A quemar los libros y romper sus hojas convocó ayer la secretaria general del PAN estatal, Paloma Amézquita, en el marco de la rueda de prensa del Frente Nacional por la Familia que abordó el tema de los nuevos libros de texto de la SEP.

Cero y van dos… se volvió a suspender el evento emblemático en que la gobernadora del Estado estaría promulgando desde la sede del Palacio Legislativo la Reforma Constitucional en materia Judicial.

MÁS BENEFICIOS que afectaciones trajo consigo la fuerte lluvia del domingo que cada quien atribuye según sus intereses. La Sader salió pronto a decir que fue resultado del multicitado bombardeo de nubes que llevaron a cabo en conjunto las autoridades federales y estatales; la Conagua ha pedido que no se hagan bolas pues si llovió fue por la onda tropical 19 y el coletazo final de la tormenta Eugene; la feligresía católica dio las gracias por la respuesta a la jornada de oración permanente emprendida hace semanas por un buen temporal y los asistentes a las peregrinaciones del quincenario dicen que no hay como la danza de matlachines para estimular las precipitaciones, por eso no falla el agua cada 15 de agosto. En fin, el Gobierno de la ciudad, por su parte, reportó diversas afectaciones en la capital que obligaron a la Coordinación Municipal de Protección Civil y la Secretaría de Servicios Públicos Municipales trabajo en conjunto para atender la caída de 7 árboles en los fraccionamientos J. Guadalupe Peralta, Haciendas de Aguascalientes, Bosques, El Riego, Norias de Paso Hondo y en la curva de la UAA. Además, reportaron 2 encharcamientos en las colonias San Pablo y Buenos Aires, un accidente vehicular, un vehículo dañado por un árbol, 2 postes caídos en el fraccionamiento Haciendas de Aguascalientes y una malla ciclónica en riesgo de caída en el fraccionamiento Arboledas. El titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil, José Gabino Vázquez, destacó la disposición y preparación de los servicios de emergencia y las autoridades municipales para atender cualquier situación de riesgo que pueda afectar a la ciudadanía… A QUEMAR LOS LIBROS y romper sus hojas convocó ayer la secretaria general del PAN estatal, Paloma Amézquita, en el marco de la rueda de prensa del Frente Nacional por la Familia que abordó el tema de los nuevos libros de texto de la SEP. En su intervención exhortó a los padres de familia: “quememos estos libros, rompamos las hojas que no coincidan con nosotros y tomemos determinaciones, porque a nuestros hijos los educamos nosotros, no el presidente. Estamos exhortando para que se haga un frente común entre todos los padres de familia y alcemos la voz”… CERCA DE 5 MIL ESTUDIANTES de nuevo ingreso a la Universidad Autónoma de Aguascalientes comenzaron clases. De este total, más de 3 mil 500 han iniciado sus estudios en licenciatura e ingenierías, mientras que más de mil 300 lo hacen en nivel medio superior. En total, más de 20 mil estudiantes, entre licenciatura y bachillerato de la UAA, están dando inicio al semestre agosto-diciembre 2023 en los diferentes niveles educativos que esta prestigiosa institución ofrece. Después de concluir los cursos de inducción y las ceremonias de bienvenida que se llevaron a cabo la semana pasada, este lunes marcó el comienzo del ciclo escolar 2023-2024 y, también, el regreso a clases para aquellos que ya están cursando niveles intermedios. La matrícula actual de los diferentes campus y niveles de la benemérita indica un registro de 3 mil 916 alumnos en bachillerato y 15 mil 929 en licenciatura e ingeniería. En cuanto al nivel de posgrado, hay 139 estudiantes registrados en maestrías, 151 en doctorados tradicionales y 11 en doctorados directos… EL FENÓMENO llamado Xóchitl Gálvez, todos se lo quieren atribuir. Ayer, por ejemplo, el senador panista Toño pretendió rendir buenas cuentas al informar que la aspirante para coordinar el FAM tiene más de 23 mil registros en Aguascalientes, con lo que se superó la meta prevista al inicio de este proceso. El legislador se hizo acompañar de representantes de la sociedad civil, mujeres empresarias, diputados, regidores y líderes de los tres partidos políticos que conforman el Frente, y sostuvo que el objetivo original era llegar a 15 mil registros, sin embargo, con el apoyo de la ciudadanía y estos liderazgos, se rebasó en un gran porcentaje, con lo que Xóchitl encabeza las preferencias en Aguascalientes. Por su parte la ex senadora perredista, Angélica de la Peña, dijo que el éxito de Xóchitl radica en que ha motivado a la ciudadanía, por lo que es muy probable que supere el medio millón de registros en todo México… CERO Y VAN DOS… se volvió a suspender el evento emblemático en que la gobernadora del Estado estaría promulgando desde la sede del Palacio Legislativo la Reforma Constitucional en materia Judicial. La primera vez la propia presidenta de la Diputación Permanente, Alma Hilda Medina, lo anunció para el lunes 31 de julio pero algo pasó y se pospuso para el martes 8… pero algo sigue pasando y sigue en suspenso, sin aparente fecha definida… FRENTE A LA SUPREMA CORTE de Justicia de la Nación, integrantes del Frente Nacional por la Familia, presididos por su presidente nacional, Rodrigo Iván Cortes, se manifestaron este lunes para exigir a los ministros que no aprueben el proyecto para despenalizar el aborto en Aguascalientes, el cual se votará este miércoles en la primera sala -también después de varias suspensiones-, apoyados con 8 mil 500 firmas que fueron entregadas y con ello soportar su petición. El activista afirmó que la impugnación legal al proyecto del ministro González es que el amparo que se analiza fue promovido por una asociación civil y no por una mujer en lo individual, por lo cual no hay interés jurídico para proceder con la demanda. Cabe recordar que el proyecto de sentencia, elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, propone avalar el derecho a decidir de las mujeres, con base en múltiples antecedentes de casos similares aprobados en el pleno. Aguascalientes es uno de los 23 estados del país que han incluido el llamado derecho a la vida en sus constituciones locales, lo que en los hechos justifica castigos de cárcel a las mujeres que optan por interrumpir su embarazo, aun cuando la Constitución Federal no establece ninguna directriz sobre el momento en que las células reproductivas humanas son sujeto de derecho…