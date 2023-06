Tsss… si los hoteleros creyeron que su ex representante estatal sería garantía de éxito gremial, una vez incorporada en el Gobierno Estatal al frente de la Secretaría de Turismo, toparon con pared.

CON ÉXITO, EL ISSSTE realizó un trasplante renal a un niño de 14 años que recibió en donación el órgano de su madre. La institución reconoció al equipo médico por su labor que reactivó el Programa de Trasplante Renal Pediátrico en el país. El menor se recuperó rápidamente y su calidad de vida mejorará pues el procedimiento le permitirá llevar una vida normal y cumplir sus sueños. El equipo médico resaltó la importancia de los trasplantes en niños para liberarlos de tratamientos prolongados. La madre expresó su gratitud y el niño compartió su entusiasmo por poder disfrutar de alimentos que antes no podía comer… TSSS… si los hoteleros creyeron que su ex representante estatal sería garantía de éxito gremial, una vez incorporada en el Gobierno Estatal al frente de la Secretaría de Turismo, toparon con pared. Y es que la exitosísima Feria de San Marcos 2023 que llenaría los hoteles a tope gracias a la presencia de figuras internacionales en sus escenarios, para los dueños de hospederías no significó nada, bueno sí, un poquito, sólo el 1% adicional a la ocupación que tuvieron el año pasado en la verbena a la que no vino Ricky Martin. ¿Qué pasó?, bueno en tanteo extraoficial se cree que los fanáticos de Black Eyed Peas, Rod Stewart y Bizarrap o viajaron mejor al Foro Sol y al Palacio de los Deportes en las tierras de Sheinbaum para los respectivos conciertos, pernoctaron sobre la calle Laureles haciendo fila para ingresar al Foro de las Estrellas donde la logística no se destaca por su eficiencia, o de plano optaron por contratar hospedaje barato por aplicación Airbnb que, dicho sea de paso, este año para el periodo ferial generó para los propietarios de habitaciones particulares y sin pago de impuestos, una ocupación exactamente igual a la obtenida por las hospederías del Estado. Y no es que toda la responsabilidad recaiga en Gloria Romo Cuesta, pero de que decepcionan los números del sector turismo, ni cómo negarlo. La culpa también habría sido de Aeromar, sólo a esa firma se le pudo ocurrir cerrar y son los mismos hoteleros en comunicado sin firma los que señalan que la oferta aérea durante la Feria Nacional de San Marcos se redujo debido a que la aerolínea bajó cortinas. De tal manera que el impacto fue significativo en varios destinos, entre ellos, de Aguascalientes hacia Monterrey, Puerto Vallarta y Cancún, lo que se tradujo en una disminución de 16 mil pasajeros nacionales que no llegaron al estado, a diferencia del año 2022… POR PRIMERA OCASIÓN, la Universidad Panamericana campus Aguascalientes fue la responsable de la investigación de los resultados de la edición 2023 de la Feria Nacional de San Marcos, en cuyo proceso participaron 36 personas, quienes del 15 de abril al 7 de mayo aplicaron 887 entrevistas diarias y otras 2 mil 540 encuestas día a día para obtener los resultados que ayer fueron presentados a la sociedad por el patronato de la FNSM al Gobierno del Estado, al Congreso y al Ayuntamiento de Aguascalientes… QUE NO HAY LUZ en los helicópteros en funciones, por lo que no pueden hacer vuelos nocturnos, en caso de requerirse, comentábamos ayer en este espacio. Bueno, pues hoy la Coordinación de Protección Civil comentó que ya no cuenta con aeronaves aptas para colaborar en apagar incendios, motivo por lo que se espera que pronto sea liberado el proceso del Águila 1 para que llegue el nuevo helicóptero estatal con ese sistema. Mientras tanto hay que pedir apoyo a los militares o a la Guardia Nacional con sus helicópteros, los cuales han estado ocupados apagando incendios en Jalisco y en Guanajuato. Su titular de la Coordinación de Protección Civil del Estado, Eduardo Muñoz de León, señaló que en el último incendio en el Cerro del Muerto salieron afectadas 30 hectáreas, fueron difíciles los trabajos pero se logró apagar, por lo que es urgente que la gente que acude a los espacios naturales no tire bachichas de cigarrillos ni rompa botellas de cristal, las cuales hacen efecto de lupa y se enciende el pasto seco… ÉRAMOS MUCHOS Y PARIÓ la abuela; aplica perfectamente para el nuevo reto que se cierne sobre el Poder Judicial del Estado y el sistema de justicia, tras destrabarse la instrumentación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que se aprobó por el Congreso de la Unión en los tiempos del presidente Peña. Tuvieron que pasar entre 3 y 4 años en los que el instrumento jurídico quedó en la congeladora, hasta que finalmente hubo la actuación jurídica y política necesaria para destrabar el marco normativo. Se tiene un plazo de 4 años para que se instale en todo el país, de ahí que el magistrado presidente Juan Rojas García quiere ganar tiempo al tiempo, con esta nueva responsabilidad que, para colmo, no tiene recurso etiquetado, como en su momento se destinó al Sistema de Justicia Penal para su implementación… UN PLAN ha propuesto el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Antonio Martínez Romo, para que los elementos de la corporación puedan llevar consigo un taser y hacer uso de armas de goma como medida disuasoria contra la delincuencia. Martínez Romo considera que sería beneficioso adquirir este equipo, siempre y cuando se respeten los derechos humanos de los detenidos. La legislación permite el uso de diferentes tipos de armas de impacto no letales, aunque será necesario evaluar si es pertinente armonizar la legislación federal, estatal y municipal para llevar a cabo esta propuesta… EN UNA REUNIÓN entre los enfermeros suplentes del Hospital de la Mujer y el secretario de Salud Estatal, Rubén Galaviz Tristán, se acordó buscar una pronta regularización de su situación laboral mediante la asignación de plazas que les brinden certeza y prestaciones. El compromiso fue establecido para atender esta demanda laboral de los enfermeros suplentes. La incertidumbre laboral del personal de salud que no cuenta con una plaza fija y se ve obligado a trabajar bajo contratos temporales se ha vuelto una constante en cada administración estatal, que no sólo afecta los trabajadores, sino también al sistema de salud en su conjunto. La falta de estabilidad y continuidad en los equipos de trabajo dificulta la planificación, la capacitación y la calidad de la atención médica. Además, genera un ambiente de estrés y desmotivación para aquellos que dedican su vida a cuidar de los demás…