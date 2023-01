Se placearon ayer los legisladores federales panistas en eventos oficiales en los cuales aportaron sólo su imagen para la foto, no vaya a ser que la ciudadanía se olvide de ellos.

El alcalde Leonardo Montañez aceptó ayer que es urgente que se difunda el nuevo modelo de gestión de agua y que no debería pasar del primer mes del año. En su caso, ya activó la cuenta regresiva al tema y faltan nada más 24 días…

EL SOSPECHOSISMO invadió al diputado morenista Juan Luis Jasso Hernández, quien manifestó su preocupación de que en Asientos avance la privatización del servicio de agua potable, pues no es entendible por qué los ciudadanos deben pagar más de 700 pesos por un medidor de agua, cuando todavía ni siquiera cuentan con un organismo operador de agua potable, pero sí amenazan con cortar el servicio si no pagan. Dijo que por esa razón votó en contra de la Ley de Ingresos 2023 para ese Municipio, pues los usuarios serán obligados a pagar su medidor y más adelante, quizás, se estará privatizando el servicio… supone el legislador… SE PLACEARON ayer los legisladores federales panistas en eventos oficiales en los cuales aportaron sólo su imagen para la foto, no vaya a ser que la ciudadanía se olvide de ellos, ya que pocas veces se dejan ver por esta tierra cuyos intereses dicen representar. Y es que de Mónica Becerra hace tiempo que nada se sabe y pasa lo mismo con Paulo Martínez. El arqui Noel Mata le echa más ganas y procura hacerse presente más seguido, igual que el senador Toño Martín a quien se le recuerda recientemente como contrincante de Tere Jiménez por la candidatura al gobierno estatal. Todos ellos tuvieron silla en el presídium ayer en la entrega de apoyos a productores del campo que encabezó la gobernadora en algún punto del Estado que no fue mencionado en el boletín oficial que envió a medios la vocería. El diputado Martínez se dio tiempo para salir en otra foto, la del acto de entrega de la rehabilitación de la avenida De los Maestros por parte del alcalde Leo Montañez, donde agitó con vehemencia el banderín que puso en marcha el servicio en la transitada avenida. ¿Qué más hicieron?, ¡ah, no!, nada trascendió de alguna actividad de provecho para la ciudadanía aguascalentense… DESPUÉS DE MESES DE SILENCIO y aparente inactividad, desde las oficinas de la Federación de Estudiantes de la UAA surgió un atípico discurso por parte de su presidente Ricardo Gómez González contra el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, tras envolverse en una nueva polémica de esas que tanto le gustan al mandatario, teniendo como protagonistas a estudiantes de la Universidad de Guadalajara, luego del arresto de tres integrantes de la Federación Unida de Estudiantes. Veremos si la FEUAA se queda en el respaldo moral o se suma en los hechos a la serie de movilizaciones que efectúan estudiantes en la Casa de Gobierno Jalisco, donde exigen que estos jóvenes sean liberados bajo el argumento de que su detención es un acto de represión… EN EL CAMPO ESTÁN ATENTOS al clima y no es que esperen que surja por arte de magia el agua de lluvia que no se recibió durante el año pasado, sino por la tradición de las Cabañuelas que aún persiste como indicativo del tiempo que se espera durante el año, tomando como referencia los primeros 24 días del mes de enero, y hasta este transcurso, pareciera que la primera parte del año será seca, si es que nos aventuramos a confiar en la creencia popular. Lo que sí se anticipa en los estudios de clima es la posibilidad del Fenómeno de “La Niña” con el efecto de la escasez de precipitaciones… CON UN ENCUENTRO TEMPRANERO, la Fiscalía General del Estado reconoció a sus agentes en el marco de la conmemoración del Día del Policía de Investigación. El desayuno se llevó a cabo en un salón al norte de la ciudad, y fue encabezado por el Fiscal Jesús Figueroa Ortega quien tuvo como invitado especial a Manuel Alonso, titular de la SSPE. En su mensaje, el fiscal recalcó la labor que llevan a cabo los agentes investigadores y destacó que el año que recién concluyó registró un mayor índice de resolución de homicidios en la entidad. Se comprometió además a fortalecer y apoyar el área en que se desempeñan. Por su parte, la comisaria de la Policía de Investigación, Lorena Jiménez Martínez, se dijo orgullosa del trabajo y la entrega de cada uno de los elementos… NO HUBO NUEVO MODELO de gestión del agua antes de concluir el 2022, pero ayer durante la entrega de la rehabilitación de carpeta asfáltica en avenida De los Maestros, el alcalde Leonardo Montañez Castro dijo por enésima vez que “en breve” se le entregará la auditoría que falta para proceder, ahora sí, a la definición del modelo de operación y agregó que “no hay modelo malo”, por lo que no se debe satanizar ninguno porque el éxito no depende de eso sino del tipo de contrato que se logre confeccionar dependiendo de las inversiones que se vayan a tener. “El mejor modelo es al que se le invierta el recurso y el talento humano”, declaró. Agregó que desde el inicio de su administración no ha habido semana en la que no exista agenda en materia hidráulica y de red sanitaria. Aceptó que es urgente que se difunda el nuevo modelo, por lo que no debería pasar del primer mes del año… ¿será? Bueno, en su caso, ya le puso cuenta regresiva al tema y faltan nada más 24 días… TERMINÓ EL CICLO para Hugo Fidel de Lira Reyes al frente de la Delegación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, por lo que Claudia Domínguez será la nueva cabeza de la dependencia federal en la entidad… MUCHA INFORMACIÓN tiene el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de los contribuyentes, incluyendo un banco de datos de huellas dactilares, de iris y de rostros, por lo que una de las preocupaciones de los contribuyentes es que estos datos sean intervenidos y se utilicen para robo de identidad y otro tipo de delitos. Sin embargo, en México la ley que ampara la protección de los datos personales en el sector público es la “Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados”. En este sentido, la información que es del conocimiento del SAT deberá estar protegida en virtud del citado ordenamiento… EL MARTES 10 de enero tendrá lugar la ceremonia de toma de protesta del nuevo presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes en sus instalaciones ubicadas a la entrada del municipio de Jesús María, donde Filemón Medina Silva hará entrega de la estafeta a Jaime Soto, quien estará al frente de dicho organismo para el periodo 2023-2025… DE LA MANO de la Asociación de Mujeres Empresarias Mexicanas, la presidenta del DIF Municipal de Jesús María, Liliana Coronado, hizo entrega de una colección de 50 libros a la Biblioteca “Carolina Castro Padilla”, del Hospital General de Zona número 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en apoyo a niños y niñas con cáncer. La titular del DIF comentó que los títulos entregados tienen que ver con temas como la resiliencia, historias que pueden ayudar a fortalecer a los pacientes en su proceso, que conozcan y acepten la realidad de su enfermedad. “El apoyo es para ellos y para sus familias que los acompañan en su tratamiento, lo cual me parece un espacio idóneo para alejarse un momento de los médicos, para distraerse con juegos, lecturas y otras actividades a través de la intervención con CANICA Aguascalientes”…