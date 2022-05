Cortés Mendoza dijo que se trata de un dardo envenenado a la democracia que atenta contra la libertad y contra el INE y por ello es que simplemente no va a pasar….

QUIZÁS EL DEBATE no sea el fuerte de la candidata a gobernadora por la coalición “Va por Aguascalientes”, Tere Jiménez Esquivel, pues sigue deshojando la margarita para decidir si asistirá o será la gran ausente del debate ciudadano organizado por la Coparmex. Muy probablemente, ella y su equipo están ponderando si esta participación “paga la bala”… EN CONTRASTE, es seguro que estará presente en el primer debate oficial que organiza el Instituto Estatal Electoral el próximo 18 de mayo… CUALQUIER AUSENCIA de la candidata en estos espacios destinados a la confrontación de ideas, será vista por los oponentes como el talón de Aquiles de la panista, mientras que, para sus defensores, la capacidad de gobernar es lo que pesa, más allá del colmillo para la confrontación de ideas y el zipizape de palabras… EN TANTO, y desde su actual posición de ventaja, Jiménez celebró que algunas de sus contrincantes, en lugar de estar golpeteando, se hayan puesto a poner sus propuestas, según sus palabras… LA CANDIDATA recordó que hay una ley electoral, hay códigos importantes en materia de violencia de género y hay sanciones muy estrictas al respecto… LA OTRORA ALCALDESA estuvo acompañada nuevamente por el dirigente nacional del Partido Acción Nacional… POR SI ALGUIEN dudaba de los estrechos lazos que desde hace años mantiene con Jiménez, en su segundo día en la entidad, Marko Cortés Mendoza anunció que nuevamente estará en el estado en los próximos 10 a 15 días, así como en la jornada electoral… REFERENTE A LA PROPUESTA de reforma electoral enviada por el presidente de la república, Cortés Mendoza dijo que se trata de un dardo envenenado a la democracia que atenta contra la libertad y contra el INE y por ello es que simplemente no va a pasar. En contra parte, dijo que el PAN lanzará una propuesta para mejorar la democracia… “QUEREMOS QUE HAYA segunda vuelta electoral para la elección presidencial, que se elimine la sobre representación que hay en la Cámara de Diputados, que tengamos elecciones primarias constitucionales el mismo día organizada por el INE”… YA ENTRADO EN CARRERA, y como soñar no cuesta nada, el líder de los azules también se pronunció por regular las conferencias mañaneras, que no se denigre a los opositores y que “se sancione fuertemente el programa social cuando es para buscar beneficiar a cualquier partido político o candidato”… SIN PELOS EN LA LENGUA, esta última petición representa para cualquier gobierno algo así como darse un tiro en el pie, y en el que todos los partidos de todas las nomenclaturas tienen cola que les pisen… CON OTRA CLASE de preocupaciones, pero con un mismo enemigo, se pronunció la Asociación Estatal de Padres de Familia al manifestarse en contra del contenido de los libros de texto gratuito que se reparten en las escuelas del territorio nacional… LOS CRÍTICOS de esta medida, aseguran que los nuevos contenidos oficiales estarían cuadrándose a la ideología afín al gobierno de la 4T… EL REPRESENTANTE del club de las mamás y los papás, Miguel Ángel Herrera Cruz, cuestionó que la SEP desacredita los actuales textos bajo el argumento de que fomentan el modelo neoliberal y que, del mismo modo, la dependencia busca eliminar exámenes de evaluación internacional… ACLARÓ QUE LA ORGANIZACIÓN que representa está abierta a cambios en el contenido de los libros de texto gratuitos, pero no están de acuerdo en que se cambien a gusto del gobierno en turno… “YA SE EMPIEZAN a ver ciertas cosas que son propias del partido que ahorita está en el poder. Si lo vemos así, va a llegar un punto en el que cada presidente que esté en el poder, va a ser el que esté cambiando las cosas para hacerlas a modo suyo”… AL PARECER, este señor no está enterado de que cada sexenio, en esos materiales didácticos, la historia y sus personajes están sujetos a los remiendos, borrones, agregados, tachones, adornos, loas y sentencias que se ajusten a la visión del tlatoani en turno y de sus allegados… NO HAY NADA nuevo bajo el sol y, así como los presupuestos, los ajustes al adoctrinamiento nacionalista también forman parte de las tradiciones en este país, al menos por un rato más…PARA TERMINAR, en el marco de la sesión extraordinaria de Cabildo del municipio de Pabellón de Arteaga, y ante la delicada situación de salud del regidor César Enrique Jiménez Aragón por las secuelas de COVID, fue aprobada la solicitud de licencia temporal tras hacer llegar la petición formal al Cabildo… SIN EMBARGO, la regidora Edith Hornedo del PRI y otra más de MORENA votaron en contra por creer que ello es algo “que se venía planeando”, dejando así de manifiesto su alto grado de compañerismo y su notable empatía hacia el prójimo…

