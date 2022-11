Con 40 días cumplidos al frente del Gobierno del Estado, para el miércoles 9, antes del próximo fin de semana, se llevará a cabo la primera reunión del gabinete estatal.

QUE SUENAN BIEN, dijo el líder del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Hidalgo, Francisco Araiza Méndez, respecto a los proyectos que se aplicarán para el nosocomio en esta nueva administración y que fueron dados a conocer la semana pasada. Consideró que en los aires de cambios que se respiran, dadas las declaraciones del secretario de Salud, donde aceptó que la centenaria institución tiene problemas de personal y financieros, se trabajará arduamente en solucionarlos, además de que se tendrán todos los edificios funcionando a plenitud; genera esperanza, pero hasta no ver… Asimismo, felicitó a Javier Esparza Pantoja por su nombramiento como director general, asegurando que su gestión abonará a que, en equipo, se logre tener un mejor Hospital y se resuelvan los problemas con los que dejaron al nosocomio para que siga siendo uno de los mejores del país… CON 40 DÍAS CUMPLIDOS al frente del Gobierno del Estado, para el miércoles 9, antes del próximo fin de semana, se llevará a cabo la primera reunión del gabinete estatal, a fin de echar una mirada a detalle de cómo ha sido el arranque del quinquenio y qué tan acomodados están los participantes en las sillas que les han sido asignadas, esperando desde luego a que a ninguno le haya quedado grande hasta el momento, bueno, solamente esperando. Pero de eso se trata la reunión que varios titulares de área esperan y que en corto han comentado que confían que se lleve a cabo, pues, como en todo arranque, hay motores que aceleran más rápido y otros menos, algunos ni siquiera prenden, a veces, claro. El caso es que una junta con la gobernadora nunca estará de más, porque la dinámica de los equipos así lo exige y, bueno, hay quienes lo requieren tanto que hasta ya tienen el outfit adecuado para responder a la convocatoria que haga la mandataria estatal para el primer encuentro de gabinete legal… CELEBRÓ EL PAN, este domingo, la Asamblea Estatal en la que alrededor de 1,200 militantes, todos delegados numerarios, emitieron su voto para elegir a los 100 integrantes que conformarán el Consejo Estatal, así como a las propuestas de los 13 aspirantes para el Consejo Nacional del partido para el periodo 2022-2025, obedeciendo al principio de paridad. En el evento que tuvo lugar en el FICOTRECE, el dirigente estatal, Javier Luévano Núñez, dijo en su mensaje que se habrá de dar continuidad a los proyectos para seguir por la ruta y concretar los objetivos para los tiempos electorales que se avecinan en 2024, además de que el PAN se consolida como la opción más seria de México para frenar el autoritarismo. En su intervención la gobernadora Tere Jiménez Esquivel en su calidad de militante del PAN dijo que el blanquiazul es la institución política que dio la alternancia en el Gobierno, puntualizando en que es la opción más importante y fuerte para llevar a un mejor rumbo al país, al ser el partido que cree en la gente, que sabe gobernar y que trabajando juntos se pueden hacer bien las cosas para dejar un México mejor para las próximas generaciones. En el evento, participaron los alcaldes de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro; Daniel Romo Urrutia de Calvillo; y Juan Antonio Arámbula de Jesús María; el senador Juan Antonio Martín del Campo; y los legisladores federales Mónica Becerra, Paulo Martínez y Noel Mata; el coordinador de alcaldes síndicos y regidores del estado, Héctor Hugo Aguilera Cordero; la vicecoordinadora de diputados locales Mayra Guadalupe Torres Mercado; y Arlette Muñoz, coordinadora de Aguascalientes en el CEN del PAN… QUE VIENEN más universidades privadas a Aguascalientes, dijo Héctor Javier Sánchez Espinosa, presidente de la Asociación de Colegios Particulares, al asegurar que el próximo año se abrirán más planteles que vendrán a competir con la amplia oferta existente. Comentó que la competencia es muy fuerte en las universidades privadas del estado y recordó que la instalación de planteles privados aumentó desde la administración de Luis Armando Reynoso Femat, quien tenía la visión de hacer de Aguascalientes una ciudad universitaria y así se abrió la puerta para que algunas universidades privadas que operaban en otros estados llegaran a la entidad… CONTENTO Y SONRIENTE dice Alex Zúñiga, la nueva cabeza del ICA, que le dejó el rediseño del formato del Festival de Calaveras, cuya derrama económica dará a conocer en su momento la Secretaría de Turismo. Y dice que le gustó porque la oferta de eventos para la capital y los municipios fue amplia, con 200 actividades culturales y gran ánimo de la población para asistir. En contraparte, no está de más decir que si bien en la ciudad se recibió con agrado que el festival volviera al primer cuadro, lo cierto es que también hubo expresiones de desgano respecto a la pobreza de esta edición, en comparación con años anteriores en que la presentación de artistas, comerciales y netamente culturales, fue de superior nivel y calidad. En fin, el nuevo funcionario estatal estará muy contento pero a ver si la sonrisa no se le congela si los resultados económicos no fueron como se esperaban… UN DATO CURIOSO para la afición futbolera, interesada en la cercana Copa Mundial 2022: el INEGI dio a conocer que la distancia desde el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, hasta la terminal de Doha, en Qatar, es de 14 mil 136 kilómetros… CALIENTA ELECCIONES la Sala Administrativa, porque, sin ser su materia, durante los años electorales aumenta la carga de trabajo, al advertirse más interés de la ciudadanía y gestión política para solicitar revocaciones de actos de autoridad en temas del servicio de agua potable, y otras infracciones, reconoció el magistrado presidente del órgano, Enrique Franco Muñoz. Refirió que la presentación de demandas en general durante el año 2021, en el cual se registraron elecciones de ayuntamientos, superó los 5 mil casos. En contraste, en el transcurso del año 2022, con elecciones a la gubernatura del estado, se llevan 3 mil casos y podría estimarse que al cierre del año se alcancen 4 mil 500 asuntos. Atribuyó que la agenda electoral, en temas de servicios públicos, permea entre la ciudadanía, por lo cual se puede manifestar que el hecho de que se hable de un tópico con implicación social, como es el agua, trasciende hacia la búsqueda de revocación de actos de autoridad en la Sala Administrativa… ESTE AÑO, en el Hospital General de Zona Número 3 del IMSS, se instalaron y funcionan 16 máquinas de nefrología, las cuales son operadas por tres médicos especialistas y enfermeras, a fin de atender este problema nefrológico que crece en el estado, se informó… EL INEGI realizará este lunes 7 de noviembre su sesión denominada Cátedra INEGI, a fin de que los ciudadanos podamos conocer más sobre la evolución de la clase media en México, esto en una sesión en vivo en la voz de Adriana Pérez Amador, subdirectora de investigación de este instituto, en punto de las 11:00 horas, a través de https://youtube.com/user/INEGIInforma/…