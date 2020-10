Subidos en la fama del COVID, los que andan muy activos son los dirigentes del Partido Libre de Aguascalientes y han salido a denunciar una serie de acontecimientos que afectan a la sociedad.

DE TODOS NO SE HACE UNO, dijo a su manera el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo hace unos días a El Heraldo, refiriendo que de acuerdo a su mapa, Aguascalientes figura entre las entidades que tienen 2, 3 y hasta más dirigentes pero que ninguno ejerce el papel como tal, ante la falta de organización. Bueno, pues ayer ese dicho lo confirmaron en un capítulo más de la novela morenista local y en el marco de una rueda de prensa cuya intención fue solo hacerse notar. Y es que los comparecientes, militantes que apenas si son conocidos, encabezados por María Félix Aguilera Acosta, Concepción Roque, Manuel Macías y Sebastián Martínez, se presentaron para figurar en la grilla, y si, tuvieron que reconocer que en Aguascalientes no tienen presidente, de ahí que se deja ver que por lo pronto, seguirán en espera de la definición de sus dirigentes nacionales para que entonces, se atiendan las demandas locales, siendo principalmente el tener una dirigencia formal; hasta aquí el capítulo 280 de la Morenovela de este año…SUBIDOS EN LA FAMA DEL COVID, los que andan muy activos son los dirigentes del Partido Libre de Aguascalientes y han salido a denunciar una serie de acontecimientos que afectan a la sociedad. Ayer, se señaló que a una parte del personal médico del IMSS no se le han dado los estímulos económicos que el presidente López Obrador comprometió enviarles. Que mientras los directivos del IMSS en esta entidad recibieron un bono económico Covid de 9 mil pesos, enfermeras y personal que se encuentra en primera línea del área en las clínicas y hospitales del IMSS sólo les han llegado 700 pesos por 8 meses de guerra contra el virus. Ante esto y en representación de la comunidad médica del IMSS piden la pronta intervención del encargado del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS, -antes delegación-, ponga en orden las direcciones del Hospital Covid de Aguascalientes. Ese punto como gestión es loable, pero como partido poco puede exigir, sobre todo cuando salen a relucir a seis meses de la pandemia y con el claro objetivo de ganar adeptos electorales, lo que tendrán que hacer en su momento, convenciendo a la ciudadanía… FOCO ROJO, se encendió en la Secundaria General número 38 ubicada en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción; la Asociación Estatal de Padres de Familia identificó algunas escuelas con una alta incidencia de robos, vandalismo a los planteles educativos y se encontró con que este plantel en particular está en una zona que no le favorece, prácticamente apartada de la civilización y donde se concentra gente que proviene de otras colonias. En el sur las colonias que son foco rojo en cuanto a vandalismo y robos a escuelas públicas se localizan en las colonias México, Ojo de Agua, La Barranca, entre otras. Sin duda el sello impuesto es una preocupación para los padres de familia, pero qué le van a hacer, es lo que hay… SE CANCELARÁ DE UN MOMENTO a otro el Tianguis de los Muertos, así que en la Secretaría del Ayuntamiento capitalino se evalúa la manera de apoyar a los 1,100 comerciantes que tienen permisos para operar en este tradicional evento que, este año quedará en suspenso. Su titular Jaime Beltrán reconoció que no tardan en hacer oficial su cancelación en pro de la salud de todos, pero un hecho contundente es que este gremio será uno de los más afectados porque este 2020 no han podido trabajar, por eso se buscan soluciones… PANTEONES MUNICIPALES por su lado se alinea a la instrucción del estado, por lo que estos espacios estarán cerrados para evitar las aglomeraciones de personas en el interior o en el exterior… SOLO UNIDOS y con el mismo objetivo podremos reducir los contagios destacó el director del Hospital Hidalgo, Armando Ramírez Loza; para lograrlo, es fundamental no descuidar las medidas de prevención; insistió en el uso de cubrebocas, lavado de manos y guardar la sana distancia. Se realizó el Conversatorio Transparencia como Herramienta Contra la Corrupción, a cargo de la Contraloría Estatal. Su titular, Arnoldo Hernández Gómez, expuso que en la medida en que todas las entidades de gobierno manejen de forma transparente la información sobre recursos y acciones que realizan, se podrá combatir la corrupción. Se pronunció a favor de un frente común entre la sociedad y los funcionarios públicos, que genere confianza para erradicar las malas prácticas. Destacó la necesidad de sistematizar el acceso a la información pública, facilitando la denuncia ciudadana con procedimientos claros, abiertos y ágiles. Dentro de los trabajos del conversatorio, Brenda Ileana Macías de la Cruz, del ITEA, resaltó que todas y todos los servidores públicos en la gestión gubernamental, tienen la obligación de documentar, organizar y tener disponible la información de su trabajo de forma ordenada, actualizada y accesible para su consulta. Rubén Díaz López, también comisionado de Transparencia, dijo que es fundamental señalar claramente a aquellos que cometen actos de corrupción, sin que se trate como un concepto abstracto, sino como un ente, secretaría o funcionario. Xicoténcatl Morales Hurtado, catedrático de la UAA, consideró que el combate a la corrupción es un eje central de la reforma del estado; no es un tema opcional ya que se trata de una necesidad primaria de los estados competitivos… AGENDA DE MOS. Hoy, presidirá una conferencia de prensa virtual con el tema de Salud, a las 9:20 horas y a las 10:00 horas hará el lanzamiento de Programa Conexión Contigo, mediante el cual busca establecer un diálogo cercano con la ciudadanía. Se busca fortalecer los vínculos entre la población y el gobierno del estado, generando una relación de confianza y certeza. Este espacio abierto será una ventana para que la población se mantenga al tanto de las acciones que se promueven en pro de la salud, la economía, la educación, la seguridad y el desarrollo integral de la entidad. Conexión Contigo, será transmitido vía Facebook todos los miércoles a las 10:00 de la mañana por las redes sociales del gobierno estatal y tendrá duración de treinta minutos… si lo va a seguir, ojalá no se distraiga con las publicaciones de los amigos ni mucho menos con memes…