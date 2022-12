Extrañan a Porfirio y ayer, en el marco de la sesión ordinaria de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, se dio un espacio de aplausos para rendir homenaje al finado SSPE.

A CONTRARRELOJ trabajan en el Congreso, dicen, para que antes de las posadas queden listas las leyes de ingresos de los once municipios y el Paquete Económico 2023 del Gobierno del Estado. Ayer, el Secretario de Finanzas, el ingeniero Alfredo Cervantes García, llegó a la sede del Legislativo y sostuvo una encerrona con la Comisión de Vigilancia para disipar dudas, varias que tienen aún los diputados respecto de cuánto y en qué llegarán recursos a los distritos que representan. Bueno, todos quieren llevar agua a su molino. Por su parte, Jaime González de León, presidente de la señalada comisión, se fue a dormir temprano porque hoy encabezará una kilométrica sesión, así lo dijo, para seguir analizando y, en su caso, aprobar los dictámenes de los municipios. El objetivo es presentarlos el próximo martes a la Junta de Coordinación Política para que sean incorporados a la orden del día de la sesión ordinaria del pleno legislativo del próximo jueves 15 de diciembre, y de ahí a iniciar al día siguiente el recorrido con los peregrinos hasta la Nochebuena, pero… EXTRAÑAN A PORFIRIO y ayer, en el marco de la sesión ordinaria de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, se dio un espacio de aplausos para rendir homenaje al finado secretario de Seguridad Pública Estatal, que, a decir del Fiscal General del Estado, Jesús Figueroa Ortega, fue un claro ejemplo de lo que se tiene que hacer para quienes tienen una responsabilidad pública. Por cierto, sigue bajo resguardo policial la escena donde se dio el impacto del helicóptero Águila 1, en el que lamentablemente fallecieron los miembros de la corporación estatal que iban como tripulantes de la aeronave, incluyendo a Sánchez Mendoza. Se sabe que estas diligencias se encuentran exclusivamente en manos de la Fiscalía General de la República, luego de que la Fiscalía General del Estado resguardara el sitio del desplome, y aún se mantienen las carpas que fueron colocadas el mismo día del incidente, a la espera de que se pueda concluir con todos los peritajes por parte de las autoridades federales… DESEMPOLVARON LOS RENOS, ayer, a toda prisa, y ya lucen en las inmediaciones de la Plaza de la Patria, lo mismo que la estructura para el corredor de luminarias multicolores y una que otra figura navideña de la villa que en los últimos años han adornado el corazón de la ciudad con motivo de las fiestas decembrinas. Y es que el anuncio del alcalde (en el sentido de que el domingo 11 encenderá el alumbrado de la temporada) espabiló al personal de Servicios Públicos, que andaba en la modorra. El caso es que para hoy el ornato irá tomando forma para que en la jornada dominical luzca y fomente el espíritu navideño entre la población… SE EXTRAÑA, por cierto, el nacimiento tradicional que hace algunos diciembres dejó de instalarse en el Centro Histórico, quizá por grande o tal vez por antiguo. Lo cierto es que la estampa es parte de la costumbre y no estaría de más que consideraran montarlo de nuevo… TRAUMADOS llamó el presidente de MORENA en Aguascalientes, Gilberto Gutiérrez Lara, a los integrantes del grupo FRENAA, y dijo que se consideran superiores en los reclamos que realizan en las movilizaciones, con los cuales demeritan al pueblo bueno que marchó en apoyo al presidente, pero eso sí, confió en que un día abrirán los ojos y van a darle su crédito y respaldo popular al mismísimo López Obrador… ajá… SE REUNIÓ EL PRESIDENTE municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, acompañado de sus síndicos y regidores, con miembros del Banco Interamericano de Desarrollo, a fin de analizar los esquemas del nuevo modelo de agua que debe quedar definido para finales de este 2022, según lo ha prometido todo el año el propio alcalde. Lo que se conoce hasta el momento de aquella reunión en la que las selfies de los regidores no faltaron para “aparentar” que trabajan, es que el BID entregó al Municipio el diagnóstico sobre la situación del servicio. Lo cierto es que el tiempo corre y la ciudadanía nada más “no ve claro”, porque, más allá de dar explicaciones, se han llevado este año entre promesas y poses para redes sociales. Esperemos que, desde el Cabildo, de verdad asuman el compromiso de tan importante decisión y no sólo produzcan “show” para sus perfiles políticos en Facebook… EL CLUB ROTARIO, a través del Patronato de Prevención de Quemaduras, gestiona con las autoridades estatales para crear una Unidad de Atención a Quemaduras en el Hospital Hidalgo, y, a decir de su presidente, Abel Robles González, las cosas van muy avanzadas… CONVENIO DE COLABORACIÓN suscribieron ayer, en el marco de la Comisión de Jóvenes Coparmex, el dirigente de Coparmex Aguascalientes Juan Manuel Ávila Hernández y el dirigente en la entidad de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Ignacio Flores Lugo, con el objetivo de fortalecer la participación de este sector, a través de la unidad de la Comisión AMPI en Coparmex… SIMULANDO SER FLEXIBLES con motivo de las fiestas decembrinas y comprensivos con el tránsito de turistas y visitantes a la ciudad, la Dirección de Movilidad y Tránsito municipal anunció que hay permiso especial para estacionarse en algunas calles donde el resto del año no está permitido. Y no, no está permitido en Nieto, Galeana, Hidalgo, Zaragoza y otras tantas arterias, pero el resto del año de todos modos los conductores lo hacen y no hay autoridad que lo evite, los multe ni mucho menos resuelva. Así que las complicaciones viales que provocará la generosidad municipal no tendrán novedad alguna, pues Colón invariablemente es invadida por decenas de “influyentes” a los que ni por equivocación se les retira; la primera cuadra de Juan de Montoro, bueno, pues es tierra de nadie y de todos; Palmira, ni se diga, ahí puros jefazos se adueñan de la banqueta pintada con raya amarilla; y en Morelos también hay “consentidos” que encienden sus intermitentes y los de atrás que aguanten vara… y así, calle por calle, hay detalles para comentar. Pero bueno, es diciembre y podemos presumir tolerancia… TRASCENDIÓ que en el piso 2 de la Torre UAA, la noche del viernes 2 de diciembre, hubo convite para celebrar la designación de Sandra Pinzón como nueva rectora. Cena, bebidas, regalos, dicen que hubo, sólo para unos cuantos. También se les organizó una fiesta a los de la FEUAA, en el salón de la ACIUAA, allá por la avenida Revolución, por el Ojocaliente, donde comentaban y celebraban en grande la designación de la doctora Yesenia, y con asistencia de muchísimos estudiantes…