OJALÁ SÍ FUNCIONEN bien las dos nuevas sucursales del Banco del Bienestar que, a decir de la titular de la Delegación de la Secretaría de Bienestar, Silvia Licón Dávila, ya quedaron habilitadas y se suman a las 14 que operan actualmente en el Estado, para la dispersión de los apoyos de los distintos programas sociales. Detalló que se trata de una sucursal en el Valle del Huejúcar en Calvillo y la otra está en Jesús María. “Sólo falta que los doten de personal, pero ya quedaron concluidas en cuanto a su construcción y equipamiento. Todavía no hay fecha de arranque pero en su momento el beneficio será para los propios municipios”, aseguró… UN EJERCICIO PRÁCTICO de un avalúo comercial para el cálculo real si se aplicase el incremento del 1.2% que plantea el Ayuntamiento de Aguascalientes, sobre un terreno sin construcciones cuyo valor es de 1 millón 6 mil pesos con ISABI en tasa cero que se aplica hasta el 31 de diciembre de este año. De acuerdo a los cálculos, el Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI) no aplica actualmente. En avalúo tampoco. Por Croquis o Planos, serian 300 pesos; por Certificado de Libertad de Gravamen, 320 pesos; por Derechos de Inscripción en el Registro Público de la Propiedad son 600 pesos; de honorarios notariales, de acuerdo al Artículo 5-II Arancel POE 15/11/2010, son 24 mil pesos, más IVA sobre honorarios, 3 mil 840, dando un total a pagar por la operación de 29 mil 60 pesos, dio a conocer el presidente del Colegio de Notarios Públicos, Xavier González Fisher… LA MISMA OPERACIÓN pero con ISABI tasa 1.2% que aplicaría a partir del 1 de enero de 2024, se pagaría un Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI) de 10 mil 937 pesos; un avalúo de 2 mil 500; por Croquis o Planos 300 pesos; por Certificado de Libertad de Gravamen serían 320 pesos; por Derechos de Inscripción en el Registro Público de la Propiedad 600 pesos, por Honorarios Notariales (según el Artículo 5-II Arancel POE 15/11/2010) serían 24 mil pesos, un IVA sobre Honorarios de 3 mil 840 pesos, lo que daría un total a pagar por 42 mil 497 pesos. “La diferencia del total a pagar en el comparativo de ambas operaciones es enorme, por lo que los notarios consideramos que esta medida es meramente recaudatoria por parte de la autoridad y creemos que traería más perjuicio que beneficio”, sostuvo… TUVO RESPUESTA POSITIVA la convocatoria realizada por Rotary International y Coparmex Aguascalientes para la donación de víveres en apoyo a Guerrero en respuesta a las víctimas del Huracán Otis, con la recaudación de 20 toneladas de alimentos, que ya viajan hacia aquel estado, donde lamentablemente los recursos aún son insuficientes. Se espera que este esfuerzo siga adelante con la recolección de más despensas, mientras se cuente con la voluntad de la gente para seguir apoyando a la población en desgracia… INVITADO AL FORO “La justicia que merecemos para Morelos”, de cara al proceso de renovación de magistrados que tendrá verificativo en aquel estado, el presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Rojas García, presentó el modelo de justicia que instrumenta el Poder Judicial del Estado, considerando que actualmente en la entidad se vive un proceso de transformación en su estructura, aunque habrá que decir que el asunto de la reforma judicial de Aguascalientes se mantiene en litigio a nivel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación… EN TENSO ENCUENTRO se vio envuelto ayer el alcalde Leo Montañez ante manifestantes liderados por la senadora Martha Márquez y el morenista Gilberto Gutiérrez, quienes de plano le echaron montón y exigieron mejoras en el abastecimiento de agua en las colonias del oriente de la ciudad. En un esfuerzo por calmar los ánimos, el alcalde tomó el micrófono y se defendió de las acusaciones de corrupción, expresó su compromiso con la honestidad y la dignidad, afirmando que no es ladrón ni corrupto. «Tengo hijos que llevan mi apellido y mi padre me ha enseñado a vivir con integridad», declaró el alcalde, mirando a los ojos de los manifestantes. También solicitó el apoyo de la Federación para abordar la crisis del agua en la ciudad. Argumentó que el artículo 4º constitucional establece que es responsabilidad de la Federación, el Estado y el Municipio garantizar el acceso al agua, por lo que pidió mayor respaldo federal para mejorar el equipamiento y reducir las tarifas del servicio, pero recalcó que esto sólo sería posible si la Federación brinda su apoyo. En referencia al Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes, aclaró que no es una concesión ni un negocio de nadie. Aseguró que si detectan cualquier acto de corrupción, serán los primeros en denunciarlo. También explicó su decisión de no prorrogar la concesión y asumir la responsabilidad directa de la gestión del agua en la ciudad. El presidente municipal expresó su compromiso de trabajar en mejorar el servicio de agua sin consideraciones partidistas, independientemente de los resultados en el próximo proceso electoral. Finalmente, prometió que la deuda generada por los préstamos será pagada antes del 14 de julio del próximo año, para no tener un solo peso de deuda al cierre del periodo constitucional… PARA QUE SE BRINDE ATENCIÓN directa a personas que puedan ser vulneradas en sus derechos, el Gobierno Municipal del alcalde de Pabellón de Arteaga, Humberto Ambriz Delgadillo, en coordinación con la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Delito, capacita a servidores públicos del Ayuntamiento. Explicó que están involucrados trabajadores de las direcciones de Desarrollo Social y Seguridad Pública, así como del DIF Municipal y el Instituto Pabellonense de las Mujeres, entre otras, y tiene por objetivo la búsqueda de justicia y la reparación integral de las víctimas “para ayudarlas a acceder a recursos y servicios que les permitan superar las consecuencias de los delitos, incluyendo asistencia psicológica, atención médica y apoyo legal”. Puntualizó que con estas acciones, el Ayuntamiento contribuirá a evitar la revictimización de las personas que han sufrido un delito…