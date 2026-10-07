En el túnel del tiempo se habría extraviado Miguel Ángel Huízar Botello, titular de la SOPMA, al ubicar la construcción de los antiguos módulos de seguridad apenas tres o cuatro administraciones atrás.

LA AGRUPACIÓN ACTÍVATE, una asociación de raíces religiosas pro familia, acudió ante la Fiscalía General de la República para presentar un escrito en el que expuso su preocupación en torno a una publicación del youtuber identificado como José Lápiz, quien presuntamente habría ofrecido dinero para “que se lo madruguen”, interpretado como atentar contra el obispo de Aguascalientes, Juan Espinoza Jiménez. El escrito se presentó como tal el pasado día 5 de octubre; sin embargo, la denuncia de amenazas bien podría configurarse como un presunto delito del fuero común, por lo que correspondería a la Fiscalía Estatal entrarle al tema… SILBATAZO VA, SILBATAZO VIENE, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal presume 170 sesiones impartidas durante 2026 y más de mil beneficiarios de una estrategia que enseña a los Comités del Buen Orden a hacer sonar la alarma ante situaciones de riesgo. El protocolo tiene su detalle: cuando suena el silbato, los vecinos deben llamar a emergencias, pero también salir a auxiliar y respaldar a quien esté en peligro. La organización vecinal ayuda, claro, aunque convendría recordar que un silbato alerta, pero no detiene delincuentes ni sustituye una patrulla. Así que el dato importante no será cuántos ciudadanos aprendieron a soplar con entusiasmo, sino cuánto tarda la autoridad en aparecer después del concierto… CUENTAS CLARAS, dice el diputado Adán Valdivia López, presidente del Comité de Administración del Congreso, al asegurar que el Legislativo mantiene finanzas sanas y sin observaciones de fiscalizadores federales o locales; para 2027 buscará un ajuste presupuestal acorde con la inflación, con la encomienda de pagar compromisos laborales, finiquitar honorarios y mantener estabilidad para 70 sindicalizados… EN OTRA VENTANILLA, su homólogo Humberto Montero mantiene su agenda enfocada en mujeres y familia: suma facilidades para que embarazadas y mujeres en posparto concluyan la universidad, después de promover 50% de descuento en transporte público y atención en hospitales públicos para embarazadas sin importar afiliación. Dos diputados, dos agendas: uno cuidando la chequera y otro engrosando el paquete de apoyos… EN EL TÚNEL DEL TIEMPO se habría extraviado Miguel Ángel Huízar Botello, titular de la SOPMA, al ubicar la construcción de los antiguos módulos de seguridad apenas tres o cuatro administraciones atrás, aunque varios llevan muchos más años formando parte del paisaje urbano. El funcionario informó que nueve de los 26 inmuebles censados están abandonados o vandalizados y serán rehabilitados, reutilizados o demolidos, según su condición. Vamos, enésimo aviso en ese sentido. Pero el viaje temporal tuvo escala inmobiliaria: a ojo de buen cubero calculó que cada módulo habría representado inversiones de seis a ocho millones de pesos, o incluso más, dato que pone a pensar si se construyeron casetas de vigilancia a precios actuales, pequeñas residencias a costos de hace tres o cuatro trienios o, de plano, la cuenta pública de ese tiempo no cuadró… AL CORRAL parece encaminada la propuesta del diputado Heriberto Gallegos Serna para crear un registro estatal de ganado mediante una nueva Ley de Ganadería. Las agrupaciones de productores de carne y leche dan por hecho que el legislador no conseguirá respaldo de sus compañeros y que la iniciativa terminará archivada. El argumento para promoverla fue adelantarse a eventuales cambios normativos federales; los ganaderos, sin embargo, responden que no existe ninguna nueva ley a la vista y, por tanto, tampoco ven razón para mover las cercas legales en Aguascalientes… COORDINACIÓN DE ESCRITORIO, por ahora, fue la que presumieron el fiscal general del Estado, Manuel Alonso García, y la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Violeta Sabás, tras reunirse en el despacho del primero. La versión oficial habla de agilizar el intercambio de información, reforzar capacidades y avanzar en las acciones de búsqueda con respuestas oportunas y sensibles para las familias de personas desaparecidas. El propósito suena impecable; faltará que esa coordinación salga de la oficina y pueda medirse donde realmente importa: en las búsquedas y sus resultados… UN GESTO AMABLE del Órgano de Administración Judicial en el Palacio de Justicia fue colocar bancas para que los abogados puedan esperar sentados mientras llega su turno para la recepción de documentos en la Oficialía de Partes… A MOVER EL ESQUELETO invita el Centro de Seguridad Social del IMSS, que mantiene inscripciones abiertas todo el año para natación, spinning, zumba, yoga, básquetbol, fútbol, box y gimnasio, tanto para derechohabientes como para público en general. Leonardo Ponce Marmolejo, director del CSS, recordó que la actividad física ayuda a combatir el sedentarismo y los factores de riesgo cardiovascular, con apoyo adicional de nutrición y seguimiento médico para enfermedades crónicas. Informes de 08:00 a 20:00 horas en sus instalaciones de Lindavista o al 449 979 07 60, extensión 41906…