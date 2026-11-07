La presidenta de la FEUAA, Mariana Torres, apareció en Instagram para anunciar una consulta, incluso anónima, donde alumnos y egresados podrán evaluar la calidad docente…

CRECEN LOS INFIERNITOS rumbo a 2027 en instituciones intervenidas por la Cuarta Transformación. En el Poder Judicial parece que los patos les tiran a las escopetas: los llamados “jueces del acordeón” evaluarán a secretarios y proyectistas de carrera, quienes llevan años sacando los fierros de la lumbre. Nadie teme al examen, sino a que sirva para cambiar experiencia por compadrazgos. ¡Vaya manera de impartir justicia laboral! Y mientras los juzgadores no respaldan a sus colaboradores, estos preguntan quién evaluará a sus evaluadores y si realmente acreditan la excelencia que exigen. Para completar el cuadro, trabajadores del INE amenazan con cerrar módulos este lunes en Aguascalientes, dejando en suspenso los trámites de credenciales. Entre exámenes y protestas, nadie sabe quién terminará reprobado… SI EN EL PODER JUDICIAL preocupa la permanencia de los empleos, entre los industriales la inquietud es cuánto más costará mantenerlos. Y es que los integrantes del Grupo de Industriales de Aguascalientes se reunieron la noche del jueves, sacaron la calculadora y dejaron claro que no están dispuestos a recibir con los brazos abiertos el incremento de medio punto porcentual al Impuesto sobre Nóminas previsto para 2027. ¡Ni tantito les gustó la propuesta! Mientras tanto, el secretario general de Gobierno, Toño Arámbula, intenta endulzarles la píldora y asegura que ya sostuvo encuentros con empresarios, entre ellos algunos de Ciudad Industrial, donde se proyecta rehabilitar gradualmente las calles durante los próximos años. Habrá que ver si la promesa de mejores vialidades alcanza para calmar los ánimos, porque una cosa es tapar los baches del asfalto y otra muy distinta los agujeros que el aumento del impuesto podría abrir en las finanzas de las empresas… MIENTRAS LOS EMPRESARIOS piden que no les carguen más la mano con los impuestos, en el PAN hay quienes prefieren que tampoco se aceleren los tiempos electorales. El alcalde Leo Montañez llamó a guardar las ansias y esperar hasta enero de 2027 para definir el método de selección de candidatos, porque, según dijo, no hay prisa y Aguascalientes merece reglas a su medida. También descartó que una competencia interna termine en pleito de familia, pues asegura que los panistas saben mantenerse unidos. ¡Habrá que ver si conservan esa armonía cuando llegue la repartición de candidaturas! Sobre una eventual contienda con Nora Ruvalcaba, prefirió no subirse al ring y sostuvo que su verdadero rival es la apatía ciudadana. Eso sí, advirtió que el partido debe acercarse a las nuevas generaciones, porque los jóvenes también votan y para conquistarlos no basta con aparecer en sus redes sociales. Por lo pronto, en el PAN quieren llevar la fiesta en paz, aunque todavía falta ver quién se queda con las mejores rebanadas del pastel electoral… HABLANDO DE APARIENCIAS, desde Palacio Nacional llegó una historia sobre una construcción en Aguascalientes que, según la presidenta Claudia Sheinbaum, salió bastante mal. Durante su mañanera, la mandataria contó que, en una visita a un hospital, encontró tuberías que presumían ser de cobre, pero que en realidad eran de PVC pintado de color cobrizo. Según relató, las irregularidades fueron de tal magnitud que hubo que demoler parte del inmueble. La anécdota le sirvió para cuestionar las supuestas bondades del desaparecido Seguro Popular y defender al IMSS-Bienestar, cuyos servicios, aseguró, son gratuitos en 24 entidades, incluidos los tratamientos contra el cáncer. Eso sí, reconoció que todavía queda trabajo por hacer para superar lo que calificó como 36 años de abandono en el sector salud. Quizá después de semejante historia, más de uno querrá revisar si las tuberías de su casa son lo que aparentan… HAY DE ANÓNIMOS A ANÓNIMOS, y en la Universidad Autónoma de Aguascalientes parece que algunos encontraron en las mantas su medio favorito para mandar recaditos sin dar la cara. Este viernes, el puente peatonal de avenida Universidad amaneció convertido en una especie de pizarrón de mensajes misteriosos, con consignas tan confusas que más de uno habrá necesitado un traductor para entenderlas. Una de ellas hacía referencia al Frente Nacional por la Familia y exigía que sacara las manos de la UAA. Lo curioso es que no se trata del primer episodio de este tipo, pues durante el pasado proceso de elección de rectoría también aparecieron mensajes anónimos. ¡Vaya costumbre! Parece que en la máxima casa de estudios hay quienes prefieren colgar sus inconformidades de un puente antes que ponerles nombre y apellido… PARA COMPLETAR EL REVUELO UNIVERSITARIO, la presidenta de la FEUAA, Mariana Torres, apareció en Instagram para anunciar una consulta, incluso anónima, donde alumnos y egresados podrán evaluar la calidad docente, tras la polémica plataforma ¿Cuánto gana mi profe? ¡Ahora los estudiantes también quieren poner calificaciones! Además, cuestionó la presencia de agentes armados durante el Foro de Seguridad y Justicia y pidió claridad sobre su autorización, sin perder de vista la autonomía universitaria. Por su parte, el fiscal Manuel Alonso García defendió el encuentro como académico y avalado por el rector Juan Carlos Arredondo. También advirtió sobre posibles intereses políticos…SE ACABARON LAS FICHAS y también la diversión en Expoplaza. Después de 34 años de juegos mecánicos, maquinitas, tickets y premios, Diversiones Moy anunció su cierre definitivo. La despedida llegó por redes sociales, con agradecimientos a generaciones de aguascalentenses que dejaron ahí monedas, risas y alguna que otra fortuna intentando ganar un peluche. Lo preocupante es que Expoplaza pierde uno de sus principales atractivos, cuando sus pasillos ya registraban poco movimiento comercial. Ahora habrá que ver qué nuevo inquilino llega a ponerle vida al lugar…