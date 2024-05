Desairados iniciaron los debates organizados por el IEE, luego de que el primero, programado para que la ciudadanía conociera las propuestas de los candidatos, fue cancelado en Distrito 1 Local, a falta de quórum.

Ya no alcanzo la feria, pero no importa, “Alito” estará hoy en Aguascalientes, dice que para apoyar a los candidatos de la coalición PAN-PRI-PRD.

TERMINÓ LA FERIA y parece que ahora sí va en serio el ánimo electoral. Hoy, el Consejo Coordinador Empresarial dará a conocer los detalles de los Diálogos Ciudadanos, en los que se busca abrir una agenda con los candidatos a cargos de elección popular, con el fin de conocer sus propuestas de cara a las elecciones del 2 de junio. Participará el Grupo de Industriales de Aguascalientes, el Grupo Aguascalientes Gran Visión, el Consejo de Laicos de la Diócesis de Aguascalientes, la Universidad Panamericana y el Tecnológico de Monterrey Campus Aguascalientes… MOVIMIENTO CIUDADANO por su parte, convocó a la prensa para destacar propuestas de sus candidatos y también denunciar hechos que estarían empañando el proceso, si bien en este caso lo recomendable es que vayan a la fiscalía de asuntos electorales, porque acusar ante medios no es más que pretender propaganda para sus abanderados y no procuración de justicia por sucesos fuera de la ley… ES EL CASO DE MORENA, cuyo presidente Gilberto Gutiérrez Lara, como plañidera, se quejó ayer de ataques y el retiro de propaganda de candidatos de su partido y señaló a brigadas de la coalición del PRIAN como responsables de estas acciones, calificándolas como una repetición de tácticas utilizadas en elecciones pasadas. Afirmó que el pueblo de Aguascalientes respaldará el movimiento de transformación el 2 de junio, mostrando su rechazo a estas prácticas y su apoyo a una política basada en el diálogo y la propuesta. Además, destacó la importancia de la protección para los candidatos que se sientan amenazados o vulnerables, señalando que hasta el momento solo Martha Márquez, candidata a la alcaldía de Aguascalientes y Leslie Figueroa, candidata a diputada federal por el Distrito III, han solicitado seguridad. Hizo referencia al asesinato de una candidata local en Guanajuato, estado gobernado por Acción Nacional, como un precedente que llevó al Presidente de la República a otorgar protección a todos los candidatos que lo solicitaron. Gutiérrez Lara enfatizó que no permitirán el robo, la intromisión ni la violencia en el proceso electoral en Aguascalientes, recordando episodios de violencia ocurridos en el pasado que, según él, permitieron el triunfo de Acción Nacional de manera violenta. Finalmente, expresó su preocupación por la seguridad en Aguascalientes, citando estadísticas alarmantes sobre la violencia en el estado, y señalando la necesidad de medidas efectivas para garantizar la seguridad de los habitantes y los candidatos durante este proceso… DESAIRADOS iniciaron los debates organizados por el Instituto Estatal Electoral, luego de que el primer ejercicio programado para que la ciudadanía conociera las propuestas de los candidatos fue cancelado en el caso del Distrito 1 Local, que comprende Cosío, Rincón de Romos y San José de Gracia, donde los candidatos de plano se enroscaron y le sacaron la vuelta al intercambio de ideas, salvo el morenista José Trinidad Romo Marín, quien no tuvo con quien compartir escenario y micrófonos. Sólo el caso del Distrito 2 que comprende Asientos y El Llano logro concretarse, con la voluntad de dos aspirantes: Dulce María Beas Fernández del PT y Roel Arturo González Mota, de Morena… YA NO ALCANZO LA FERIA, pero no importa, “Alito” estará hoy en Aguascalientes. El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció que viene en apoyo a los candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por Aguascalientes que conforman el PAN, PRI y PRD y tendrá un encuentro con los medios de comunicación en punto de las 2:30 de la tarde al norte de la ciudad… OTRO QUE SE PERDIO LA FERIA MAS SEGURA del mundo es el director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, quien estará aquí mañana miércoles para asistir a la puesta en marcha de la Unidad Mural en Acción, un proyecto de espacio cultural que busca fomentar el derecho a la ciudad y el hábitat digno, pintando murales que buscan resignificar los espacios públicos a través del arte, con 27 murales, 4 mil 500 metros de muro, en 26 unidades habitacionales de Infonavit, en 20 municipios y alcaldías, y en 15 estados del país. Dicho evento tendrá lugar a las 5:30 de la tarde en el Parque “Nuestra Señora de la Asunción”, entre la avenida Jesús García Corona y la calle Francisco Armengol en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción. En este lugar también la gerente del Espacio Cultural Infonavit, Alejandra de la Mora Maurer… BIEN ENTRENADO se reafirma el candidato Leo Montañez, para el debate del 14 de mayo. En conferencia de prensa, el candidato expresó su compromiso con la transparencia y el diálogo abierto con la ciudadanía, destacando que su enfoque estará centrado en presentar propuestas concretas y soluciones a los problemas que afectan a la comunidad. Asimismo, señaló la importancia de informar a la ciudadanía sobre todos los aspectos relevantes de la vida pública municipal.