Sí Por México a través de su presidente, Humberto Martínez Guerra anunció la convocatoria ciudadana para la asistencia a la marcha de la defensa de la democracia a realizarse el próximo 18 de febrero en la Plaza de la Patria.

Con detenimiento hay que analizar las 20 iniciativas de reforma constitucional presentadas por el presidente López Obrador, recomendó la gobernadora Tere Jiménez.

A FALTA DE ESPACIOS los tres magistrados que se integraron al pleno del Supremo Tribunal de Justicia, Alfonso Román Quiroz, Rigoberto Alonso Delgado y Enrique Franco Muñoz, siguen despachando en las oficinas de Juan de Montoro donde se encontraba en funciones la Sala Administrativa. Tendrán que esperar un rato a que haya reacomodos en la sede de Héroe de Nacozari para unirse al pleno físicamente… SÍ POR MÉXICO a través de su presidente, Humberto Martínez Guerra anunció la convocatoria ciudadana para la asistencia a la marcha de la defensa de la democracia a realizarse el próximo 18 de febrero en la Plaza de la Patria. Si bien dijo que no se va a permitir que haya políticos o alusiones a algún candidato en especifico por tratarse de una causa de la sociedad, que está cansada de quienes buscan el discurso de la división y el encono… CARRETERAS SON CAMPO MINADO… Edgar Guerra Blanco, sociólogo e investigador del CONAHCYT, manifestó su preocupación por la situación de inseguridad que enfrentan los transportistas en México, quienes se ven obligados a organizar manifestaciones para exigir medidas de seguridad por parte de las autoridades. La creciente frecuencia de asaltos a mano armada en carreteras, incluso durante el día, ha llevado a la Asociación Mexicana de Organizaciones de Transportistas en Aguascalientes a programar una protesta el próximo 15 de febrero. El académico subrayó la necesidad de reconocer la realidad de la inseguridad en las carreteras, contrariamente a las afirmaciones oficiales que niegan un incremento en la criminalidad. La movilización de la AMOTAC se realizará en las 32 entidades del país, por lo que estimó que se movilizará el 70 por ciento del parque vehicular, lo cual representa unas 50 mil unidades… NUEVA BOFETADA lanzó el Observatorio de Violencia Social y de Género en contra del fiscal Jesús Figueroa Ortega, bajo el argumento de su implicación en violaciones sistemáticas a los derechos humanos. El corte de cabeza lo fundamenta en acciones que, según el Observatorio, han obstaculizado el acceso a la verdad, la justicia y la garantía de no repetición para las víctimas de violencia y sus familias. Durante los últimos seis años, bajo la dirección de Figueroa Ortega, la Fiscalía General del Estado ha sido señalada por su proceder en diversas investigaciones, especialmente en casos emblemáticos de feminicidio y homicidio ocurridos en 2023, subraya el OVSG que, como ya no cuestiona fallas en el tema de localización de personas desaparecidas porque esa tarea está encomendada a una de su gremio, le queda como blanco el fiscal… CON DETENIMIENTO hay que analizar las 20 iniciativas de reforma constitucional presentadas por el presidente López Obrador, recomendó la gobernadora Tere Jiménez y destacó la importancia de mantenerse apegados a la Constitución y la ley, haciendo énfasis en el tema del salario mínimo, cuestionando la efectividad del aumento propuesto sin un cambio real en los ingresos de los trabajadores. Subrayó la relevancia de respetar la división de poderes y asegurar que ninguna entidad esté por encima de la Constitución. Jiménez reafirmó el compromiso del gobierno estatal con el orden y el respeto a la ley, en un contexto donde la Constitución celebra 200 años, recordando que sin ley no hay paz ni tranquilidad… TRAS LA PRESENTACIÓN DEL DIA DE LA FAMILIA, la gobernadora abordó una variedad de temas y reiteró el lanzamiento de una serie de convocatorias y programas de apoyo destinados a fortalecer el tejido social y económico del estado durante este mes de febrero. Por un lado, la apertura de convocatorias para becas educativas, que incluyen apoyos para estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria, y universitarios. Además, se ofrecerán becas de titulación y movilidad al extranjero, con el fin de promover la excelencia académica y el acceso a la educación en todos los niveles… Luego informó sobre la expansión del Programa de Oportunidades, que ya ha afiliado a más de 5 mil familias y busca duplicar esta cifra durante 2024, llegar a 10 mil… También, la Tarjeta Rosa, que otorga 2 mil pesos bimestrales a mujeres, y el programa Poder Mujer para emprendedoras… Anunció además para finales de febrero, la entrega de 250 nuevas patrullas y el fortalecimiento de la seguridad pública estatal… Reiteró el compromiso de Aguascalientes con la seguridad, destacando que el estado no tolera “ni abraza a los criminales”… Enfatizó en el esfuerzo continuo por apoyar a las familias y fomentar el trabajo digno a través de iniciativas como las bolsas de trabajo… También menciono que está promoviendo la diversificación económica, atrayendo inversionistas a nuevas zonas de desarrollo fuera de las áreas industriales tradicionales. Con planes para establecer nuevos polos de desarrollo, como entre Pabellón de Arteaga y Rincón de Romos, y alentando la expansión hacia el municipio de El Llano, se busca facilitar la producción y fomentar el crecimiento en distintos municipios, asegurando un desarrollo más equitativo en todo el estado… AL CIERRE DE ENERO de 2024, el IMSS registra 22.1 millones de puestos, marcando un récord para el mes. De estos, 86.1% son permanentes. Hubo un aumento de 109,021 empleos en enero, siendo el cuarto mayor crecimiento para este mes en 17 años, con una tasa de crecimiento mensual de 0.5%. En Aguascalientes registró una variación positiva de 4% en el aumento de la generación de empleos al comparar los meses de enero 2023 y 2024, ubicándonos en la posición 12 en el ranking nacional, ocupando el mismo porcentaje con Oaxaca… REFRESCÓ LA MEMORIA el INEGI sobre los resultados de los Censos Económicos 2019, por ejemplo, se identificó que en Aguascalientes contábamos con 67 mil 314 establecimientos que aportaban una producción bruta estatal de 421 977.1 millones de pesos. También se registró que 487 087 personas estaban ocupadas en estos negocios y que 42.4 % eran mujeres y 57.6 %, hombres….