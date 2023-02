Con esos amigos… como dice Raúl González, mejor meterle freno. Y es que este lunes fue presentado el Comité de Apoyo a Marcelo Ebrard en Aguascalientes.

HABRÁ NUEVA PREPARATORIA en Aguascalientes, pues el Cabildo capitalino aprobó un dictamen para la revocación y posterior donación condicionada de tres predios al oriente de la ciudad, donde el IEA trabajará en conjunto con el Conalep para la construcción de un nuevo plantel… Entre los asistentes se encontró al frente al diputado federal Fabio Castellanos, aquel que hace año y medio rechazaron como cabeza del morenismo jalisciense, porque nadie lo conoce pero aquí fue presentado como enlace nacional del grupo de apoyo al secretario de Relaciones Exteriores, llegó también Heder Guzmán, un ex diputado local que sobresalió más por servir a intereses panistas que por su trabajo legislativo, también la actual diputada Leslie Figueroa, el legislador Arturo Piña, además de viejos conocidos de la grilla local como Gilberto Carlos Órnelas, la maestra Lupita Martínez, Ricardo Rodríguez, el que cuidó pero no regresó lo que le robaron al pueblo, entre otros cartuchos quemados… OTROS NUEVE LOCALES comprará el Gobierno de la ciudad en la antigua Línea de Fuego, aunque no sabe qué hará con ellos. Y es que la Comisión Permanente de Gobernación, que encabeza Citlalli Rodríguez, votó a favor el dictamen que aprueba la compra de esos espacios del pomposamente llamado “Desarrollo Especial Nueva Línea de Fuego”. La regidora mencionó que la finalidad es demolerlos y sanear el área que tiene años de preocupar a la autoridad, pues la meta inicial de crear un mercado y reubicar a comerciantes no se concretó y el lugar se transformó en una zona de riesgo; por lo que es imperante recuperarlo para llevar a cabo un proyecto adecuado a las necesidades de los habitantes de las colonias aledañas. No se olvida que en 2019, también en sesión de Cabildo, fue autorizada la adquisición de 25 predios en ese punto, según eso para implementar un proyecto integral para el saneamiento y la reactivación de esa zona, y en ese entonces el secretario del Ayuntamiento, Jaime Beltrán Martínez, aseveró que no se tenía un proyecto definido para la aplicación de los predios, pero se podría priorizar la creación de espacios públicos para la convivencia familiar… pues a ver qué pasa… MÁS FILAS DEL BIENESTAR habrá en esta ciudad a partir de hoy; según la encargada de despacho de la Secretaría de Bienestar, Silvia Licón Dávila, arrancará el operativo de entrega de 8 mil tarjetas del Banco de Bienestar para igual número de beneficiarios en el estado de los programas de Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Niñas y Niños en Orfandad, con lo que espera alcanzar a cubrir ahora sí la totalidad de las personas ya bancarizadas en Aguascalientes, luego de los constantes reclamos y quejas de la gente que tienen hasta un año o más de haberse inscrito a los programas y que no han podido recibir su plástico para el cobro. Comentó que de las tarjetas del Banco del Bienestar que recibieron el pasado mes de enero para los adultos mayores, que cobran su pensión a través de la tarjeta Banamex, alrededor de 915 personas no acudieron a recoger su nuevo plástico, por lo que les hizo el exhorto para que acudan a las instalaciones de la delegación de la Secretaría de Bienestar para obtenerla. “La buena noticia que dieron por parte de la Secretaria de Bienestar a nivel central es que les van a pagar el siguiente bimestre de marzo para que no se preocupen, pero que mejor se ocupen en venir por la nueva tarjeta. Todavía les van a pagar el mes de marzo, entonces nos dijo la secretaria, Ariadna Montiel, que en este mes de febrero harán cruce de datos con el Registro Nacional de Población para ver cuántas personas están ya fallecidas”… EN EL MARCO DE LAS REVISIONES que la Comisión Estatal de Derechos Humanos lleva a cabo en los anexos en el Estado, la presidenta del organismo, Yessica Pérez Carreón, comentó que estos se hacen en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado, la cual tiene la facultad directa de dar las autorizaciones o bien de quitarlas cuando así lo determinen. Con base en la Ley de Impuesto Sobre la Renta, lo anterior aplica únicamente para el dinero en efectivo, en moneda nacional o extranjera, así como para el efectivo obtenido por medio de cheques que son depositados en cuentas pertenecientes a personas físicas o morales. Cuando los depósitos que reciba en efectivo en su cuenta superen ese límite, su banco tendrá la obligación de reportarlo ante el SAT. En ese sentido, en caso de inconsistencias o montos superiores a los 15 mil pesos, el SAT puede auditarlo para aclarar la procedencia de los recursos notificados… UN CONGRESO DE HIDRÁULICA se llevará a cabo en Aguascalientes en los próximos meses, según comentó el presidente del Colegio de Ingenieros, Jaime Antonio Soto Martínez, el cual incluso encaja con el tema de la conclusión del actual título de concesión del agua en el municipio de la capital. “Aún no tenemos la fecha bien determinada, pero va a ser en los próximos meses donde el Colegio lo organizará junto con la Federación Mexicana de Ingenieros Civiles y la Asociación Mexicana de Hidráulica, donde Aguascalientes va a ser sede. Tenemos instalaciones en la ciudad en varias locaciones”… LA UNIDAD DE DERECHOS Humanos del Municipio de Aguascalientes impartió durante el pasado mes de enero capacitaciones al personal de la Asociación Mexicana de Hoteles A. C. y a los trabajadores del hotel Hyatt Place Aguascalientes, a fin de prevenir la discriminación y garantizar un ambiente seguro y acogedor para todos, también se ofreció una capacitación al personal del Centro de Educación Media Superior a Distancia, sede Cedazo, para prevenir cualquier hecho de discriminación o falta a los derechos de los estudiantes…