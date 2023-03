Ya están escriturados a favor del Gobierno del Estado los terrenos entregados por el exgobernador Luis Armando Reynoso para reparar el daño por 13.8 millones de pesos por el tomógrafo que nunca llegó.

En México, por cada 100 denuncias sexuales se resuelve menos de un caso, y esto significa que los pederastas gozan de total impunidad y que el silencio ha acompañado a las víctimas y alienta a los victimarios.

SE LO ACABARON y como una verdadera piltrafa ha quedado el puente peatonal con elevador que se ubica en José H. Escobedo sobre el segundo anillo oriente a la altura del fraccionamiento Santa Anita, debido al vandalismo generado por grafiteros que han hecho de estas instalaciones modernas un lugar indeseable y esto parece un mal que se repite, como es el caso del puente que se ubica en Gómez Morín, que no ha escapado de actos de vandalismo, a tal punto que las autoridades del Hospital Hidalgo consideraron necesario que se supervisara el buen uso de esta infraestructura con el apoyo de personal de vigilancia privada. El caer en el cliché de que los espacios públicos no son cuidados en las zonas populares es simplista, pues se sabe que en cualquier condición siempre existe alguna persona antisocial que actúa contra las normas, la sociedad y las reglas de comportamiento de sana convivencia… YA ESTÁN ESCRITURADOS a favor del Gobierno del Estado los terrenos entregados por el ex gobernador Luis Armando Reynoso Femat para reparar el daño por 13.8 millones de pesos por el tomógrafo que nunca llegó al ISSEA, señaló el secretario de Finanzas, Alfredo Cervantes García, y detalló que el avalúo asciende a 14.4 millones de pesos… SOBRE LA MARCHA 8M fijó su postura la gobernadora Tere Jiménez y dijo que será respetuosa de las actividades en Aguascalientes, convencida de tender la mano para el diálogo, porque su gobierno es cercano, abierto y escucha a la gente. También pidió a las participantes que lo hagan de modo adecuado, porque también existe el delito de daño a las cosas, es decir, el Gobierno será respetuoso de cada expresión, siempre y cuando no dañen a otras personas, advirtió… AGRADECIÓ A AMLO su visita la gobernadora y aseguró que permitió desde el respeto seguir coordinando a los gobiernos Federal y Estatal, a fin de fortalecer a Aguascalientes en materia de salud, infraestructura, seguridad; el Distrito de Riego 01, el reúso del agua y que no se vaya a Jalisco; y también sobre el uso del agua en el campo. Refirió que tuvo una plática muy amena con AMLO y se trabajó para salir adelante en el estado. El presidente de México dio la palomita para avanzar en estos temas, motivo por el cual se requiere coordinación con los alcaldes y la Federación… PRÁCTICAMENTE RADICADA AQUÍ, la senadora Josefina Vázquez Mota participó en el Encuentro Internacional por los Derechos de las Mujeres y dio datos de esos que uno no quisiera saber. Primero, que en el Congreso de la Unión trabajan para prohibir legalmente el matrimonio infantil en México, ya que se encuentra dentro de los primeros 8 países en el mundo que enfrentan esta realidad y que se traduce en violencia y compraventa de niñas, motivo por el cual se requiere del apoyo y acompañamiento de todos los órdenes de Gobierno… ESCALOFRIANTE también, que en México, por cada 100 denuncias sexuales se resuelve menos de un caso, y esto significa que los pederastas gozan de total impunidad y que el silencio ha acompañado a las víctimas y alienta a los victimarios. Indicó que el crimen de violencia sexual ha aumentado 150% en la pandemia en contra de niñas y niños. Peor aun, que a diario se quitan la vida 6 niños en México por ataques en las redes sociales, principalmente, dijo la senadora… DE LOS MÁS CAROS del país son los bolillos de Aguascalientes, según un informe presentado por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes; y es que en la entidad este tradicional alimento, base para las llamadas “tortas de albañil”, se vende en $9.00 pesos por pieza, además, según el reporte, en nuestro estado una dona llega a venderse hasta en $14.00 pesos… AVANZA LA ORGANIZACIÓN de la Expo Agroalimentaria para la Feria Nacional de San Marcos con la participación de más de 100 agroproductores locales que han hecho del campo de Aguascalientes una ventana comercial a nivel mundial. Por primera vez participarán como expositores pequeños, medianos y grandes productores agroindustriales y serán ejemplo para aquellas empresas que inician su recorrido en este sector comercial agroalimentario. Se llevará a cabo del 15 de abril al 7 de mayo, y estará organizada en pabellones temáticos de: quesos, cárnicos y embutidos, vinos de mesa, mezcal y cerveza artesanal y elaboración de pan, además de un foro gastronómico en donde se ofrecerá una mezcla de culturas y procesos productivos que enmarquen los productos cosechados en Aguascalientes con la diversidad de cada municipio… DE LA JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO hizo algunas reflexiones la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, ayer en esta ciudad, como invitada especial del Poder Judicial del Estado, y destacó ante las mujeres que laboran en el PJE la importancia de establecer líneas estratégicas para el avance progresivo en cada una de las dimensiones de acceso a justicia… QUE NO HAYA SORPRESAS LEGISLATIVAS esperan los integrantes del Frente Nacional por la Familia en Aguascalientes este 8 de marzo y que no busquen imponer el aborto o debilitar a la familia, porque será el Día de la Mujer y no del aborto; su coordinador estatal, Jaime Castro, comentó que se ha pedido a las autoridades municipales la protección de la Catedral… LEO MONTAÑEZ encabezó una comitiva a la ciudad de León, Guanajuato, durante la reunión del Consejo Consultivo del Bajío de Fundación Azteca, en donde presentó a Ninfa Salinas dos proyectos sustentables para la recuperación de espacios comunes, en beneficio del entorno ecológico y de la ciudadanía. A la reunión asistió el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez, así como diversos empresarios de Aguascalientes y Guanajuato… APUESTAN POR LA PREVENCIÓN y ahora el Observatorio de Violencia Social y de Género del Estado buscará trabajar en conjunto con el IEA para brindar pláticas preventivas a los adolescentes, a fin de prevenir la desaparición e identificar conductas violentas, informó Violeta Sabás Díaz de León, coordinadora de la organización. Tras el desarrollo de la decimocuarta mesa de trabajo con el Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia, el OVSG adelantó que existe un proyecto que involucra a ambas organizaciones que, en conjunto con el Instituto de Educación de Aguascalientes, buscarán llevar a las aulas pláticas y talleres que permitan a los adolescentes adquirir conocimiento sobre la problemática que representa la desaparición de personas en la entidad…