 para el Estado. Por lo pronto, QUEDÓ DEFINIDA LA AGENDA electoral para el proceso 2021-2022 que, como se había anticipado, se empalmará con la elección 2020-2021 que no se ha dado por terminada, dado que existe todavía una serie de impugnaciones por las posiciones de regidurías, tanto de propietarios como de representación proporcional, para los cabildos de Jesús María y Aguascalientes, según dio a conocer el presidente del IEE, Luis Fernando Landeros Ortiz, en sesión extraordinaria del Consejo General. A la vez que se fijó el calendario electoral, también dio a conocer que en esta ocasión, tras la eliminación del registro de varios partidos políticos, sólo serán siete los institutos partidistas que podrán proponer candidato o candidata para la gubernatura del estado, pero no necesariamente serían siete abanderados, pues hay que señalar que podría haber una o más coaliciones de partidos… SE PUSO BRAVA la gente que no alcanzó vacuna en la jornada extraordinaria del martes, aseguró el secretario de Seguridad Pública Municipal, Antonio Martínez Romo, quien a toro pasado comentó que la corporación tuvo que hacer presencia ya que al acabarse los biológicos, hubo quienes querían agredir a los brigadistas y por esa razón acudieron elementos, principalmente al Salón de Locomotoras, para calmar los ánimos y exhortar a los rezagados a volver a sus casas; por fortuna no hubo arrestos… NO QUITARÁ EL DEDO DEL RENGLÓN la Canaco Aguascalientes para meter en cintura al comercio ambulante, aseguró su presidente Humberto Martínez Guerra, y dio a entender que se traerán cortito al alcalde electo, una vez que tome posesión, para que lo regule y no se otorgue ni un permiso más a los vendedores informales. Detalló que de hecho ya han sostenido acercamiento con el siguiente edil, en la espera de que una vez que comience el nuevo trienio se tomen decisiones en el asunto… HUMO BLANCO saldrá hoy de la Asociación de Mujeres Empresarias Mexicanas (MEMAC) luego de que tendrá lugar la asamblea mensual donde las socias elegirán a la sucesora de Elvia Alicia Jaime García para la presidencia del organismo por el periodo 2021-2022. Cabe recordar que las dos aspirantes registradas son Érika Muñoz Vidrio y Dorti Stella Palacio Carrasquilla. Cabe destacar que en esta asamblea, la presidenta saliente presentará su informe final de actividades y posteriormente se procederá a la elección… LA CONSEJERA NACIONAL DEL PRD, Angélica de la Peña, reiteró que están en análisis para ver si el Partido del Sol Azteca va en coalición con el PAN y con el PRI en Aguascalientes de cara a la elección a gobernador de 2022. “La coalición en sí misma de Va por México sigue funcionando, PAN, PRI y PRD siguen trabajando juntos y está particularizándose cada entidad, aquí se está viendo, quizá hay la posibilidad de ir solos, podemos ir con cualquier partido menos con MORENA, seguimos en una alianza importante que no se ha roto y que trabajan juntos en la Cámara de Diputados y en el Senado, pero se tienen que particularizar las condiciones concretas para cada entidad”. Detalló que las condiciones en el caso de Aguascalientes para ir en coalición serían que haya compromisos concretos en función de preceptos que van a ser cada vez más importantes como la rendición de cuentas, la transparencia, el tener programas de gobierno claros que se puedan formar de manera clara, precisa y periódica en favor de la gente. “Nos parece muy importante que esos acuerdos tienen que tomarse en consideración a partir de una gran presión desde el Gobierno Federal para la inversión para la iniciativa privada, pero también en los programas sociales que son los que nos interesan, que no se siga golpeando desde los programas sociales”… EL CENTRO EMPRESARIAL de Aguascalientes, realizará la presentación del “North America Automotive B2B Meeting: México 2021” que permitirá tener pormenores del crecimiento y comportamiento del sector automotriz, el cual contará con la presencia de empresarios locales, autoridades gubernamentales y representantes del sector automotriz, entre los cuales destaca la participación del presidente del CCEA, Raúl González, así como de René Mendoza, coordinador nacional de Proveedores para la Industria en México y del presidente del Clúster Industrial de Aguascalientes, Pedro Gracia González, entre otros… EN EL MES DE LA LUCHA Contra el Cáncer de Mama, Zayra Angélica Rosales Tirado, titular del Instituto Municipal Aguascalentense para la Mujer, hizo un llamado para impulsar acciones que ayuden a la sensibilización, pues ha sido un tema prioritario en la agenda de trabajo con este sector de la población…SIGUEN INSTALANDO COMISIONES en el Congreso del Estado, ayer fue el turno de Asuntos Migratorios, Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, Servidores Públicos, Postulaciones y de Justicia. En asuntos Migratorios el presidente es el diputado Juan Luis Jasso Hernández; Karola Macías Martínez encabeza la de Servidores Públicos. La de Postulaciones está también encabezada por ella, y en la de Justicia está al frente Adán Valdivia López.