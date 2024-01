Al recibir esta notificación se quedaron sorprendidos de que la autoridad municipal les requiera este tipo de permiso cuando se trata de comercios que tienen como único giro la venta de ropa…

Y si de falta de control se trata, basta voltear la mirada al Centro Comercial Agropecuario, donde en el interior ya se encuentran barras de bebidas alcohólicas para su venta al público en general…

COMERCIANTES de la calle Nieto no iniciaron el año con el pie derecho, pues hicieron pública su molestia por la actuación de personal de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable… ESTO, luego de que fueran notificados con una boleta de apercibimiento en las que se les advierte sobre la imposición de multas por más de 5 mil pesos, por no contar con una licencia o permiso ambiental… Y ES QUE AL RECIBIR esta notificación se quedaron sorprendidos de que la autoridad municipal les requiera este tipo de permiso cuando se trata de comercios que tienen como único giro la venta de ropa… FUE A TRAVÉS de la cuenta en redes sociales de la calle Nieto, que los afectados afirmaron cumplir con el pago de sus licencias e impuestos municipales, y que en todo caso, los inspectores deberían voltear a ver el comercio informal, al que mucho se le permite y poco se le exige… Y YA EN TEMAS de comercio informal, tanto la Acocen como la Canaco a través de sus dirigentes compartieron la misma postura de darle nombre y cara a cada uno de los permisos ambulantes que otorga el Municipio de Aguascalientes… LA EXIGENCIA DE LOS QUEJOSOS tiene que ver con que exista claridad sobre el manejo que se está haciendo de las licencias. Y es que, entre los riesgos que puedan quedar al aire sobre el comercio ambulante, es el origen de estas mercancías, al igual que no exista un mercado negro de renta de permisos… EN ESTE CONTEXTO, los titulares originales de permisos se asumen como intermediarios, para otorgárselo a un tercero. En la actualidad no hay forma de saber estos tejes y manejes entre las autoridades y los que se instalan en la calle… LO QUE HA SUCEDIDO en otras ciudades nos recuerda que este es un gran pendiente y que más vale tener regulación estricta para que más tarde no haya que asumir consecuencias de la falta de control, que luego se convierte en caos e inseguridad…. Y SI DE FALTA DE CONTROL SE TRATA, basta voltear la mirada al Centro Comercial Agropecuario, donde en el interior ya se encuentran barras de bebidas alcohólicas para su venta al público en general… NO ES QUE SE NOS HAGA la boca chiquita, pero las autoridades están conscientes de que ya bastantes situaciones irregulares existen en este centro de abastos, como para flexibilizarse aún más… ADEMÁS DEL COMPROMISO relacionado con meterle el acelerador al proyecto de tecnificación del Distrito de Riego 001 y las rebanadas de Rosca de Reyes, ayer la gobernadora Tere Jiménez Esquivel repartió otros regalitos… EN EL ÁMBITO DE LA SALUD, destacó las iniciativas en curso, incluyendo la digitalización del sistema de salud y la adquisición de equipos médicos y la operación del acelerador lineal para el tratamiento del cáncer… JIMÉNEZ ENFATIZÓ la mejora en la disponibilidad de medicamentos en centros de salud y la implementación de un sistema digital innovador para gestionar inventarios de medicinas… Además, la gobernadora reafirmó el compromiso de continuar invirtiendo en salud, con el respaldo constante del secretario de Finanzas, asegurando que no se escatimarán recursos en este sector vital… DEL MISMO MODO, la actual administración estatal está realizando inversiones en el sector educativo, con la entrega mañana lunes de 13 mil computadoras a maestros de educación básica y la planificación de una educación dual que permita a los jóvenes estudiar y trabajar simultáneamente… ESTAS MEDIDAS buscan equipar a Aguascalientes para competir a nivel mundial en términos de educación y conocimiento digital…