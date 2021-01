Humo blanco salió de Fuerza por México donde ya tienen a su primer precandidato candidato para ir en pos de la Presidencia Municipal de Aguascalientes, se trata de Luis Armando Reynoso Femat, quien fue alcalde capitalino y gobernador del Estado; “que le vaya bien”, dijo al respecto el presidente estatal del PAN, Gustavo Báez.

YA SALIERON las convocatorias en el PAN. El dirigente estatal Gustavo Báez Leos dio a conocer que son para las diputaciones federales y fueron emitidas por el CEN de su partido, haciendo la invitación a todos los miembros activos y a todos los ciudadanos en general que busquen ser abanderados blanquiazules en las próximas elecciones. Detalló que el distrito 1 será mixto, mientras que el dos será para mujer y el tres también será mixto cubriendo así las reglas de la paridad y cuyos interesados tienen el mes de enero para registrarse, sin que hasta el momento haya registros ante el partido. Respecto de diputados locales y alcaldes, Báez Leos dejó en claro que aún no salen y están a la espera de que la Comisión Permanente que sesionará el próximo lunes a nivel nacional avale las últimas coaliciones y todos los procesos realizados a finales del año pasado y a principios de éste, por lo que seguramente a mediados de la próxima semana saldrán las convocatorias también con el plazo de todo enero para los registros. En cuanto a la coalición local con el PRD, Báez Leos indicó que se dejaron definidos algunos distritos y municipios para el Sol Azteca, tal es el caso de las candidaturas a alcaldes de Asientos y Pabellón de Arteaga por lo que quienes busquen ser candidatos, vivirán el proceso bajo las reglas del PRD, bajo un método de designación ante su propio consejo y lineamientos. En materia de diputados locales, enfatizó que los distritos 3, 12 y 16 serán para el Sol Azteca donde el 12 será de mujer y el 3 y 16 de hombres, igual bajo el mismo método a través del PRD para una designación muy parecida a la del PAN. Mientras que el resto de candidatos a alcaldes y diputados locales serán definidos por la Comisión Permanente Estatal del PAN… HUMO BLANCO salió de Fuerza por México donde ya tienen a su primer precandidato para ir en pos de la Presidencia Municipal de Aguascalientes, se trata de Luis Armando Reynoso Femat, quien fue alcalde capitalino y gobernador del Estado; hace tiempo se ha querido “sacar la espina” y demostrar que tiene capital político interesante que bien podría llevarle al triunfo en las elecciones de este año; en él han depositado su confianza los dirigentes de este nuevo partido con registro nacional. Su autodestape se dio de noche y al amanecer convocó a conferencia de prensa en la que formalizó su intención, y reconoció que durante su tiempo de gobernador, emanado de las filas del PAN, tuvo diferencias con quienes dirigían ese partido al que perteneció y hasta donde se sabe, no ha renunciado a su militancia y fue, por esas diferencias, que decidió apoyar al priista Carlos Lozano de la Torre, que a la postre, llegó a ser gobernador, todos señalan, con su apoyo. Con el también ex mandatario estatal tuvo fuertes encontronazos políticos y no han cejado las diferencias, por lo que dijo, “tenía perfil, pero no lo conocía en su persona, no sabía que era un hijo de… su mamá”, dijo con la sonrisa tan característica en él. En la rueda de prensa estuvo acompañado por el presidente de FXMX, Guillermo Lozano Galindo, y Reynoso aseguró que en su caso, no es el único ex gobernador en el país que ahora busca ser alcalde, pues en el estado de Morelos hay otro ex que está en sus mismas condiciones. Aseguró que aprovechó la invitación de Fuerza Por México porque quiere encabezar una campaña diferente y fresca… A LARF, Gustavo Báez le deseó lo mejor así como a los demás competidores que buscarán participar en este proceso electoral por los demás partidos, reconociendo que en Aguascalientes, el PAN será el rival a vencer. Recalcó que ninguna persona es más que la institución y que el PAN está conformado por miles de ciudadanos que quieren lo mejor para Aguascalientes y para el país, “prueba de ello es la salida de Margarita Zavala en su momento, el partido fue respetuoso, todos tienen derecho, pero Acción Nacional siempre ha visto por el bien común y si Luis Armando se siente mejor en otro partido, le deseamos el mejor de los éxitos”… EULOGIO MONREAL ÁVILA, –apellidos por muchos conocidos y que dicen, nunca dejan “jinete sin cabeza”–, podría ser incluido en las primeras posiciones de la lista de diputaciones federales plurinominales de Morena. Y es que el exdelegado de la SEP en Aguascalientes tenía la intención de ser candidato a alcalde de esta capital, pero se le fueron cerrando espacios, y como está en un partido donde el apellido pesa, pues se prepara para que lo incluyan en un listado en el que al parecer hay poco que perder y mucho qué ganar… QUE NO ESTAN SOLOS, dijo ayer el diputado panista José Manuel Velasco Serna a los migrantes. Resulta que en la sesión de la Comisión Permanente, refrendó su compromiso de apoyar a quienes buscan el llamado “sueño americano” con oportunidades de trabajo y una mejor calidad de vida. Destacó que esa aspiración conlleva riesgos que pueden amenazar su vida y la tranquilidad de sus familiares, por eso les envió un mensaje de aliento y antes de desearles un feliz regreso a sus actividades en el país del norte, les recordó que cuentan con todo su apoyo… LA NUEVA PRESIDENTA del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes Miriam Fabiola Gutiérrez Muñoz detalló que durante su gestión seguirá apostando por los cambios que se han venido dando al frente del colegio por lo que buscará seguir dándole presencia en la sociedad aguascalentense y promover la colegiación de más contadores y privilegiar su capacitación y actualización. “Pensamos en emitir publicaciones periódicas que den a conocer el análisis técnico que hacemos, tenemos charlas y cursos de las áreas de especialidad del contador, en materia de impuestos, normas de información financiera que existe, del área de finanzas, de auditoría, contabilidad gubernamental en los que pueden participar los socios y el público en general”. En cuanto a la ceremonia de toma de protesta, Gutiérrez Muñoz indicó que ésta tendrá lugar el próximo 5 de marzo bajo un formato distinto por definir, ante la situación por la pandemia. “Será en petit comité por la situación de la pandemia, seguramente en un lugar abierto”…