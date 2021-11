TRONÓ LA BOMBA en el PRI en la realización de los consejos municipales que ayer sábado se llevaron a cabo en el Auditorio Reyes Heroles, en la sede del tricolor en esta entidad… AL PRESIDENTE del Comité Directivo Estatal, Antonio Lugo, le volvió a llover sobre mojado y ahora otra vez en voz del polémico abogado, Alan Capetillo, quien hace pocos años, en las elecciones antepasadas, enfrentó a Augusto Gómez Villanueva, porque se le limitó su participación en el proceso electoral de ese entonces… PARA NADIE es desconocido que Alan Capetillo “a todo le tira” y ahora se fue a la yugular a la dirigencia priista, desde el templete preparado para la participación de la militancia… HACIENDO UN HOMENAJE involuntario al comediante Mario Moreno “Cantinflas” sentenció: “estamos como estamos, porque somos como somos”… LO CIERTO ES QUE el ya no tan joven político multicolor acudió a decir las verdades que muchos priistas han expresado por debajo de la mesa y él se atrevió a decirlo de frente… EN VARIAS OCASIONES intentaron callarlo, pero se envalentonó y animó a otros a ya no quedarse callados, “mientras este auditorio se va quedando cada vez más vacío”… SEÑALANDO A LUGO con el dedo, refirió la actual “es una dirigencia impuesta” y añadió: “se imponen candidatos, se negocian a través de las familias y siempre se simula todo, se entrega la elección y nos convertimos en la vil prostituta del PAN, es lo que somos hoy; es lo que fuimos en la última elección”… LA MAYORÍA DE LOS CONTADOS asistentes se quedaron, como se dice vulgarmente, con el ojo cuadrado, unos asentaban otros lo criticaban, pero fueron los menos… POR SI FUERA POCO, sentenció que en la última elección, se envió a un dirigente para entregar la elección y se hizo todo para que el PRI perdiera, al dejar sin recursos económicos a los candidatos e inclusive, dijo, a varios se les extorsionó para que hicieran campaña en favor de los intereses de la dirigencia nacional… ESTE CAPÍTULO se suma al rosario de aventuras que Lugo ha tenido que enfrentar al tomar las riendas de un PRI que, al menos en la entidad, no es un partido sencillo de dirigir, en el que sobran militantes que se sienten con el derecho de ser presidente y candidatos, cansados que los nombres y apellidos de siempre se han quedado con los cargos donde tienen ganancias económicas… EL TRICOLOR de hoy ya tiene pocos militantes y de esos, en contraste, sobran los contrarios al actual dirigente. Por si fuera poco, son numerosos los casos de priistas que dan bandazos en otros partidos en busca de alguna posición que les permita ganar algo, aunque sea una plaza laboral… EN ASUNTO MENOS escabroso, el director del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Gregorio Ledezma Quirarte, indicó que la instancia a su cargo ha estado realizando las revisiones correspondientes en cuanto a las reparaciones que se deben hacer a los primeros 21 kilómetros del Libramiento Carretero, particularmente en el tramo que va del Ejido Montoro en la 45 Sur hasta la carretera 70 Poniente o Salida a Calvillo… EL FUNCIONARIO FEDERAL detalló que detectaron algunas fallas en las juntas de dilatación de los puentes, es decir las uniones de las losas de los puentes que no habían quedado bien, por lo que ya están siendo reparados… TAMBIÉN IDENTIFICARON algunos “detalles” en el señalamiento horizontal… “LE PUSIERON PINTURA de tráfico base de agua, que ya no usamos nosotros. Debe ser de altas especificaciones, de alto rendimiento y eso le comenté al titular de la Secretaría de Obras Públicas, José de Jesús Altamira Acosta… FINALMENTE, Ledezma enfatizó que de acuerdo a las especificaciones que marcan los tramos concesionados de peaje debe ser entre 400 y 500 puntos y este primer tramo de 21 kilómetros ronda entre los 420 a 430, por lo que está en buenas condiciones en lo general… PARA DESPEDIRNOS y prepararnos para la semana que está por iniciar, damos voz a la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias Mexicanas, Erika Muñoz Vidrio, quien calificó como positivo que los jóvenes a partir de los 18 años ya tengan que incorporarse al Registro Federal de Contribuyentes del SAT… LA EMPRESARIA ARGUMENTÓ que los chavos suelen integrarse a la vida laboral desde esa edad y que “tienen que empezar a tener esa cultura de pago de impuestos”… LA REPRESENTANTE de MEMAC reconoció que si bien es cierto que hay una molestia de que se pagan impuestos muy altos en nuestro país y no retribuye de igual manera en cantidad y calidad en los servicios públicos, toca a los ciudadanos exigir esa correspondencia justa a la autoridad… ¿CON ESO SERÁ SUFICIENTE?