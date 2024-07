Un asunto pendiente a resolverse son los casos de mujeres que solicitan envío de comida a través de servicio de aplicaciones, y denuncian actitudes hostiles y acoso por parte de los mensajeros…

INVITA EL OBISPO de Aguascalientes, Juan Espinoza Jiménez, a la Séptima Asamblea Diocesana de Pastoral Segunda Etapa, del 8 al 12 de julio de 2024. Este evento busca elaborar objetivos específicos, criterios de acción y fortalecer la acción pastoral del V Plan Diocesano de Pastoral. Están convocados vicarios episcopales y sus equipos; decanos y secretarios de canales; asesores diocesanos y de canales pastorales; sacerdotes; religiosos; coordinadores de pastoral; seminaristas, representantes de vida consagrada e institutos; organismos eclesiales laicales y coordinadores laicos de comisiones diocesanas. Se invita a todos a participar activamente, compartir ideas y trabajar en unidad por el bien común. La asamblea se celebrará en el Seminario Diocesano de Aguascalientes… HA REGISTRADO el Instituto Mexicano del Seguro Social una notable pérdida de empleos formales por segundo mes consecutivo, con una disminución de 25,203 puestos en mayo y 29,510 en junio, totalizando 22,319,000 afiliados al final de junio, según el asesor financiero Gerardo Sánchez Herrera. Durante los primeros seis meses de 2024, se crearon 295,058 empleos formales, lo que supone una reducción del 42.6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, reflejando los retos económicos del país. A nivel local, Aguascalientes mostró signos de recuperación tras perder 5,000 empleos en mayo, logrando recuperar 1,389 en junio, equivalentes al 24% de los perdidos. Sánchez Herrera atribuyó las pérdidas a la desaceleración económica global, la incertidumbre política y políticas internas que afectan la confianza empresarial, subrayando la importancia de implementar políticas que fomenten la inversión y la generación de empleo formal. Se anticipa una mejora gradual del mercado laboral con las estrategias adecuadas… SOBRE LA SITUACIÓN de las empresas de autopartes en el estado que proveen a la planta COMPAS informó el secretario general del Sindicato de la Industria Automotriz y Metalmecánica de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes, Rogelio Padilla de León. A pesar de las reestructuraciones en la industria, la empresa Marelli, que él representa, sigue operando normalmente y maquila partes para COMPAS, aunque no detalló cuántas o cuáles otras empresas están involucradas. Mencionó que la alianza entre Nissan, Mercedes y COMPAS ha terminado, creando incertidumbre sobre el futuro de las operaciones y el destino de los trabajadores. A pesar de esto, Padilla de León se mostró optimista sobre las oportunidades de recontratación para los trabajadores que podrían ser liquidados, dado que otras empresas necesitan personal… LA INCÓGNITA QUE se tiene al momento que los automóviles son estacionados por los empleados de valet parking en restaurantes y bares de la ciudad es qué tipo de servicios y garantías son las que ofrecen dichas empresas, pues en esencia no operan directamente con los establecimientos donde están ubicados. Y es que en la mayoría de los casos, los automóviles son dejados en la vía pública, sin tener un lugar de estacionamiento garantizado para el automóvil dentro de un sitio con seguridad. El reclamo ante el robo de la unidad o una afectación a la unidad se vuelve un riesgo, por lo cual vale la pena verificar que se trate de un servicio confiable… UN ASUNTO PENDIENTE a resolverse son los casos de mujeres que solicitan envío de comida o paquetes a través de servicio de aplicaciones, y denuncian actitudes hostiles y acoso por parte de los mensajeros. La demanda de estos servicios es cada vez más frecuente en la entidad, y con ello surgen más denuncias de mujeres que se sienten vulnerables en el momento en que algunos de estos repartidores incurren en actitudes inadecuadas, cuando simplemente se solicitó un envío de comida. Lamentablemente las respuestas de las compañías no son las deseables, pues ante mensajes hostiles, la empresa siempre define que se suspenderán los servicios a la clienta con ese repartidor, pero ante el acoso, la incertidumbre permanece en las víctimas. Desde el lado de las autoridades, se asume complejo el que este tipo de denuncias pueda tener el seguimiento adecuado, al considerarse los vacíos que hay en materia de regulación de transporte sobre este tipo de servicios de movilidad, así como desde las propias instancias de seguridad, para imponer sanciones efectivas, que dejen un antecedente contundente, para que no haya quien se atreva a realizar este tipo de conductas…